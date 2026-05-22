深圳好去处2026｜一日游60大食买玩推介！莲塘/罗湖/福田地铁沿线 最新购物商场/放题火锅/饮茶/亲子玩乐

深圳好去处2026｜深圳一日游2026｜2026年深圳新增多个休闲娱乐地标、商场、餐厅及亲子玩乐点。为方便港人规划北上消费行程，《星岛头条》为大家搜罗了60个最新最热门的深圳一日游热门景点，包括有全新大型购物商场、火锅放题、饮茶热点、大型超市及批发市场等，并精选各项户外郊游与亲子玩乐设施。加上交通极为便利，邻近福田、罗湖及深圳湾口岸，以及各大地铁站，以助大家于周末及假日轻松编排丰富的深圳玩乐行程！（2026年5月更新）

2026深圳一日游食买玩60大好去处！大型购物商场/火锅放题/超市批发outlet

深圳好去处2026｜最新大型购物商场地

深圳近年迎来多个全新落成的大型购物中心，如位于光明里区的国贸SPRING．光明里及星河COCO City、宝安区的怀德万象汇等，以及有特别主题的MINISO LAND及京东MALL。这些崭新的人气消费地标，选址大部分集中于深圳各大地铁沿线，地利位置及交通方便。游客从口岸过境后，可直接乘铁路前往目的地而无需频繁转车，适合纳入周末或长假期的北上购物行程点之中。

1. 国贸SPRING．光明里︰引入盒马平价副线「超盒算NB」

国贸SPRING．光明里︰引入盒马平价副线「超盒算NB」

深圳光明区的全新商场「国贸SPRING．光明里」于5月初开业，占地约1.6万平方米，定位为区内首个公园式街区商业设施。商场邻近兴建中的地铁13号线德雅路站，距离光明城高铁站的车程亦只需约10分钟。场内有餐饮、零售及儿童培训等商舖，其中焦点为盒马鲜生旗下平价副线超市「超盒算NB」的光明区首间分店，主打平价折扣路线，以及供应周边居民的日常生活所需，提供约1,500款商品，涵盖生鲜、即食及冷冻食品、日用品四大类，当中高达六成为自家品牌，为顾客提供多元化的生活购物选择。

国贸SPRING．光明里

地址︰深圳光明区明政路与德雅路交汇处（光明区政府对面）

同场加映︰深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站

2. 深圳MINISO LAND：三层高乐园式旗舰店 迪士尼+Sanrio精品

深圳MINISO LAND：三层高乐园式旗舰店 迪士尼+Sanrio精品

位于罗湖东门步行街的MINISO LAND，是该品牌首间主题乐园式旗舰店。楼高三层，占地约1.6万平方呎，外观设计巧妙结合了传统岭南镬耳墙与现代色彩。店内汇聚逾5,500款商品及超过100个热门IP。各楼层主题明确，一楼主打Sanrio角色精品；二楼专售迪士尼与哈利波特系列；三楼则提供香薰等生活杂货。此外，场内配置了多个互动拍摄区，提供丰富的游逛体验，适合家庭旅客前往参观。

深圳首间MINISO LAND

地址：罗湖区东门步行街解放路名仕商城1-3楼（太阳百货对面）

交通：地铁1/3号线「⽼街站」A/E出口，步行即达

营业时间：10am-11pm

延伸阅读︰深圳首间MINISO旗舰店开幕！3层高1.6万呎巨舖售5500+精品 迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100个IP

3. 茂业天地︰罗湖口岸行5分钟即达 设区内首间LED影院

茂业天地︰罗湖口岸行5分钟即达 设区内首间LED影院

邻近深圳罗湖口岸的茂业天地去年尾正式开业，过关后步行约5分钟即可抵达。这座楼高10层的全新商场主打年轻及香港客群，预计将引入逾百个品牌。场内汇聚了多个罗湖区的首发项目，当中包括金逸影城（区内首家LED影院）、大型室内游乐场酷乐运动潮玩馆，以及麦颂KTV，提供丰富的娱乐设施。餐饮方面同样多元化，其中以供应即捞海鲜的火锅店「捞鲜门」最具人气，为大众带来一站式的吃喝玩乐消闲新选择。

罗湖茂业天地

地址︰深圳罗湖区南湖街道人民南路1008号大中华环球金融中心

交通：深圳地铁1号线「罗湖站」或9号线「人民南站」

营业时间︰10am-10am

延伸阅读︰罗湖新商场茂业天地正式开幕！100+品牌陆续进驻 过关5分钟直达 楼高10层设大型超市/餐厅/戏院/室内游乐场/K房

4. 光明星河COCO City︰直达地铁 设区内首间盒马超市

光明星河COCO City︰直达地铁 设区内首间盒马超市

位于深圳光明区的「光明星河COCO City」商场，直接连通地铁6号线光明大街站，具备交通便捷的优势。项目主要针对年轻与家庭客群，现已引入逾30个涵盖餐饮及休闲娱乐的商业品牌。当中的重点商户包括光明区首家盒马鲜生超市、寰映影城，以及大型室内游乐设施Meland。此外，场内餐饮选项丰富，除了人气咖啡品牌Manner Coffee外，传统老店南粤光明乳鸽亦已进驻其中，为大众提供一站式的消闲选择。

光明星河COCO City

地址：深圳光明区光明街道光明大道511号

交通：乘搭深圳地铁6号线光明大街站D出口，步行220米

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽

5. 龙岗星河COCO Park新街区︰设《密室大逃脱》展览及永辉超市

龙岗星河COCO Park新街区︰设《密室大逃脱》展览及永辉超市

位于深圳龙岗区的星河WORLD．COCO Park近期完成扩建工程，于地标双子塔下方增设了全新的露天商业街区「星空里」。扩建区域引入了多个首次进驻的品牌，当中的焦点项目为全国首个《密室大逃脱》光影互动展览。此外，由胖东来团队协助调整及规划的永辉超市亦已重新投入服务。升级后的超市增设了熟食专区以及一系列自家品牌商品，为大众提供更多样化的零售与购物选择。

