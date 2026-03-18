星岛申诉王 | 蒙面肌肉男化身「真人版打小人 」 500元任打半小时提供情绪价值

「打小人」被列为香港非物质文化遗产。不少市民都会趁惊蛰前往「打小人」，希望将身边的小人、恶运、不如意的事情通通「打走」。近日，曾策划「猛男餐厅」的餐饮策划人Perry，再度发挥其创意头脑，推出「真人版打小人」服务，让参加者在专业打拳教练身上「动手」发泄，收费每半小时500元，随即引起网民热烈讨论。

Perry接受《星岛申诉王》访问时表示，自己本身是活动策划者，一直以来都希望透过不同的活动为香港人带来欢乐与情绪价值。他坦言，香港人面对生意压力、感情烦恼还是工作辛酸，极需要一个宣泄的渠道。

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提供情绪价值 参加者幻想发泄对象是前男女朋友

被打的教练会蒙面，Perry笑指，这项服务的重点在于情绪价值，令参加者可以幻想发泄对象是前男女朋友、上司、或讨厌对象。教练更会配合演出，「中拳」后发出叫喊甚至跌倒，营造出逼真的宣泄效果。「与其去拳馆打沙包，不如试试揾个真人嚟打，仲要有互动、有情绪价值。」

Perry续指，该名蒙面教练不仅擅长泰拳、拳击、散打，更有教授防卫术的经验，本身也是比赛选手，懂得就力与保护自己。与此同时，为保障教练安全，参加者最好是无打拳经验，同时设有重量限制，标明60公斤左右，为防止全参加者并非胡乱攻击，在发泄前，教练会指导可打击的位置，主要为腹部等肌肉受力的部位，严禁攻击背部、腰部，以及头部等部位，这类服务必须由专业拳击教练担任，若无受过专业打拳训练，不能担任发泄对象。

有男网民留言表示，虽然很想参与，但担心自己体重超过60公斤无法参加。Perry解释，设定体重限制的主要目的，是避免有其他拳手为了「挑战」而刻意参加，对教练构成危险。他强调，若体重只是略为超标，而且本身没有打拳经验的男性，其实仍可参与。

律师：付费打人或有法律风险

律师曹希圣接受《星岛申诉王》访问时表示，付费打人可能存在法律风险。他指出，即使是在双方同意的情况下，一旦打错地方，或者力度失控导致对方受伤，仍有机会涉及刑事责任，例如伤人或袭击，造成他人身体伤害。

曹希圣建议有兴趣参与的市民，在活动前必须与教练充份沟通，清楚讲明哪些身体部位可以攻击、哪些部位严禁触碰，并应先「试力」，了解使用的力度。整个过程应在教练的指导下进行，以确保双方安全。

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