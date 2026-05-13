星岛申诉王 | 二手平台买演唱会飞骗案再进化 拆解冒充 Klook 转票新骗局多人中招

涉及演唱会门票的骗案近年持续出现，手法亦不断推陈出新。组合草蜢及农夫早前接连开演唱会，演唱会门票再次成为骗徒工具，多人中招。骗徒方式是声称可透过Klook平台转让门票，令买家信以为真，继而堕入假冒客服人员的骗局，有歌迷更损失1.6万港元。Klook已留意到相关骗案，并主动联络受害人了解事件，并指会在社交网站发布公告，提醒大家网上购票时要保持警惕，避免堕入陷阱。

骗徒利用大平台博信任 自导自演引人落搭

《星岛申诉王》在社交网站留意到，有受害事主讲述受骗过程，骗徒的方式十分相似。其中一名受害事主在二手买卖平台购买农夫演唱会门票，卖家要求改用WhatsApp继续沟通。骗徒声称为了「保障双方」，会直接透过Klook平台转让门票，由于Klook为知名大型旅游及票务平台，令事主放下戒心。

事主其后收到一封看似由Klook发出的电邮，内容有关门票转让。由于心急买票及基于对Klook品牌的信任，事主未有及时察觉电邮以Klook名义发出、但邮件实为Gmail账户的异常情况。当她按指示完成第一次转账后，骗徒指她未有备注电话号码，要求事主再次转账、才能连同首笔款项一并退款。

随后她收到另一封假冒Klook的退款邮件并附有二维码，引导事主与WhatsApp假客服联络。对方来电时声称全程录音，先要求她转账131港元并截图「交易失败」作验证，制造测试转账不会成功的假象。

假客服其后表示要正式处理退款，要求她输入一组代码转账。事主因只能使用PayMe，骗徒随即生成代码7121.81，声称交易不会成功。受害人转出7121.81港元后，转账顺利完成。骗徒反指她因输入备注，令资金被锁在Klook户口，要求再进行一次相同操作，否则会将她的资料交予警方，指控她洗黑钱，事主再转出7378.88港元。不久，她在社交平台发现相同诈骗手法，才确知自己堕入骗局。

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换汤不换药 假客服以洗黑钱威吓

另一名事主的中伏经历也极度相似，她则分享，她在二手网站购买草蜢演唱会门票，当时她与卖家沟通后，对方提出在Klook完成交易。事主其后收到一封假冒Klook发出的电邮，限时10分钟内要过数。事主完成转账后，随即收到「订单失败」通知。卖家解释因她过数时没有备注电话号码，系统识别不到付款人，但银行已扣款，并表示可协助申请退款，但必须先完成转票程序。

事主随后接到一名自称Klook退款部门的女子来电，要求她提供姓名、电话及银行户口，再叫她用PayMe转帐131港元到虚拟银行，并截图显示「交易失败」作验证。对方指因处理时间过长要重新验证，输入代号为6131.21，并要求她转帐六千多元。

她表示PayMe没有该笔款项时，对方竟叫她问朋友借，更声称对话全程录音不可收线。事主觉得不妥要求收线10分钟，对方随即威胁指近日多人利用平台洗黑钱，若她不完成退款便会将资料交予警方。她坚线收线并上网查证，始发现Klook根本没有门票转让功能，惊觉自己被骗，损失约6000元。

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网民纷纷称遭同类诈骗 警方吁提防来历不明卖家

《星岛申诉王》总结多名受害网民的经历，均是在二手平台与黄牛票卖家联系，对方要求转用Whatsapp沟通，自导自演用Klook平台交易，以保障双方利益云云。Klook已留意到相关骗案，并主动联络受害人了解事件，并指会在社交网站发布公告，提醒大家网上购票时要保持警惕，避免堕入陷阱。

警方则呼吁，市民应从官方渠道购买门票，并提防不明来历的卖家，并建议市民使用「防骗视伏App」或「防骗视伏器」，网购付款前输入卖方电话号码、转数快号码、专页名称等资料，以评估与该卖家交易的风险，避免堕入骗局。

此外，警方也精选了6个曾被举报的假付款链接，共通点是骗徒会在域名前加上二手交易平台名称，令连结睇落好似真，点知一揿就中招。警方呼吁，市民进行网购交易时坚持交易与对话都留在二手交易平台内，切勿将个人资料、网上银行帐户名称与密码或一次性密码，输入来历不明的应用程式或网站。

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