龙岗星河COCO Park新街区

地址︰深圳龙岗五和大道与雅宝路1号

交通︰深圳地铁10号线雅宝站C出口

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳人气商场星河WORLD．COCO Park大扩充！全新街区多间餐厅进驻 爆红综艺《密室大逃脱》打卡位+翻新超市扫货

6. 深圳湾万象城二期︰3线地铁直达 设2公里空中走廊

深圳湾万象城二期︰3线地铁直达 设2公里空中走廊

位于南山区后海的深圳湾万象城二期去年9月投入服务，占地达8.7万平方米，并与深圳地铁2、11及13号线直接相连。商场引入了Hoka、荣耀及Mammut等零售品牌，以及多家米芝莲与黑珍珠级别的餐厅。此外，项目打造了一条长达2公里的空中走廊，接通深圳人才公园绿道之余，亦将海岸城及后海汇等多个相邻商圈串联起来。

深圳湾万象城二期

地址：深圳光明区光明街道光明大道511号

交通：乘搭深圳地铁6号线「光明大街站」D出口，步行220米

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳湾万象城二期9月开幕！8.7万平方米新商场 无缝衔接地铁3线 Hoka/荣耀/米芝莲餐厅

7. 深圳湾万象城二期粉红大街︰设全球首间麦当劳美术馆

深圳湾万象城二期粉红大街︰设全球首间麦当劳美术馆

由华润万象生活策划的地下商业主题区「深圳湾万象城二期粉红大街」去年底对外开放，街区主打具未来感的粉色设计，并与深圳湾文化广场互相连接。场内汇聚了近40个购物与餐饮品牌，当中最具特色的项目为全球第一家麦当劳美术馆。同时，丹麦家居品牌HAY的深圳首家分店，以及il Bliss冰淇淋实验室的华南首店亦落户于此，为访客提供结合创意与非物质文化遗产的沉浸式消遣体验。

深圳湾万象城二期「粉红大街」

地址：深圳湾万象城B区B1层粉红大街（05电梯厅旁）

交通：乘搭深圳地铁2、11、13号线后海站H/G出口

营业时间︰周日至周四10am-10am、周五至周六10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳湾万象城二期扩充「粉红大街」12.30开放！艺术级商业主题街 近40购物/餐饮品牌进驻 设首间麦麦美术馆

8. 怀德万象汇︰深圳宝安区最大型商场 连接地铁站

怀德万象汇︰深圳宝安区最大型商场 连接地铁站

位于深圳宝安区的「怀德万象汇」于去年11月底正式营运，占地达18万平方米，是目前深圳市内面积最大的万象汇。商场结构与地铁12号线怀德站直接相连，若由福田口岸转乘地铁前往，车程大约需时50分钟。场内合共引入超过400个商业品牌，涵盖广泛的零售选项。此外，商场设有近100家特色餐饮店舖，当中包括供应潮州菜式的潮八珍橄榄鸡煲、来自贵州的茶饮品牌去茶山，以及休闲西式餐厅JOETYLER等，提供各类餐饮选择。

怀德万象汇

地址：深圳宝安福永大道33、39号

交通：深圳地铁12号线怀德站B1出口，步行1分钟

营业时间︰10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳「怀德万象汇」11月开幕！宝安地铁上盖新商场 400+餐厅/零售店进驻

9. 景福安荟邻︰一出莲塘关口直达 主打地道小众美食

景福安荟邻︰一出莲塘关口直达 主打地道小众美食

邻近深圳莲塘口岸的商场景福安荟邻去年底正式开业，一出莲塘关口后即到达，并与地铁莲塘站直接相连。商场以邻里生活中心作为定位，目前已引入超过50个商业品牌。场内餐饮选择有别于一般大型连锁店，主要提供具本土特色的小众食肆，包括朋朋潮汕火锅、悦得闲广式点心以及老广州煲仔饭等。除特色餐饮外，商场内亦设有采耳与按摩等休闲服务店舖。配合周边人气旺盛的莲塘街市，为访客提供了一个便捷且充满地道气息的消闲地点。

景福安荟邻

地址︰罗湖莲塘街道国威路与畔山路交汇处西南侧

交通：乘搭深圳地铁2、8号线莲塘站A出口

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩

10. 深圳万象天地新街区︰mixtuRE潮流街区+限定快闪店

深圳万象天地新街区︰mixtuRE潮流街区+限定快闪店

南山区深圳万象天地向来是港人北上消遣的热门之选，商场新设的潮流空间「mixtuRE: Sustainable Journal 循航生活志」主要分为两大区。首先是采用圆拱形设计的「MXTR PARK」，现已引进知名户外装备品牌Snow Peak以及内地首家FENTY BEAUTY概念店；其次则是开放式空间「mxtr街区」，该处会定期转换不同主题，并持续引入多间限定快闪店，为大众带来丰富且充满新鲜感的游逛体验。

深圳万象天地全新街区

地址︰深圳南山区深南大道9668号

交通︰深圳地铁1号线高新园站A出口，步行100米

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳人气商场万象天地大升级！全新户外开放式街区登场 10+快闪潮店/餐厅/网红打卡位进驻

11. 罗湖湖贝里：邻近三大口岸 必逛大型盒马鲜生

罗湖湖贝里：邻近三大口岸 必逛大型盒马鲜生

罗湖湖贝里商场邻近罗湖、文锦渡及莲塘三大口岸，主打家庭友好及潮流社交概念，首阶段已引进逾20个品牌，包括八合里潮汕牛肉火锅、台式饮品店，以及适合亲子体验的「CUBE有石」攀岩馆。另外，占地达3400平方米的盒马鲜生亦进驻商场B2层。店内提供各类优质新鲜食材，包括特大鲍鱼、可即叫即制的波士顿龙虾、俄罗斯帝王蟹及澳洲安格斯牛扒等，结合场内的休闲与运动设施，带来一站式的多元购物体验。

