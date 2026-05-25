深圳再有新商场！万象龙华料2027年开幕 邻近高铁、地铁站 引入逾380个超市/美妆服饰/餐饮品牌

深圳万象龙华｜港人北上深圳消费及娱乐的热潮持续，未来将有更多全新大型商场落成以满足旅客需求。深圳市龙华区商务局近日证实，备受瞩目的「万象龙华（暂名）」目前建设工作正稳步推进，并已正式招商，预计于2027年开幕。这座毗邻高铁枢纽的大型商场，势必成为港人未来北上游玩的新热点。

深圳新商场「万象龙华」料2027年开幕 邻近高铁、地铁站

据了解，暂名「万象龙华」的商场由「华润」联合「深圳地铁」共同开发，选址龙华玉龙路与龙华大道交汇处，地理位置极具优势，距离港人熟悉的「深圳北站」仅约700米，无缝衔接高铁及深圳地铁4、5、6号线，交通网络四通八达。

占地13.4万平方米 引入逾380品牌

商场面积约13.4万平方米，并预计引入超过380个品牌，涵盖超市、精品、美妆、服饰、数码产品及餐饮等品牌；而高层更设有戏院及KTV等，提供一站式吃喝玩乐体验。此外，商场亦将与知名设计师马岩松合作，打造占地16万平方米的「北站超核绿芯公园」，将商业与自然景色结合。

万象龙华（暂名）

地址：深圳市龙华区民塘路124号

交通：高铁深圳北站；深圳地铁4、5、6 号线深圳北站

预计开业日期：2027年

资料来源：微信公众号