星岛申诉王 | 铜锣湾「丹麦饼店」现鼠踪 老板娘霸气回应：间间都有老鼠！

有网民在社交平台Threads发布帖文，指屹立铜锣湾逾半世纪的港式老字号「丹麦饼店」发现起码3只老鼠，卫生问题引起关注。店主接受《星岛申诉王》访问时强调，店舖一直有聘请专业灭虫公司，对负评直言「无须太过介怀」。

该网民发帖指，在入夜后从店外隔着铁闸，发现「丹麦饼店」店内有3只老鼠走动，不解每天店外仍大排长龙。有网民表示，在食店发现老鼠已见惯不怪，毕竟店铺开业超过50年，亦位处铜锣湾旧区，鼠患问题可能与周边环境有关，但有网民认为食店出现老鼠相当呕心。

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老板娘从容回应：老鼠从街外走入店内

面对网民负评，丹麦饼店老板娘接受《星岛申诉王》访问时表示，店内一直有聘请专业灭虫公司恒常清洁，对于网络上的留言并不太在意。她表示：「其实香港那么多旧店，间间都会有老鼠，大家看不到而已！」她认为老鼠有可能是从街道走进店内，刚好被网民拍摄到。

老板娘续指，饼店开业数十年，自己已步入高龄，对于这类负面留言她自己无什么所谓，最重要是做好本分。她最后补充表示，事件暂未对生意造成影响，大家无须过份介怀。

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五十年老字号 承载港人集体回忆

位于礼顿道的丹麦饼店，自70年代开业至今已超过50年，是区内具代表性的老字号饼店。店铺保留传统的前店后工场模式，每日新鲜即制猪扒包、热狗等小食。其中店内沿用70年代的旧式餐牌和装修，成为不少游客的打卡热点。