罗湖湖贝里

地址：深圳罗湖区湖贝路1068号

交通：深圳地铁2号线湖贝站B出口，步行6分钟

营业时间：10am-10:30pm

延伸阅读︰罗湖新商场「湖贝里」7.11开业！网红茶饮/潮汕牛肉火锅/平价攀石 莲塘口岸地铁6分钟直达

12. 深圳宝安大悦城︰连接灵芝站 设首间双巨幕IMAX

深圳宝安大悦城︰连接灵芝站 设首间双巨幕IMAX

深圳宝安中心区的「超巨型」商场大悦城位于地铁灵芝站上盖，总面积高达73万平方米。商场主要针对年轻潮流客群，场内划分了四大主题区域，已引入超过380个商业品牌，餐饮有陶陶居与海底捞等知名连锁食府。另外，大悦城更引入深圳市首间双巨幕IMAX戏院、大型超市盒马鲜生，以及极具特色的青年街区，为游客提供丰富且多元化的零售、餐饮与娱乐选择。

深圳大悦城

地址：宝安区新安街道中心区25区前进一路与创业二路交汇处西

交通：乘搭深圳地铁12号线到达灵芝站E出口即达

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳宝安新商场「大悦城」6.28开业！占地73万平方米 380+品牌进驻 集齐港人最爱超市/点心/火锅店！

13. 深圳 K11 ECOAST︰南山全新海滨商场 设首个NBA篮球公园

深圳 K11 ECOAST︰南山全新海滨商场 设首个NBA篮球公园

座落于深圳南山蛇口、紧邻邮轮中心的大型海滨项目K11 ECOAST，由去年4月底分阶段投入试业。商场占地广达23万平方米，是一处汇聚购物商场、艺术空间与海滨长廊的综合休闲设施。首阶段开业的商户阵容别具特色，重点涵盖深圳市首个NBA主题篮球公园、华南地区第一间d'strict浪美术馆，以及主打亲子娱乐的meland游乐园。场内同时提供多元化的餐饮选择，当中包括潮发牛肉火锅及Manner咖啡等知名品牌。配合新增由香港出发的跨境直通巴士路线，为旅客带来更便捷的交通安排。

深圳K11 ECOAST

地址︰深圳市南山区蛇口太子湾区南海大道太子港（地图按此）

交通︰乘搭深圳地铁12号线到达太子湾站B1或C出口即达；乘公交M105线、204路；于上环搭船至深圳蛇口，船程约50分钟，每日5班船；于香港乘搭环岛中港通巴士线直达，每日2班车

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳K11 ECOAST开始试业！23万平方米空间曝光 港深直通巴/地铁/搭船直达（附交通/商舖/食肆详情）

14. 深圳太子湾花园城VILLA街区︰滨海街区汇聚米芝莲餐厅

深圳太子湾花园城VILLA街区︰滨海街区汇聚米芝莲餐厅

位于深圳蛇口的滨海商业街区「太子湾花园城VILLA」于去年5月尾开幕，占地1.5万平方米，紧邻K11 ECOAST。整体由8座白色低层建筑透过空中连廊相接，巧妙融合壮丽海景与自然环境。场内引进多间华南首发品牌，焦点商户包括米芝莲一星东北菜「止观小馆」及黑珍珠二钻川菜「有云」，同时展出三件国际级大型艺术装置。旅客可经地铁12号线太子湾站，或乘搭跨境巴士与客船直达，交通极为便捷。

太子湾花园城VILLA街区

地址︰深圳南山区海运路1号

交通︰深圳地铁12号线「太子湾站」B1出口，步行约500米；于上环搭船至深圳蛇口，船程约50分钟，每日5班船；于香港乘搭环岛中港通巴士线直达，每日2班车

营业时间︰10am-10pm

同场加映︰深圳蛇口新商场太子湾花园街VILLA 5.30开幕！开正K11 ECOAST隔离 有米芝莲一星东北菜 直通巴/搭船直达

15. 京东MALL︰深圳首间主打3C家电 逾30个沉浸式主题区

京东MALL︰深圳首间主打3C家电 逾30个沉浸式主题区

由内地电商平台京东打造的深圳首间实体店京东MALL，于南山区正式营运。这座楼高6层的商场汇集了超过200个品牌，主力展销各类创新的3C电子产品与家庭电器。场内最大亮点是在于打破传统零售框架，采用「场景即卖场」的崭新概念，设立了逾30个沉浸式主题空间，包括电竞对战区、美食厨房以及咖啡工坊等。顾客可于模拟的真实生活情境中亲身试用各项产品，享受购物与日常生活完美融合的新颖体验。

深圳京东MALL（南山店）

地址：深圳市南山区南海大道2746号海雅缤纷广场

交通：乘搭深圳地铁9号线南山书城站A/B出口

营业时间︰10am-10:30pm

延伸阅读︰深圳京东MALL直击！3万呎家电数码潮玩大晒冷 30+免费体验区「试啱先买」 附港人退税攻略！

16. 兰亭国际Mall︰毗邻莲塘口岸 人气芝士蛋糕及啫啫煲

兰亭国际Mall︰毗邻莲塘口岸 人气芝士蛋糕及啫啫煲

邻近深圳莲塘口岸的兰亭国际Mall早前引进多间商户，成功由以往人流稀少的商场，转变为热闹的消费地点。场内有各类零售与餐饮品牌，提供丰富的膳食选择，特色食肆包括供应中式甜品的赵记传承、主打烘焙的泸溪河桃酥，以及知名甜点KUMO KUMO芝士蛋糕。同时，专营啫啫煲的啫火与泰国菜馆泰禾湾亦已落户其中。商场的设施更新与商户进驻，为经由莲塘过境的游客提供了一个齐集饮食与购物的休闲去处。

兰亭国际Mall

地址︰深圳罗湖区黄贝街道罗沙路4099号

交通︰深圳地铁2号或8号线「莲塘口岸站」A3出口

营业时间︰10am-9:30pm

延伸阅读︰港人北上带旺莲塘口岸死场变旺场？多间新店连环开幕 俄国超市／榴梿专门店／人气啫啫煲

2026深圳一日游｜人气大型超市扫货指南

前往深圳的大型超级市场选购超值货品与熟食，已成为不少游客行程中的必备环节。这几年间，深圳相继开设了多间标榜物超所值的大型连锁品牌，当中包括京东七鲜超市、永辉超市与盒马鲜生，以及愈开愈多的仓储式超市山姆会员店。这些超市凭借多元化的产品选择及亲民的定价，快速晋升为热门的消费地点。

