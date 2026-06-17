端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
发布时间：12:04 2026-06-17 HKT
每逢假日，深港两地的跨境出行需求便会大幅增加。随著端午假期将至，大量旅客计划北上或南下探亲与旅游。「深圳边检」微信公众号近日发布数据预测，料假期期间深圳各口岸日均客流量将高达105万人次，同时预测了罗湖、福田、深圳湾、莲塘等七大口岸的高峰时段，以助旅客及早规划行程，顺利通关。
深圳官方预测7大口岸端午长假人流 罗湖/福田/深圳湾/莲塘口岸
根据官方公布的预测数据，端午节假期的单日客流峰值预计将出现在6月19日，单日人流可达108万人次。在通关时段方面，6月18日晚上6时至9时、以及6月19日上午8时至11时将迎来入境客流高峰；而6月21日下午3时至晚上10时则预计会出现出境客流高峰。
这次端午假期的过关大客流，将主要集中在五个大型口岸。根据预测，日均出入境人次最高的为罗湖口岸，预计将达26万人次；紧随其后的是福田口岸，约24万人次；而深圳湾口岸的客流量预计也将达到20万人次。此外，广深港高铁西九龙站口岸及莲塘口岸的日均客流，亦预计分别达13万及11万人次。建议旅客在选择通关口岸时，可参考预测并预留充足的过关时间。
深圳7大口岸预计出/入境高峰时段
为方便旅客规划行程，避免在关口大排长龙，深圳官方整理了深圳7大口岸的具体通关时间、预计人流高峰日期，以及早晚出入境的高峰时段。旅客可尽量避开最繁忙的时段，或考虑选择客流相对平稳的口岸过关：
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口岸名称
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通关时间
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预计高峰日期
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入境高峰时段
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出境高峰时段
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备注 / 建议
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皇岗口岸
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24小时通关
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6月18日晚、19日、21日
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09:00-12:00、22:00-01:00
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20:00-01:00
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非高峰时段相对平稳，可作「错峰备选口岸」
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福田口岸
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06:30-22:30
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6月18日晚、19日、21日
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08:00-14:00、18:00-22:00
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09:00-12:00、19:00-22:00
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客流极度繁忙
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罗湖口岸
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06:30-24:00
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6月18日晚、19日、21日
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08:00-13:00、16:00-22:00
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08:00-13:00、16:00-22:00
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客流极度繁忙
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深圳湾口岸
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06:30-24:00
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6月18日晚、19日、21日
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08:00-12:00、15:00-21:00
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08:00-12:00、15:00-21:00
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客流极度繁忙
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莲塘口岸
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07:00-22:00
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6月19日、21日
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09:00-13:00
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08:30-12:00、16:00-22:00
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客流极度繁忙
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西九龙站口岸
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06:30-23:30
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6月19日、21日
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08:00-11:00、15:00-17:00
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09:00-13:00、20:00-22:00
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广深港高铁，客流极度繁忙
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文锦渡口岸
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07:00-22:00
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较少高峰
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相对平稳
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相对平稳
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客流总体较平稳，强烈建议作「错峰备选口岸」
官方呼吁时刻留意客流变化
面对即将到来的过关人潮，当局强烈呼吁旅客，出行前应及时关注口岸客流变化并尽量错峰出行。此外，出发前务必仔细检查个人及同行者的出入境证件是否在有效期内，特别是回乡证有效日期，避免因证件问题影响行程。通关时亦请照顾好同行长者及儿童，保持有序排队。
资料来源：深圳边检＠微信公众号