星岛申诉王｜夺命大火 市民添置家居「防火三宝」 灭火筒+灭火毡+烟雾侦测器正确使用手册

大埔宏福苑发生五级大火事故，这场悲剧让全城悲痛不已，同时也提高市民对家居火警的警觉性，个别网购平台防火产品更一度卖断巿。《星岛申诉王》邀请消防队长讲解如何正确选购及使用「防火三宝」，以加强家居消防安全。

高级消防队长（公众安全及传讯）庄健龙接受访问时表示，「防火三宝」分别是灭火筒、灭火毡以及独立火警侦测器，这些手提灭火设备在火灾初期能够起到关键作用，保障巿民的财产及生命安全。

庄Sir称，以灭火筒为例，一般2公斤的轻便式灭火筒主要针对小型火警，使用时要谨记「拔、瞄、按、扫」四步曲，首先拔出安全锁针或安全锁扣、按下操作杆、然后瞄准火源底部，向火源左右横向扫射至熄灭为止。

灭火毡主要适用于煮食油火，使用时需拉出毡子的拉带，然后用毡掩护双手及身体，将灭火毡完全覆盖在起火物上，并记得熄火后不要立即掀开毡子，以防火势复燃。

独立火警侦测器则适合所有类型火警，它主要侦测火警产生的烟雾及热力，在火警发生初期及早出警报及鸣响，通知住户尽快撤离，争取及早逃生的黄金时间。他总结使用「防火三宝」大原则是小火时尝试用灭火筒或灭火毡救火，遇上大火或出现浓烟时一定是「走先救命」。

除了正确使用灭火装置，如何配置及放置地点亦同样重要。庄Sir称一般来说，面积少于1000平方英尺的住宅应放置一至两支小型灭火筒，在厨房中远离炉具的地方摆放灭火毯。另外客厅及每个房间可各安装一个独立火警侦测器，如果只能安装一个，他建议放置靠近逃生通道的位置，例如客厅近睡房的天花及墙身高处。

消防处App新功能 轻松辨认合资格手提灭火设备

手提灭火设备在巿面及网上款式林林总总，一套三件大约三百多元不等，巿民应如何选择？庄Sir建议可使用消防处流动应用程式其中一个主要功能「手提设备『扫』易认」，巿民可以透过手机利用文字或相片搜寻功能，找出消防处手提灭火设备认可型号，便不会买错。

他补充，巿民购买「防火三宝」后亦要每三个月至半年定期检查，包括检查灭火筒喷嘴、筒身、保险针或封条有否损坏；切忌将灭火毡放入洗衣机清洗；亦要定期测试及清理侦测器感应烟口有没有尘埃积聚等，巿民亦可浏览消防处官方网站或者追踪社交平台，学习或了解更多防火资讯，防范于未然。