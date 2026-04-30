星岛申诉王 | 外卖泰式炒饭 惊现人体毛发？！ 疑遭加料食客作呕：核突报警！

外卖平台快捷方便，成为不少市民日常用餐方式，不过外卖食品安全问题不容忽视。有市民日前在社交平台Threads发帖文，指透过外卖平台KeeTa订购宵夜，不料收到炒饭后，惊见饭面及盒盖布满大量「弯曲毛发」，疑为人体体毛。事主不敢进食，随即报警及通报食环署。涉事餐厅就此事回复事主指，怀疑餐食在外卖途中被人打开恶作剧。惟外卖平台事发三日后仅提出以50元优惠券作赔偿，遭事主断言拒绝，要求平台「正视事件，给一个合理交代」。

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外卖炒饭惊见大量毛发 食客直呼作呕

事主在帖文中指，日前透过外卖平台KeeTa，用约100元订购猪颈肉炒饭、通菜及汽水。然而当事主打开外卖盒时，眼前景象令他大感震惊，煎蛋、炒饭饭粒，甚至透明胶盒盖上，均散落著多条弯曲疑似人体毛发。事主不忿表示：「好彩我仲未食落肚，否则后果不堪设想」。他亦提醒其他用户叫外卖时，「唔好即刻食，先望清楚再食」。

事主认为事件性质严重，已正式报警处理，并同步通报食环署。亦提及过去曾有在超市出售的可乐，被人恶意注入尿液等类似案例，担心此类报复社会行为会在香港出现。

餐厅主动退款 怀疑餐袋曾被开启

事主忆述指，当晚即时联络涉事餐厅，对方迅速回应，不但全额退款，更补送一份全新餐点。餐厅方面初步调查后提出一项关键观察，怀疑餐袋曾被人打开过，皆因该餐厅指他们会以独有的打死结方式封存外卖食物，惟当外卖送到事主手上时，并没发现食物袋有打上与别不同的死结。餐厅亦发帖澄清，可疑毛发极有可能是在餐点离开餐厅后、送抵事主手中前的配送途中被人掺入，扬言「现阶段仍需调查厘清，同时报警处理」。

事主最后补充表示，自己长期使用KeeTa，一直未有类似经历，要求平台尽快正式跟进，协助后续调查，并表明保留一切法律追究权利。

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拒接受平台道歉 外卖监管成盲点

事发三日后，KeeTa终于致电事主，表示正在跟进事件，同时提出以一张50元优惠券作为赔偿。事主即时拒绝，直言「想佢哋正视事件揾个真相出嚟，比个交代大家，唔好hea我」。50元优惠券的赔偿方案随即引发网民强烈不满，不少网民指事件涉及严重食品安全与公共衞生风险，甚至可能牵涉刑事成分，平台以区区数十元优惠券试图了事，认为完全漠视消费者权益。

外卖平台的普及虽然带来便利，但配送过程中的食品安全监管一直存在灰色地带。餐厅出餐后、送达顾客前的一段距离，餐点完全脱离双方视线，一旦发生恶意加料、污染甚至刑事破坏，消费者往往无从防范。截至发稿前，KeeTa尚未就事件作出公开声明，亦未交代调查进度、毛发来源判断以及责任归属。事主强调，自己已尽力与餐厅及平台沟通，餐厅方面表现积极，惟平台的被动及低调处理令人失望。

亦有网友表示，平台应该推出新措施加强监管，例如强制要求餐厅使用防拆封口贴，确保餐点在运送过程中不被开启。

如果大家在外卖时曾经中伏，不妨与《星岛申诉王》分享。

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