17. 山姆会员店：深圳宝安区首间 进驻万丰海岸城

山姆会员店：深圳宝安区首间 进驻万丰海岸城

沃尔玛旗下山姆会员店于深圳宝安区开设朋全市第五间分店，新店选址占地20万平方米的大型商场万丰海岸城内，并建有专属空中廊桥与商场相连。新店面积约2万平方米，提供海鲜、鲜肉、熟食及烘焙等多样化商品。交通配套方面，店舖位置邻近深中通道入口，市民可乘搭深圳地铁11号线至马安山站直达。配合商场内原有的影院、KTV及餐饮等丰富娱乐设施，进一步完善了该区的多元购物与消闲体验。

山姆会员店（万丰海岸城店）

地址：深圳宝安区万丰中路和南环路交界处万丰海岸城购物中心

交通：深圳地铁11号线「马安山站」C/D口

营业时间︰9am-10pm

18. 京东七鲜超市：邻近各大口岸 体验即煮海鲜

京东七鲜超市：邻近各大口岸 体验即煮海鲜

由京东营运的七鲜超市近年成为港人北上消费的新热点，于深圳设有6间分店，部分位处口岸附近，主打超市结合餐饮的双重体验。该店亮点在于「24小时鲜品」的承诺，保证蔬菜与鸡蛋等食材从产地直送至货架不超过一日。海鲜专区提供即场挑选及代客烹调服务，当中以清蒸大黄鱼最受青睐。另外，熟食区的脆皮烧肉与卤味，联同烘焙部的猫山王榴梿千层蛋糕和双拼瑞士卷，均是备受推崇的特色商品。

19. 盒马鲜生超市：主打平价即日鲜 设火锅专区+人气熟食

盒马鲜生超市：主打平价即日鲜 设火锅专区+人气熟食

内地大型连锁品牌盒马鲜生超市，单在深圳已有最少27间分店。店家以「即日鲜」为主要营运概念，标榜场内各类蔬果、海产及烘焙食品皆为每日制作与上架，坚持不作隔夜销售，并以亲民的价格提供多样化的商品。早前超市内更新增了火锅专属区域，让顾客能够现场挑选新鲜配料并即时享用。同时，场内亦供应一系列备受青睐的熟食，当中涵盖麻辣小龙虾、椒盐皮皮虾神鲜桶以及法式烧羊架等，提供丰富且便捷的餐饮选择。

20. 永辉超市：翻新引入胖东来模式 熟食区小甜肠/芋泥奶包推介

永辉超市：翻新引入胖东来模式 熟食区小甜肠/芋泥奶包推介

近年多间位于深圳的永辉超市都进行大升级，引入被誉为「超市界海底捞」的胖东来营运模式而备受关注。翻新后的门市除了上架多款胖东来自家品牌产品外，更大幅扩充了熟食专区，提供更丰富的餐饮选项。其中，小甜肠、牛肉干及芋泥奶包等多款食品均大受欢迎，迅速成为店内的热销商品，吸引大批顾客专程前往选购。

21. 天虹超市︰港人北上扫货热点 主打亲民价格

天虹超市︰港人北上扫货热点 主打亲民价格

作为内地具知名度的传统连锁品牌，天虹超市向来是当地人购物选择，近年更成为港人北上消费的热门好去处。目前，天虹于全国各地如广东、江西、湖南及福建等地，已设立超过120家实体门市。店内主要供应各类日常用品与食品，其商品定价相对亲民且具备竞争力。另外，超市亦会定期引入全新货品并提供各项折扣优惠，持续为消费者提供多样化的日常购物选择。

22. 福伴超市︰福田口岸附近 主打不隔夜食材

福伴超市︰福田口岸附近 主打不隔夜食材

内地连锁品牌福伴超市于深圳福田口岸附近开设分店，由地铁站步行片刻即可抵达。店内空间宽敞，划分了新鲜蔬果、粮油杂货及肉类海产等区域，部分商品定价低至¥1。顾客可按个人需求挑选分量并秤重，海鲜区更供应大闸蟹及龙虾等多样选择。店家秉持新鲜营运理念，其中猪肉、家禽、豆制品与冷藏食品均标榜「绝不隔夜」，这四类食材于傍晚6时起分阶段降价促销，折扣幅度会随时间递增，至晚上10时更会以半价发售。

福伴超市（福田口岸店）

地址：深圳福田区福保社区菩提路2号加福尔登府邸

交通：深圳地铁4/10号线「福田口岸站」D2出口

营业时间︰10am-10pm

23. 乐沙儿生活馆：获封线下版拼多多 齐集平价彩妆与日用品

乐沙儿生活馆：获封线下版拼多多 齐集平价彩妆与日用品

在深圳开设超过25间门市的乐沙儿生活馆，凭实惠的定价，被外界称为「线下版拼多多」。馆内产品种类繁多，全面涵盖美妆、零食、日常百货以至玩具，并同时供应内地与进口货品。店家主要采用「平价买大牌」的宗旨，全场绝大部分商品均提供优惠。部分受欢迎的家庭消耗品，如洗头水及牙膏等，折扣低至一折，成为大众一站式采购生活所需及潮流物品的热门场所。

24. 挺惠买超市：「平民版山姆」 批发价零食百货低至¥1

挺惠买超市：「平民版山姆」 批发价零食百货低至¥1

获网民封为「平民版山姆」的深圳折扣超市挺惠买，主打免捆绑的单件销售模式。店内供应逾4000款零食、饮品、日用品及玩具等，部分商品定价更低至¥1。品牌目前于全国设有上百间门市，并按面积划分为大型超市、商场精品店与社区便利店三种营运规模。有别于传统仓储超市，顾客只需于店内扫描二维码，即可免费注册成为会员，即时以专属的批发优惠价选购各类平价生活百货。

