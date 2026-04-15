星岛申诉王 | 内地女搭网约车疑遭「碰瓷」 司机忟憎索赔 被揭怒火街头有前科

马路的事、马路解决本属平常，但如态度不当，便可能引起误会和非议。近日社交平台流传一段影片，显示一名内地女游客在香港使用网约车服务时，与司机发生激烈纠纷。片中所见，网约车司机称女游客摆放行李箱时刮花其车辆，要求赔偿，但女游客坚持报警处理。有关影片在本港以至内地社交平台曝光后，大批网民质疑司机行为如同「碰瓷」，更有网民公开该名男司机，今年2月亦曾有「怒火街头」式行为。

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内地女赴港旅游 被指行李箱刮花网约车车尾

据了解，内地女游客事发时透过网约车平台预约车辆，前往上环港澳码头。当车辆抵达后，司机最初并无帮手搬行李，女游客便自行将行李箱放入车尾箱。此时司机落车检查，随即声称车尾位置被行李箱刮花，并表示其座驾是新车，价值50多万，要求女游客赔偿港币500元维修费用。

女游客当场拒绝赔偿，直指车尾没有损坏。争论一番后，司机曾将金额降低至300元，并质问：「你打算不赔是不是？」女游客态度坚决，表示要报警处理，让警察裁定赔偿责任。令人注意的是，司机听到「报警」二字后，态度明显软化，未有正面回应，反而催促女游客先上车，继续行程，未知是否因为他是做网约车司机的缘故。

女游客坚持报警处理 司机不断损其人格

然而二人上车后，司机仍然不断斥责女游客，甚至指控对方是故意刮花车辆，声称「哪有人拿行李箱去撞别人车的？」

女游客多次强调要报警，并表示「你看警察说要赔多少，我就赔多少」，但司机却以「警察不会管这种小事」为由推搪，更声称「这么小的一块损坏，最少也要赔3000元」。

最后，司机更威胁已将对话录音，会把片段放上网。而抵达目的地后，女游客带著行李离开车辆，该名司机依然在背后斥责不休，控诉女乘客人格有问题。

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网民谴责司机无理 被揭怒火街头有前科

影片在社交平台广泛流传后，随即引发网民热烈讨论。不少网民对司机的行为提出质疑，认为索偿手法极不寻常；有网民讽刺司机原先态度强硬，听到报警后便立刻改变立场。「一听到报警即刻退缩，司机之所以拒绝报警，并非因为赔偿金额问题，而是担心其非法载客取酬的身份被警方查获。」该留言获得大量转发及赞好。

有网民由赔偿金额的逻辑出发，质疑车辆若真的被刮花，维修费用理应高于300元，司机开出此等低价索偿，反而显得可疑。不过亦有意见认为，该司机可能见涉事人为旅客，又准备离港，刻意「收平点」了事。

另有心水清网民发现，涉事司机的座驾品牌为国产智己汽车，新车根据高低配置，市场价约30万元至38万元左右，并非司机所指的50多万元，质疑有人报大数。

网民起底的能力真不可小觑，有网民贴出一段据称于今年2月下旬拍低的片段，疑似是涉事司机另一宗被投诉的事件。投诉人上载事发时的行车记录仪，视频显示当日在九龙塘又一城附近遇到同一司机，对方沿途以每小时20公里的速度慢速行驶。投诉人于是按喇叭提醒他加快车速，以免发生危险。

不料该男子竟在马路上突然停车，下车与投诉人理论。随后，后方一辆的士因无法驶出大路，也要求该男子把停在路中的私家车开走，结果他又与的士司机发生争执。其怒火冲头式行为，被网民形容为「马路炸弹」。

警方一直强调，市民应该选用合法的公共交通工具出行，如相关车辆用途为非法载客取酬，有关车辆第三者保险可能会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人都会失去应有保障。根据《道路交通条例》，私家车必须领取相关许可证，才可以取酬载客。违例者首次定罪可处罚款10,000元及监禁六个月，再干犯则可处罚25,000元及监禁十二个月。另外，涉案车辆亦会被暂时吊销车辆牌照及扣押六个月。

对于这位持续「怒火街头」的司机，大家又有什么看法？欢迎留言讨论。

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