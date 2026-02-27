星岛申诉王｜港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价

化名P小姐的猫主，其爱猫Mai Mai走失两年后，于去年12月在社交平台Threads上看到Mai Mai的踪影，却发现牠已被人当作流浪猫收养。P小姐本想好言商讨，提出接回爱猫的请求，未料对方竟开出30万港元的天价「赎金」，令她只能上网求助。《星岛申诉王》得知后，主动寻找事主P小姐了解事件。

爱猫陪伴6年已视为家人 2年前意外走失

Mai Mai是P小姐养的第一只猫，意义重大。「当时亲人过身，家里的氛围很差，因为家人都很喜欢小动物，想著如果有小动物陪伴的话，大家回家不会只想著不开心的事，只会多一点凝聚力，会对整个家都很好。」P小姐回忆道，她在2018年9月从网上以$7,800购入一对布偶猫，Mai Mai就是其中一员。六年来，她对猫咪爱护有加，视为家人。然而，两年前一次外出，Mai Mai却借机跑离家中，从此杳无音讯。

贴万张街招寻爱猫 近月Threads上重遇

P小姐忆述，事发后她心急如焚，「立即四周寻找，又问邻居有没有见到。」她不仅在网上发布寻猫启事，更印制了一万张街招，从粉岭坪𪨶军地到上水火车站，铺天盖地张贴，甚至到一些街猫出没地点放置粮水，希望通过「猫咪网络」寻回Mai Mai，盼望奇迹出现。

皇天不负有心人，两年后P小姐在Threads上看到一张猫咪照片时，见到一只跟Mai Mai 极为相似的猫咪。她表示：「真的一眼就知道，养了这么多年，你不会不知道牠的特征。」经过仔细对比，她发现照片中的猫咪与Mai Mai同样有一边牙齿崩裂、不对称的灰色「浏海」及独特的尾部花纹等多款特征，因此确信是同一猫咪。

最初，P小姐只想确认爱猫安好，并未强求对方归还。但当她看到对方帖文提及Mai Mai被其他猫欺负，甚至在新年期间被带离居所外出拜年，令她感到不安心痛。「牠平时都是在家休息玩耍，为什么老是要把牠带出来劳碌？」P小姐多番与对方沟通关心猫咪情况，却随即被对方封锁。

遭索天价30万饲养费

在求助无门下，P小姐决定报警，报失猫咪。同步，她又积极搜集证据，包括整理了当年的购买聊天纪录、猫咪的绝育及疫苗注射等医疗文件和单据。然而，由于当初饲养Mai Mai时，怕牠感到疼痛，因而一直未为牠植入身份晶片，这成为了证明所有权的一大难题。

在警方陪同下，P小姐与收养Mai Mai的J女士及其丈夫见面调解。对方要求P小姐出示购买单据，惟P小姐只保留了当日与卖家的通话记录，因而被对方质疑证据。言谈间，J女士亦多次泣不成声，强调她与猫咪感情深厚，每晚相拥入眠。

随后，双方对话疆持不下，遂提起以金钱作交换，J女士及其丈夫要求P小姐想要赎猫就要支付30万港元，J女士直言「特登开个天价，因为我唔觉得只猫可以用个价钱买返走。」随后其丈夫又将价格降至8万港元，称是「两年生活费、检查费、医药费」，并强调「你就证明唔到只猫系你，你觉得佢似，咪攞八皮嘢嚟买只猫啰。」

会谈中，对方丈夫更指P小姐的出现阻碍了他的车房生意，要求她先按照「寻猫启示」所写，先支付酬金$3,000，之后猫咪去向如何定夺，是送去爱护动物协会或是渔农处则是他个人选择。最终P小姐否决这提议，会面不欢而散，最后决定上网公开事件求助。

新主人J女士 以家人为由拒接受访

《星岛申诉王》记者曾尝试联络J女士及其丈夫。二人起初欣然答应约访，然而在访问当天，其态度却出现一百八十度转变。该对夫妇最终以「不想事件闹大影响家人」为由，拒绝接受访问，其后更不再接听记者来电。

律师：证据不足成关键 拾获动物应报警

《星岛申诉王》就此事咨询曹希圣律师意见。曹律师指出，此案的关键在于「证据不足」。由于主人未有为猫只注射晶片，或持有其他如DNA样本等决定性证明，P小姐出示的医疗及购买纪录仅能「证明有只猫存在」，却无法百分百证实与J女士收养的是同一只猫。此外，Mai Mai走失已经两年，再加上发现猫只地点与P小姐原本居住的地方相距较远。因此，现阶段这些证据难以证明二者为同一只猫。

由于P小姐所购得的两只猫是同一胎的猫所生，记者询问律师是否能化验两者DNA比对，确定Mai Mai为另一只猫的兄长。曹律师认为，此法在技术上可行，且可增强证据力。不过，当中仍存在两个问题：一是J小姐可能不同意将猫带去做DNA检验；二是Mai Mai的母猫同胎中可能还有其他猫，即使DNA吻合，仍难以证明这只猫就是Mai Mai。

曹律师表示，现阶段最理想的解决途径是寻求民事诉讼或双方协商和解。关于对方提出的三十万元或八万元赎金，均不得以构成刑事勒索，基于「你情我愿」的原则，若当事人认为金额不合理，亦可选择不予支付，同时可透过民事诉讼予以处理。

不过，曹律师提醒，任何人在街上捡拾物品或动物，理论上不得直接处置。最正确的做法是先向警方报案，由警方依程序处理，或交予爱护动物协会、渔护署等相关部门，否则拾获者仍可能须承担刑事责任。