星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错

春夏天气湿热，家中常备的汤料药材随时成为虫虫「自助餐」，甚至长出发霉，到底丢掉还是留低？《星岛申诉王》访问注册中医师李广冀，拆解各类药材的「高危」与「低危」特性，教路如何辨别变坏迹象，以及生虫后的正确处理方法。

3类高危药材受虫虫欢迎

春夏天气湿热，湿度高时，中药材容易生虫。药材本身含有高淀粉质、挥发油或丰富的蛋白质，这些成分会吸引虫子。李医师强调，轻微虫蛀可经晒干后继续使用，但一旦发霉便绝不能食用，以免摄入致癌毒素。以下3类都是受虫虫欢迎的药材：

1. 淀粉质含量高

例如：淮山、葛根、党参

特点：根茎类药材的淀粉质含量高，较受昆虫欢迎

2. 糖分高药材

例如：红枣、杞子、圆肉（龙眼）

特点：味道甘甜，易吸引虫蛀

3. 蛋白质丰富

例如：冬虫夏草、人参、阿胶

特点：不少贵价药材蛋白质丰富，营养价值高，同样容易吸引昆虫

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低危药材也有风险

除了「高危」药材，李医师点出以下几类药材相对「安全」：

1. 五指毛桃、当归

质地坚硬，虫难以蛀食。

2. 麦冬

淀粉质不高，虫蛀机会相对较低，但仍需保持干燥，避免受潮。

3. 陈皮

本身干燥，水分极少，带有特殊气味，有轻微驱虫效果，只要保存得宜，放多年都不易生虫。

不过医师提醒，低危险的药材，如果受潮，也可能生虫；最重要的是，储存空间湿度与温度忌过高，否则药材就容易发霉或变坏。

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如何判断药材是否变坏

想判断药材有无变坏，李医师指可从颜色、气味、霉味、虫蛀入手：

观察颜色：药材本身是白色或浅黄色，却变成了深色，表示放置已久，例如天麻，肉眼看到的颜色与原本差异很大，代表不应该食用。

气味消失：闻起来没有了应有的味道，代表可能已变坏。

发霉现象：看到药材上出现非本身所属的斑点，特别是出现绿色或白色的斑点/粉末，可能是发霉。应立即丢弃，因为霉菌不能透过加热杀死，残留毒素（如黄曲毒素）对人体有害。

虫蛀情况：看到药材上有小洞，可能是虫子蛀食的迹象。虫蛀可分为以下两种处理：

1. 轻微生虫或没放置过久：

如果只发现几只虫（譬如三只），可以将虫子筛走，将药材放太阳底下晒三小时，去除湿气，再重新保存，就不易再生虫。另可放入雪柜/焗炉，使其更干燥。

2. 严重生虫或放置过久：

如果药材放了很久例如半年，当发现大量虫子（如20只）最好不要食用，因为肉眼看不到有害物质。李医师提醒：「发霉比虫虫对人体伤害更大，存放超过一年即使外观完好，亦不宜使用。」

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个案分享：存放10年高丽参可进食吗？

李医师分享个案，有人韩国旅行买了高丽参，存放了几年都舍不得吃，闻起来没有霉味，看起来也没事，但实际上已过保质期。他强调，用肉眼已不能分辨有没有毒素，即使外观完好，进食可能会出事，「随时赔上健康，得不偿失。」这些过期名贵药材又可以如何处理？他建议若存放过久，可考虑捐赠予大学或诊所作为教学示范，切勿因怕浪费而冒险食用。

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药材的保存方法 放入雪柜最有效？

雪柜虽然有助于保存，但香港居住环境雪柜空间有限。李医师指出，频繁开关雪柜门，可能导致水气进入令食物受潮，而名贵药材也不适合放雪柜保存，他提出以下3点建议：