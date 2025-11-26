Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化‧拆局｜致力与华达贸易协议 特朗普不愿日本节外生枝

环球拆局
更新时间：08:32 2025-11-26 HKT
发布时间：08:26 2025-11-26 HKT

中日关系紧绷，北京清华大学学者孙成昊告诉《星岛》，美国总统特朗普先后同中日领导人通话，说明美方愿意在其中发挥作用。有台湾学者认为，习特通话向日本释出讯息，中日争端「美国是不会帮你出头的」，要求日本涉台议题言论符合北京立场。

相关新闻：中日恶化｜高市早苗与特朗普通电话 拒透露有否谈及台湾

　「毕竟美日有安保条约，日本的军事安全需要依赖美国，」清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊指出，如果特朗普在台湾问题上向日方要求坚持「一中政策」，不要在涉及军事问题上过多发言，相信将对日本有牵制作用。

学者：对日赌国运行为画休止符

《环球时报》前总编辑胡锡进发文说，特朗普很可能向高市早苗传递了这样的意思：他不希望台海近期出大事，美国当前致力于与中国达成全面贸易协议，而且他希望明年4月访华成行，不愿意节外生枝，干扰他的计划，也不希望日本做出激化台海局势的行动。

相关新闻：中日恶化｜传北京要求航空公司削日本航班至明年3月 旅客退订潮扩大

复旦大学国际政治系教授沈逸在微博发文认为，日方所仰仗无非是背后美国的那杆大旗，即所谓「日美安保同盟」。而本次中美元首通话指向非常明确，客观上对日本右翼的「赌国运行为画下了非常明确的休止符」。

对于特朗普向习近平表示「美方理解台湾问题对于中国的重要性」，台湾中央社引述上海东亚研究所研究员包承柯认为，这为中美关系的认识构建「较好的历史基础」，使得中美关系未来在台湾历史议题上产生新的共识，是一个积极的新变化。

相关新闻：中日关系恶化｜外交部回应中美元首通话 「美方发起的」

台湾政治大学国际关系研究中心副研究员曾伟峰认为，习特通话很大程度是为了释出讯息给日本，「你们之间的斗争美国是不会帮你出头的」，要求日本涉台议题言论符合北京立场。

至于特朗普其后在社交平台概述习特通话内容时，未提及台湾部分，曾伟峰认为，这显示美国在台海立场维持战略模糊，「不明讲」脗合美国的国家利益最大化，也不会被北京抗议。

驻京记者 杨浚源