挺惠买

地址︰深圳市龙华区大浪商业中心5栋2楼

交通︰深圳地铁6号线「阳山台东站」C1出口，步行约20分钟

营业时间︰9am-10:30pm

同场加映︰挺惠买｜深圳批发价超市￥1起零食/饮品/日用品/玩具！网民：平民版山姆

深圳Outlet批发购物｜蔬果干货+平价名牌特卖场

除大型超市外，深圳的传统批发市场与名牌特卖场Outlet亦是热门的寻宝地。批发市场以极具竞争力的价格，提供多样化的新鲜食材与服饰；而多间大型Outlet则以划算折扣，发售各国国际品牌的服装、鞋履、家品及进口食品。两地货品种类齐全且性价比极高，能一站式满足旅客的日常与时尚购物需求，让大家满载而归。

25. 海吉星农批市场：一站式采购生鲜蔬果与干货

海吉星农批市场：一站式采购生鲜蔬果与干货

深圳龙岗的海吉星农产品批发市场面积宽广，场内分类明确。地下楼层的5及6栋主打新鲜水果；7及8栋地下集中供应蔬菜、肉禽与冷冻食品；6栋三楼则为专属茶叶区。此外，3、5及6栋亦齐备粮油副食、香料与各类干货，让大众能轻松集中进行大量采购。若想挑选最齐全的货品，早上时段是较理想的到访时间。

海吉星农批市场

地址︰深圳市龙岗区平湖白坭坑社区丹农路1号

交通︰乘搭深圳地铁3号线「丹竹头站」A出口，转乘巴士M491路、M181路、M270路、881路，到海吉星公交总站。如不想转乘多程地铁及公交，建议乘的士前往，约RMB90

26. 福田农批市场︰占地10万平方米 「油麻地果栏」加大版

福田农批市场︰占地10万平方米 「油麻地果栏」加大版

位于深圳福田区梅林路的福田农批市场，是该区最大型的农产品批发集散地，占地广达10万平方米。市场楼高四层，内部通道宽敞且环境整洁。场内的商品种类极多元化，有各类副食品、海味干货以至日常家品杂货。当中最受瞩目的是2楼的蔬菜与水果专区，两区各自汇聚超过100个摊位，供应大量价格亲民的新鲜农产品。其水果区的庞大规摸犹如加大版的油麻地果栏，同时提供部分香港较少见的水果品种，满足大众采购各类食材的需求。

福田农批市场

地址：深圳市福田区梅林路梅山街9号

交通：福田口岸过关后，乘深圳地铁4号线至「上梅林站」下车，转乘地铁9号线至「梅景站」下车，C出口步行约70米，全程约33分钟

营业时间：8am-6pm

延伸阅读︰深圳直击加大版「油麻地果栏」 福田农批市场！干净企理超好行 海量平价当造生果 国产香印¥110/3包+芒果¥2.5/斤

27. 深圳龙华8号仓Outlet︰逾200品牌 设特价名牌及戏院

深圳龙华8号仓Outlet︰逾200品牌 设特价名牌及戏院

位于深圳龙华区的龙华8号仓占地约8万平方米，为首个结合Outlet与LOFT概念的5层高大型商场。场内有超过200个国际及本地品牌，地库及一楼主要提供具折扣优惠的国际名牌与运动服饰，如COACH及NIKE等；其他楼层则涵盖内地品牌及儿童专区。除零售购物，商场亦配备了豪华戏院，并有太二酸菜鱼及海底捞等多间知名食肆，为游客提供集餐饮与娱乐于一身的多元化消闲选择。

8号仓Outlet

地址：深圳龙华新区民康路1号

交通︰深圳地铁10号线「光雅园站」C出口，步行约10分钟

营业时间：星期日至四10am-10pm；星期五至六10am至10:30pm

28. 大梅沙8号仓︰欧陆小镇风情户外Outlet翻新重开

大梅沙8号仓︰欧陆小镇风情户外Outlet翻新重开

位于深圳大梅沙的「大梅沙8号仓奥特莱斯」与龙华项目属同一集团，近年完成翻新并重新对外开放。这个广阔的户外开放式商场，整体建筑充满欧洲小镇的特色风情。场内引进了约200个国内外知名品牌，涵盖NIKE、adidas、GAP及VERSACE COLLECTION等。由于该商场地理位置相对偏远，加上空间主要由露天区域组成，游客前往购物时需多加留意当日的天气变化。

大梅沙8号仓

地址：深圳盐田区大梅沙环梅路1号

交通：深圳地铁8号线「大梅沙站」C出口，步行约4分钟

营业时间：10am-10pm

29. 深圳杉杉奥特莱斯︰华南首间12层Outlet 深港直通巴直达

深圳杉杉奥特莱斯︰华南首间12层Outlet 深港直通巴直达

深圳宝安区的杉杉奥特莱斯广场，是该集团进驻华南地区设立的首间大型outlet。游客可乘搭深港直通巴士直接抵达，交通安排便捷。商场楼高12层，涵盖零售购物、餐饮与休闲娱乐等多项设施，现有近200个国际及本地商业品牌，并提供各类折扣优惠。商户方面，除有GUCCI、Prada与YSL等知名奢侈品牌外，全深圳规模最大的MLB专卖店，以及The North Face等户外运动服饰品牌亦已落户其中，为游客提供多样化的消费选项。

杉杉奥特莱斯广场

地址︰深圳宝安107国道及松福大道交汇处满京华．满纷天地

交通：深圳地铁11号线松岗地铁站G出口，转乘杉杉奥特莱斯接驳车，约5分钟车程

营业时间︰星期日至四10am-10pm；星期五至六10am至10:30pm

延伸阅读︰深圳一日游好去处︱北上5大最人气Outlet扫平货！鞋/衫/袋低至2折 罗湖口岸10分钟到+深港巴直达

30. 南油服装批发市场︰深圳版首尔东大门 集原创设计及韩系服饰

南油服装批发市场︰深圳版首尔东大门 集原创设计及韩系服饰

被称为深圳「首尔东大门」的南油服装批发市场规模庞大，由逾10座工厦组成。各座大厦的服饰风格各具特色，当中金晖大厦、聚道及101栋主要汇聚中高档次的欧美风原创设计品牌。若偏好定价相对亲民的韩日简约款式，则可前往近期较受欢迎的109、110及111栋。该市场主要经营批发业务，虽然单件零售的价格相对较高，但服饰设计具备独特性。由于市场占地面积广阔，游客宜提前规划参观路线。

