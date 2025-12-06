大埔宏福苑五级火｜网传穗禾苑揭发拆棚工人吸烟  遭即时解雇

大埔宏福苑五级火造成严重死伤，外界质疑工程期间吸烟问题或与火势迅速蔓延有关，各区屋苑随即提高警觉。沙田火炭老牌屋苑穗禾苑正进行大型维修，其承建商「富林工程营造有限公司」率先收紧纪律，推出「上棚前搜身」及「举报奖励」措施，严禁工人在竹棚及外墙范围吸烟。

工人上棚前要搜身 烟、火机一律禁带

今日（6日）凌晨网上流传两张公告，其中一张由富林发出，指有穗禾苑J座住户本月4日发现拆棚工人在楼层范围内吸烟，向管业处举报。富林调查后证实事件属实，公司对事件高度重视，已即时解雇涉事工人，并永久禁止其于穗禾苑地盘工作。

举报即获$2,000奖金 住户将奖金转赠宏福苑灾民

通告又指，为防止类似事件再次发生，富林将采取加强措施，包括增派管工人员进行突击巡查、加强工人安全及纪律培训，提高守则意识，以及鼓励所有地盘员工及工人互相提醒及监察，共同维护安全工作环境。

通告中提到，富林按举报制度向该名住户发放2,000元奖金，惟住户决定把款项以「穗禾苑居民」名义捐予宏福苑火灾受影响家庭。富林将安排捐款，并提供收据作公开备案。

穗禾苑管业处亦向住户发「重要通告」交代事件，并感谢举报者提供资料，有效遏止地盘吸烟问题，并强调屋苑安全「有赖每一位住户共同维护」，呼吁居民继续监察并即时反映违规情况。管理处称，必责成富林严格执行地盘禁烟措施，包括外墙、竹棚及大厦任何范围。