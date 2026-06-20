《给阿嬷的情书》带火潮汕美食2026｜潮汕8大明星打卡餐厅攻略 任贤齐吃卤水鹅/黎诺懿打冷 高铁旅游好去处

电影《给阿嬷的情书》票房突破17亿，近日在香港上映也成为热话，电影取景地潮州及汕头不禁火热起来，其实不少演艺人都爱到潮汕品尝特色美食，例如任贤齐、詹瑞文、骆应钧叹卤水鹅，黎诺懿、洪天明吃夜粥，大家若赶潮流到潮汕旅游，不妨按本文介绍的明星打卡餐厅，吃遍潮汕地道美食。

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潮州必吃美食2026｜1. 刘卜卤鹅 任贤齐叹古城卤水鹅

刘卜卤鹅1973年创办，三代传承秘制潮州卤水鹅，全国首店位于潮州古城牌坊街，任贤齐、知名美食博主刘雨鑫都曾打卡，任贤齐更搞笑说，香港人告诉他「打冷」是潮州话「打人」的意思，内地网民表示闻所未闻，只知打冷是「鱼饭」，与潮州话「担篮」谐音，大抵是以前的人担著放了物品的篮子去贩卖的意思。任贤齐品尝狮头鹅鹅肉￥68、狮头鹅特级粉肝￥80入口即化，十分滋味。必吃美食有卤鹅￥69、鹅翅￥45、鹅掌￥40、卤水拼盘￥130。

汕头消夜2026｜2. 双生不夜粥 黎诺懿豪吃炭烧响螺

双生不夜粥由早市经营至夜市，供应粥品、海鲜等地道菜式，网民评价不俗，虽然价钱不便宜，但性价比高，更入选大众点评必吃榜餐厅，黎诺懿就曾在店中自选海鲜消夜，更豪吃名菜炭烧响螺￥758。必吃美食有豆酱焗膏蟹￥280、酱爆鹅肠￥100、卤水鹅粉肝￥80、鹅血煲￥30、金不换炒薄壳￥50、白灼血蛤等。

汕头传统美食2026｜3. 春梅里 詹瑞文撑￥1280卤鹅头

春梅里卤鹅馆是五十年老字号，采用澄海特产狮头鹅制成名菜卤水鹅，早前也曾到香港的《香港潮州节》摆摊卖卤水美食。詹瑞文到访汕头开在民居的春梅里分店，惊见花碌碌的招牌有两层楼高。詹瑞文点了养足五年的卤水老鹅头￥1280，鹅头非常巨大，詹瑞文蘸蒜泥醋吃，增添多重口感。180天大的鹅全拼￥238，粉肝软糯，齿颊留香。詹瑞文更自创依次序将鹅肉、鹅肾、鹅肠、鹅肉叠成汉堡鹅。豉油王爆炒鹅肠￥88，清洗干净，没有腥味。

汕头地道美食2026｜4. 瑞娇嫲嫲 萧正楠挑战生腌海鲜

潮汕海产丰富，生腌甚为流行，传统吃法是将海鲜用蒜头、香菜、辣椒、酱油、白酒等生腌，保留海鲜原味，冰冰凉凉，酸甜开胃。生腌近年爆红，大众点评汕头美食打卡人气榜第一名的瑞娇嫲嫲，连陈百祥、林晓峰、萧正楠都打卡，萧正楠早前更带同好友曹永廉二刷。萧正楠在小红书上载视频，打卡生腌象拔蚌¥138、生腌生蚝¥35、生腌红虾¥198、生腌龙虾¥148、生腌蟹¥88、白粥¥2。生腌又名「潮汕毒药」，未必人人肠胃受得，餐厅也有熟腌，芥末鲍鱼片¥68、芥末小鲍鱼¥38、芥末花螺¥75、泰式鸡爪¥43等。

吃生腌温馨提示 1. 预先吃半碗白粥打底，切忌空腹吃生腌。 2. 若是第一次吃生腌，浅尝即止，不要吃过量。 3. 光顾有规模的餐厅，少去路边摊。

潮州好去处2026｜5. 也卤．潮味 骆应钧吃潮汕家常菜

骆应钧喜欢吃潮州菜，来到潮州不忘打冷，看到卤水鹅就兴奋，餐厅摆出几十款潮州家常菜，令人目不暇给。骆应钧面对一桌美食，在席间示范剖开血蛤，吃得津津有味，还品尝卤水鹅拼盘，鹅肉、粉肝、生肠、鹅肾都有，地道菜式有生腌虾、炒薄壳米、盐焗乌头。餐厅的人气美食还有椒盐虾、炒番薯叶、酸甜鱼等。

汕头美食推介2026｜6. 捷盛乐记 钱嘉乐撑牛肉火锅

捷盛乐记牛肉火锅开在汕头著名旅游景点小公园一带，游客观光后，可以顺道吃一顿潮汕美食，钱嘉乐、汤盈盈、洪天明、周家蔚也曾打卡。黄牛肉由自家屠宰场直送，每日新鲜现切。必吃美食吊龙￥32，肥瘦均匀，蘸上秘制沙茶酱风味更佳。Ｑ弹大颗手打牛肉丸￥40，三花趾￥36，五花趾￥42，嫩肉￥30，粿条￥6，牛肉饺￥20，熟牛鞭￥45。

汕头经典小吃2026｜7. 老大鱼丸 麦长青打卡非遗鱼丸

老大鱼丸创于1958年，是汕头老字号，其传承的「达濠鱼丸制作技艺」被列入广东省省级非物质文化遗产名录，以严选新鲜海鱼纯手工打制闻名，麦长青就曾到访，看77岁的老师傅手打墨鱼丸，惊讶该店的鱼丸有七十多种口味，有卖￥10一颗呢！必吃招牌马鲛鱼丸、鸭屎香茶丸、茉茶椰子丸、胡椒猪肚丸、鹿茸菇苦瓜丸子、酱爆雪花牛肉丸、精制墨鱼丸。

汕头消夜好去处2026｜8. 陈悠悠 洪天明大排档饮夜茶

陈悠悠．潮汕夜茶排档是消夜好去处，典型平民大排档装修，复古木桌椅和灯牌可打卡，洪天明曾光顾，引来全餐厅客人群起打卡呢。粤式饮茶点心款式多，必吃经典美食金酱蒸凤爪￥16、水晶虾饺王￥16、咸蛋黄鸡翅￥38、香炸云吞￥18、牛肉陈村粉￥42、秘制爆炒鸡煲￥34、葱段黄鳝煲￥48。人气美食有黄金手工大油条￥5、纯热豆浆￥4.9、香脆脆皮牛奶￥20，还有快失传的点心爆酱糖沙翁￥15，有芋泥和咸蛋黄流沙两种口味可选。

文：林乐乐

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