南油服装批发市场

地址：深圳市南山区南油南海大道

交通：乘深圳地铁9号线或12号线至「南油站」，F1出口直达

营业时间：星期一至日10am - 7pm

延伸阅读︰直击深圳版「首尔东大门」南油服装批发市场！逾10栋工厦半日先行完 附扫原创靓衫攻略

31. 华海达国际服装交易中心︰平价服饰$10起 「罗湖小南油」寻宝

华海达国际服装交易中心︰平价服饰$10起 「罗湖小南油」寻宝

位于深圳笋岗的华海达国际服装交易中心，拥有罗湖版「小南油」的称号。有别于南油批发市场的零散分布，这栋9层高的建筑集中卖男女童装、鞋履及家居用品，主打年轻款式，同时兼营批发与零售。场内各层的商品分类明确，让顾客能轻松浏览。货品大多明码实价，且不时提供折扣优惠，部分衣物价格更低至¥10起。而多数店舖均容许顾客试穿，买家亦可尝试与商户讲价。

华海达国际服装交易中心

地址︰深圳罗湖笋岗街宝安北路2018号华海达综合大楼

交通︰乘深圳地铁7号线至「笋岗站」，A出口直达

营业时间︰10am-8pm

延伸阅读︰深圳笋岗直击！华海达国际服装交易中心扫平货 男女童装平到$10起！地铁直达 附近仲有文具玩具城

32. 笋岗文具玩具礼品城：4层高大型文具玩具及年货批发市场

笋岗文具玩具礼品城︰深圳大型文具玩具批发地

深受港人认识的深圳笋岗文具玩具礼品城，是一座4层高的大型批发商场，主要售卖各类儿童玩具、模型、文房用品及礼品。每当农历新年临近，商场更会转型为「年货一条街」，供应多款贺年装饰。这里的商品大多以批发价格发售，顾客在选购时不妨先在各店舖之间比较定价，从而以最理想的价钱购入货品。

笋岗文具玩具礼品城

地址：深圳罗湖区宝安北路2011号

交通︰乘深圳地铁7号线至「笋岗站」，A出口步行约500米

营业时间︰8am-7pm

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深圳户外郊游2026｜大自然绝美海滩打卡靓景

想要在急促的城市步调中寻找一丝宁静，深圳亦具备丰富的郊外探索好去处。不论是于百年古城内漫步、挑战行山径享受远足乐趣，抑或到海滩观赏迷人海景，各项投入大自然怀抱的活动皆可让人短暂抛开世俗烦恼。大家可随心选择单独游览，又或结伴亲朋好友，齐齐为这趟旅程增添天然的清新气息。

33. 大鹏所城︰深圳版「大理古城」 600年海防军事重地

大鹏所城︰深圳版「大理古城」 600年海防军事重地

大鹏所城始建于明洪武27年，即1394年，是深圳别名「鹏城」的由来。这座逾600年历史的明清海防城堡是国家级重点文物保护单位，游客凭旅游证件登记即可免费入场参观。该处完整保留了原有的街道格局及近10万平方米的明清民宅建筑群，当中重要历史遗迹包括由昔日粮仓改建而成的展馆，以及清代赖恩爵将军第。目前，古城的传统建筑内已进驻了多样化的文创设施，如商店、咖啡室、茶室及民宿等。而大鹏所城邻近较场尾海滩与东山寺等景点，可顺道游览。

大鹏所城

地址︰深圳龙岗区大鹏街道鹏城社区

交通︰深圳地铁8号线「溪涌站」C出口，转乘E91巴士直达

开放时间︰全日

入场费︰免费，但需以旅游证件登记

34. 罗湖湖光塔︰夜景新地标 赏彩虹灯光+水库全景

罗湖湖光塔︰夜景新地标 赏彩虹灯光+水库全景

位于深圳水库旁的罗湖湖光塔，近期成为备受关注的全新观景地标。这座19.5米高的建筑设有垂直电梯及双螺旋步道，让不同年龄层的人皆能轻松登顶。于塔上的360度全景观景台，游客可完整俯瞰水库绿意，并远眺梧桐山与罗湖城区的天际线。湖光塔于每晚更会亮起渐变的彩虹灯光，而该塔作为新开放的环深圳水库绿道二期的中心点，串联了长约2.2公里的全新路段，成功贯通梧桐与淘金山绿道。加上湖光塔毌须门票预约且邻近地铁，周边绿树成荫，最适合散步、踩单车与摄影等活动。

罗湖湖光塔

地址︰深圳罗湖区爱国路4006号（深圳水库西北岸）

交通︰深圳地铁5号/7号线「太安站」C出口， 步行至东湖公园西大门，沿动物苑旁边的大路一直步行

亮灯时间︰5:30pm-10:30pm（随季节调整）

入场费︰免费，毌须预约

35. 大鹏半岛阿卡那拉区海滩︰深圳版马尔代夫 赏清澈渐变玻璃海

大鹏半岛阿卡那拉区海滩︰深圳版马尔代夫 赏清澈渐变玻璃海

位于大鹏半岛南端的阿卡那拉区海滩，近期成为新兴打卡点。这里素有「深圳版马尔代夫」之称，海水清澈，阳光下呈现出渐变蓝绿色的「玻璃海」景致。相比其他热门海湾，这里环境较为宁静，适合游客在沙滩休憩，或参与浮潜与划独木舟等水上活动。海滩周边更设有特色路牌、海边秋千及充满电影感的公路等打卡热点，提供多样化的休闲选择。

阿卡那拉区海滩

地址：大鹏新区南澳街道南隆社区洋稠路3号洋畴湾花园

交通：乘搭E11路至「大鹏中心1」巴士站，再转乘M321路巴士，到终点站「南澳洋畴湾」，步行数分钟到达

票价︰免费

延伸阅读︰深圳大鹏湾一日游行程！5大景点/餐厅/民宿推介 新兴小众沙滩/琉璃海景餐厅/周星驰《美人鱼》取景地

36. 大鹏云海天使湾「釜山小火车」︰设临崖观光车赏海景

大鹏云海天使湾「釜山小火车」︰设临崖观光车赏海景

深圳大鹏新区的云海天使湾，设有被称为深圳版「釜山天空胶囊小火车」的临崖观光车。这款蓝白色的火车有两个车厢，每次可容纳2至3人乘坐，让乘客从高处观赏沿岸的海景。观光车下方为水质清澈的天使海滩，沙滩上配置了木制秋千及花船等设施，并提供各类水上活动，例如独木舟、风帆及快艇等，为游客提供多元化的消闲及运动选项。

