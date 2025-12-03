大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作

大埔宏福苑五级大火造成严重死伤，宏昌阁二楼一单位内，一名婆婆与照顾她多年的外佣双双不幸葬身火海，令不少市民深感难过。婆婆的女儿Agnes在公教频道忆述女儿忆述骤失至亲的悲痛历程，感谢香港市民，「与哭泣的一起哭泣」，又呼吁生者振作，因为「这条路很漫长」。

曾抱一丝希望 「希望她参加了教会活动，不在家中」

Agnes与母亲同为天主教徒。事发当日（11月26日），她身在加拿大多伦多，半夜接到胞弟来电，指「妈咪𠮶座楼起火。」她随即查看新闻，见火势猛烈，心知不妙，因为火势在底层最猛烈，而婆婆正正住在二楼。不过，她当时仍怀抱一丝希望，「希望她参加了教会活动，不在家中」，于是马上通知亲友祈祷，盼母亲及外佣能平安逃生。

在港亲友、教友及神父多方协助寻找，但一直没有消息。直至她准备赴弥撒前不足10分钟，亲友来电指警方寻获母亲的手袋及证件，确认已不幸罹难。这突如其来的讯息令她「未消化到，唔识喊」，并立即通知两名女儿，其中细女悲痛哭泣，「喊得好利害」。她当时仍期望外佣能幸免，但最终亦证实遇难。

回港遇的士司机 竟与亡母返同一教会：「主的安排」

Agnes在十多小时航程中不断追问：「点解会咁大火？点解会系我？」抵港后乘的士前往家中途中，竟发现司机正是母亲教堂的教友，并从中知道和获得了周守仁枢机与甘浩望副主教的代祷祝福。她形容，这段巧合像是一份「主的安排」，令她稍得安慰。

她坦言，信仰让她理解「尘世是暂居的」，错愕与悲痛仍在，但提醒自己现世的痛苦只是短暂，「死者已矣，条路几漫长，但要走落去。」她并呼吁社会在灾难后「互相包容、互相体谅」。

感谢香港市民「与哭泣的人一起哭泣」

Agnes感谢所有前线人员，以及无数素未谋面的香港人：「好多香港市民同我哋一齐经历，与哭泣的一同哭泣。」她说，这段路「好难挨」，但不是孤单面对，「系成个城市陪住挨。」

另外，婆婆的邻居阿Will曾表示，因未能救回婆婆主仆二人而深感自责。Agnes接受媒体访问时，感谢对方守望相助：「真系唔使内疚，你救咗两个人，已经尽晒力。如果你再冲入去，可能三个都冇命。」她亦感激Will提供细节，让她知道外佣在最后一刻仍紧守在母亲身旁，握着她、呼唤她逃离，让她能够释怀。