柬埔寨公主出嫁排场超狂  金碧辉煌被喻「近年最华丽婚礼」

柬埔寨王室日前迎来年度盛事——年仅28岁的蓬索莉雅公主（Pongsoriya Norodom）正式于金边出嫁，与当地企业家、《Provida》瓶装水执行长谢夫川英（Seav Chhuon Ing）完婚。婚礼历时多日、共四大仪式，集传统高棉文化、王室礼仪与现代时尚于一体，被外媒形容为「近年最华丽的柬埔寨王室婚礼」。

国王亲临祝福 入口放烟雾如幻境

据《HOLA!》及《Histoires Royales》报道，婚礼分为婚前庆典、传统高棉仪式、王室祝福典礼及西式晚宴四部分。各仪式均有专属主题与服装转换，场面璀璨得如时尚大骚。

主仪式中，蓬索莉雅公主身穿镶上高棉图腾的意大利缎面订制礼服，头戴钻石冠冕，尽展王室气派；在西式晚宴，她又换上白色羽毛礼服，流露1920年代复古风情。其余仪式中，蓬索莉雅多次换上高棉传统服饰，佩戴大量珠宝，象征家族传承。

现场布置亦充满戏剧感，入口以烟雾、巨型萤幕投影新人进场，宛如幻境。蓬索莉雅由父亲查克拉彭亲王携手入场，并在晚宴献上第一支舞予父亲，场面动人。国王西哈莫尼亦亲临现场，向姪女送上祝福。

报道指 ，婚宴料理涵盖高棉传统佳肴、西式甜点，亦趣味加入炸鸡、汉堡、薯条等快餐，并配以高档威士忌 Dalmore，排场一流。

新郎谢夫川英为柬埔寨企业 Daun Penh Trading 继承人，掌管 Provida 天然矿泉水品牌，年营收逾780万美元。曾入选《Prestige Online Cambodia》的「40 Under 40」最具影响力人物榜，被视为当地企业新星。

二人已于今年2月在社群平台公布订婚消息，瞬即成为东南亚网络焦点，被视为「王室Z世代新夫妻」典范。

蓬索莉雅公主曾留学北京 是王室新世代代表人物

蓬索莉雅公主为查克拉彭亲王13名子女之一，王族背景深厚。她曾赴中国北京对外经贸大学主修国际贸易，毕业后曾任小米品牌大使，并活跃于社交平台。目前，她主理以兄长命名的拉克维翁人道基金会，是当地备受注目的年轻王室成员代表人物之一。