深圳胶囊小火车

地址︰深圳市金沙路大鹏半岛云海天使湾

交通：乘坐E11到大鹏中心1站，再转M583到云海山庄站下车

票价︰小火车RMB10/位

延伸阅读︰深圳版「釜山天空胶囊小火车」买一送一优惠！一日游人均$199 包南澳渔村海鲜餐+客家土窑鸡

37. 鹿咀山庄美人鱼洞：周星驰电影取景地 深圳的「天涯海角」

鹿咀山庄美人鱼洞：周星驰电影取景地 深圳的「天涯海角」

位于深圳杨梅坑的鹿咀山庄，是周星驰执导电影《美人鱼》的拍摄场地。焦点景观「美人鱼洞」配合陡峭的悬崖地貌与碧绿海水，被外界称为「深圳的天涯海角」。游客若前往该处，可选择沿著木栈道漫步约20分钟，或自费五元人民币乘搭观光车，落车后再步行约100米即可抵达。同时，山庄范围内亦设有海滨民宿与烧烤场地，提供全面的食宿配套。

鹿咀山庄美人鱼洞

地址：大鹏新区南澳街道新东路杨梅坑

交通：建议从杨梅坑快艇码头买快艇来回票至鹿咀山庄，来回船票人民币¥70/位左右，船程约5分钟，是最节省时间的方法；另可选择坐观光车，车票¥13.8元/位，车程约15分钟；亦可选择徒步方法，沿观光车路线步行4至5公里约1小时至鹿咀沙滩

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38. 云海公园：海拔380米纯白「天空之城」 360度饱览山海景

云海公园：海拔380米纯白「天空之城」 360度饱览山海景

深圳云海公园位处海拔380米的半山地带，凭借居高临下的优势，游客可在此环回360度欣赏壮丽的山海连城景观。园区内建有一座纯白色的森林服务站，其极简风格被冠以「天空之城」的称号，成为近期的热门拍照地。建筑内设有咖啡馆和图书室，虽然整体配套简约，却提供了一个宁静的空间，让游客能舒适地观赏美景，度过惬意休闲的时间。

云海公园

地址：深圳市盐田区三洲塘水库

交通：从盐田港西地铁站东搭乘假日开放的云海专线巴士

开放时间：9am - 6pm

39. 大岭鼓公园「天空之盾」︰深圳龙岗新地标 8层高赏横岗全景

大岭鼓公园「天空之盾」︰深圳龙岗新地标 8层高赏横岗全景

深圳龙岗区的大岭鼓公园近期增添了打卡设施「天空之盾」，引起大众关注。这建筑是一座高8层楼的环形观景桥廊，其外墙设计布满银色镜面，呈现出浓厚的科幻及Cyberpunk风格。当微风拂过，随风摇曳的镜片会反射出周边环境，形成独特的视觉效果。游客步至桥廊顶部，即可无死角地环视横岗市区的广阔景观。除特色观景台，公园内部亦配备了以「荔枝树屋」作设计概念的儿童游乐区，以及多条行山休闲步道，提供适合各年龄层的户外活动空间。

大岭鼓公园「天空之盾」

地址︰深圳市龙岗区旱塘二路46-4号

交通：深圳地铁3号线「横岗站」C出口，步行约900米

开放时间：8:30am-6:30pm

票价︰免费入场

备注︰如遇异常天气，公园天空之盾将不对外开放或提前关闭

文青深圳一日游｜漫游博物馆艺术馆感受文艺气息

除了热闹的商业景致，深圳亦散发著浓厚的文化艺术气息。假若想感受这座都市的另一面貌，不妨安排一趟文青行程，走访市内风格各异的艺术馆和博物馆，又或前往极具设计特色的创意园区，细赏别树一帜的艺术布置。陶醉于这股艺术氛围下，不仅能使人放缓步伐，更能为这趟深圳旅程注入独特的文化色彩。

40. 南山博物馆︰免费赏山西宋金墓室壁画

南山博物馆︰免费赏山西宋金墓室壁画

作为深圳著名文化地标的南山博物馆，以经常举办各式大型免费展览见称，为假日或雨天室内行程的理想选择。目前，3号展厅正举行「珍瓷萃美——中国古代瓷器艺术特展」专题展览。这次会展出133件精美瓷器，分为「人间．青白」、「窑变．霁霞」与「凝粹．多彩」3大单元，结合不同颜色所带来的视觉观感，客观地展现出古人在瓷器制作领域上所取得的辉煌艺术成果，让大众认识传统制瓷技术中独一无二的工艺巧思，同时接收到中国瓷器美学所传递的终极意象。

南山博物馆

41. 深圳太空馆︰飞碟造型 逾百项航天互动体验

深圳太空馆︰飞碟造型 逾百项航天互动体验

位于深圳欢乐海岸的深圳太空馆是全国最新的航天科普地标，由中箭航天科技（深圳）有限公司兴建。这座4层高的「飞碟」造型建筑充满未来科幻感，提供逾100项航天相关的互动设施。

馆内展出多件珍贵航天项目，包括长征火箭残骸、嫦娥五号返回舱复制品，以及空间站体验舱。除静态展览外，场内亦设有多元化的动态活动，如VR月球漫步、驾驶火星车体验与火箭组装工作坊等，让不同年龄层的访客都能透过各项设施，深入浅出地认识航天科技的发展与原理。

