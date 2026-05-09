星岛申诉王 | 北角地舖停电三周 投诉无门损失逾20万 东主：好似皮球被人踢来踢去！

北角一间地舖餐厅，4月下旬因电箱故障，至今仍未有部门负责维修事宜。东主Y小姐连日在业主、立案法团、管理处，以至机电工程署、港灯等多个部门之间奔波求助，但一众持份者在责任上出现分歧，均表示与自己无关。Y小姐估计损失高达20万元。

Y小姐向《星岛申诉王》记者表示，她的餐厅在4月21日营业约两小时后，店内大部分高功率电器突然断电，包括雪柜、冷气、蒸炉、通风系统、热水炉、洗碗机，以及收银系统和网络设备，仅有部分照明、一部冷气及一个急冻雪柜仍能运作。

她无奈地说，由于餐厅无法正常生产食物，当日已决定暂停营业。同一楼层的另一间杂货店，亦出现类似情况。

Y小姐补充指，过去两年租用该舖位期间，类似的大厦供电问题已发生三至四次，每次均由业主立案法团或管理处安排维修，然而今次情况明显不同，各方似乎对维修责任出现重大分歧。

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东主：个个部门都揾过 但无人话到事

在停电后的三星期内，Y小姐先后联络多个相关单位，但得到回应均指向其他单位，令她俨如人球。管理公司最初回复较为被动，及后以书面形式回复，指涉事的保险丝损坏，属于涉事商户，并非大厦公共设施，因此管理公司不应承担维修责任。

另一方面，Y小姐多次联系业主，但业主方由某物业管理有限公司作为代理人，负责收租及一般事务联络。物业公司表明确表示今次事件属于大厦供电系统问题，并非业主单位内部设施故障，因此应由大厦管理处或业主立案法团负责维修。

去到业主立案法团求助。Y小姐表示，今次事件中法团主席未有直接介入，未获具体回应。

此外，港灯应业主代表要求曾派员到场检查，确认对大厦的外部供电正常，电力有输送至大厦，问题属于大厦内部的电线槽或电箱装置，因此不属港灯维修范围，建议Y小姐联络机电工程署。机电工程署亦有派人检查，虽然通知书已经发出，但并未明确指定由哪一方负最终维修责任。

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自行聘请电工检查 因安全隐患暂时断线

为求早日解决问题，Y小姐自行聘请公证行及注册电工进行详细检查。检查结果显示，损坏的电箱内出现水气，成因未明。注册电工明确表示，在电箱存在水气的情况下，贸然维修具有相当危险性，最安全做法是整幢大厦暂时断电，方可进行维修。然而这一举动远超商户可决定权限，必须由大厦管理方、法团、业主，以及相关政府部门协调。

此外，该电箱位于后楼梯走火通道，属旧式电箱，若情况持续恶化，不排除有火警风险。公证行及电工已建议涉事商户为安全起见，完全截断店内电源，Y小姐亦已配合。

停业损失逾20万 不断周旋感疲倦

Y小姐表示，截至今日，餐厅已停业三星期，每日损失连同营业额、工资、食材损耗等估计约1万元，累计损失已超过20万港元。由于无法确定何时能够复修，员工查询复工安排时，亦无法给予明确答复。她无奈地说，无论如何软硬兼施、周旋在多个部门沟通，对方都只是表示「处理中」，最无助的是根本不知道可以找哪个部门解决问题。各方的说法形成一个无法打破的循环。

截至发稿前，《星岛申诉王》已分别向涉事管理处、业主代表及机电工程署查询，暂时未获回复。

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