深圳太空馆

地址：深圳南山区沙河街道海园二路13号

交通：深圳地铁9号线至「深圳湾公园站」E岀口；或1号线至「华侨城站」D岀口

费用：¥198（于中箭航天小程序搜索购票）

42. 深圳湾文化广场︰南山「巨型耳机」 集顶尖国际展览

深圳湾文化广场︰南山「巨型耳机」 集顶尖国际展览

获列入深圳十大文化设施的南山区深圳湾文化广场，占地近19万平方米，于去年尾正式启用。建筑师马岩松以「原石」为设计理念，利用精细的花岗岩拼接出8座鹅卵石形状的建筑群，其独特外观被外界形容为「巨型蓝芽耳机」。广场内部规划了南北馆及主题展馆，除了开放《Design100》等免费常设展览让公众参观外，亦会联同伦敦设计博物馆等海外场馆合作，引入《一个世纪的椅子》等国际特展，建构出一个结合自然环境与艺术设计的文化场地。

深圳湾文化广场

地址：深圳南山区科苑南路2516号

交通：乘搭深圳地铁13号线人才公园B1出口，穿过科苑南路

开放时间：10am-6pm（5pm停止入场）

门票︰常设展区基础通票¥14至¥20；常设、主题及国际展区「三大展区优惠套票」¥153至¥218

延伸阅读︰深圳湾全新文化广场限时免费入场+参观全馆展览！占地约19万平方米 「原石」设计概念建筑群

43. 龙岗国际艺术中心︰深圳东部文化地标 巨型结他设计

龙岗国际艺术中心︰深圳东部文化地标 巨型结他设计

位于深圳坂田区的龙岗国际艺术中心，是一座大型文化综合设施。其建筑外观别具特色，若从高空向下俯视，整体轮廓犹如一把巨型结他。这个占地约11万平方米的场地，余国际演艺、艺术展览体验及科技艺术教育三大功能区于一身。场内设有大剧场与音乐厅，并引入了先进的舞台和影音系统。未来，该处将主要用作筹办歌剧、舞蹈表演及音乐会等各类大型文艺活动，逐步发展成深圳东部的重点文化地标。

龙岗国际艺术中心

地址︰深圳龙岗区贝尔路4号

交通︰乘搭深圳地铁10号线「贝尔路站」D出口，步行约350米

44. 湾区之眼︰深圳宝安最大书城 设全国首间AI馆

湾区之眼︰深圳宝安最大书城 设全国首间AI馆

深圳宝安中心区的全新文化地标「湾区之眼」于去年9月底开业，可直通深圳地铁5号线宝华站，交通便利，是现时全国最大规模的书城。作为一个多元文化空间，场内不仅供应近10万款图书选择，并建设了大型屋顶公园。书城同时引入多个首发品牌，涵盖全国首个人工智能体验馆、黑珍珠级别餐厅及顶尖演艺剧场等设施，预期场地未来每年将会筹办超过1000场各类文化活动。

湾区之眼

地址：深圳市宝安区海天路

交通：深圳地铁5号线宝华站直达

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读︰深圳全国最大书城「湾区之眼」料9月开幕！占地逾13万平方米 设4大主题书局/大型屋顶公园/餐饮设施（附交通）

深圳亲子好去处｜精选主题乐园/游乐场放电

针对筹备家庭旅行的旅客，深圳具备了多元化的游乐选项。市内设有众多主题乐园、广阔的室内与户外游乐设施，还有不同种类的亲子活动中心，无疑是缔造天伦之乐的绝佳场地。这些场所配备了多样化且富趣味性的玩乐项目，不但能让小朋友尽情「放电」，父母亦可参与其中，共同度过欢乐的家庭时光，留下美好而深刻的回忆。

45. K33探索农场︰近距离观赏仿真恐龙与1:1长颈鹿

K33探索农场︰近距离观赏仿真恐龙与1:1长颈鹿

位于深圳光明的K33探索农场于二月中旬开业，提供多元化的户外活动场地，吸引不少家庭客群前往游览。园内的恐龙探索谷展出多个大型仿真恐龙及1比1的长颈鹿模型，并有发声功能，营造出逼真的史前主题氛围。园内亦有萌宠乐园等区域，可近距离接触羊驼、马匹及鹿等动物，加上有多项休闲游乐设施，如机动游戏、攀爬网、滑梯及无动力游乐区等。另外，农场也种了油菜花田，并开放专属的采摘体验区，让游客可亲身参与采摘士多啤梨及车厘茄等农作物，最适合亲子游。

K33探索农场

46. 深圳前海华发冰雪热雪奇迹︰设5条雪道及娱雪区

深圳前海华发冰雪热雪奇迹︰设5条雪道及娱雪区

位于深圳前海的大型室内滑雪场「华发冰雪热雪奇迹」于去年9月开幕，占地约10万平方米，整体规模较广州的同类设施更为庞大。场内划分了5条不同难度的雪道，包括一条长逾450米的高阶滑道，并配置了吊椅索道及魔毯。馆内同时提供冰上碰碰车等14项娱雪游乐设施，适合亲子家庭同乐。而相连的商场亦引入Burton等专业滑雪装备品牌，以及喜茶与霸王茶姬等商户，为游客带来完善且一站式的休闲配套选择。

深圳前海华发冰雪世界

地址︰深圳宝安区沙井街道沙井南环路555号

交通︰由福田口岸前往，可乘搭深圳地铁20号线至会展城站，全程约需1.5小时；港人或可乘搭永东巴士的「前海冰雪世界跨境专线」前往

营业时间：10am-10pm

票价︰滑雪场分淡季、平季及旺季3种时段，以及2至4小时或全日不限时时段收费，票价为$227起，已包括雪服、雪鞋、雪板、头盔等基本装备

延伸阅读：深圳滑雪场｜直击华发冰雪世界！465米专业雪道/配备完善 11月全面开放 交通隔涉要留意（附门票详情）

47. 深圳野生动物园：开放式生态观赏珍禽异兽

深圳野生动物园：开放式生态观赏珍禽异兽

国家4A级景区深圳野生动物园，是热门的亲子游乐胜地。园区汇聚逾300种、近1万只全球珍禽异兽，如大熊猫、金丝猴及极为罕见的狮虎兽。景区打破传统笼养模式，采取开放式生态设计，让动物于模拟的大自然环境中自由栖息。全园主要划分为食草动物区、猛兽谷与表演区。当中表演区每天均会举办多场大型节目，以阵容庞大的「百兽盛会」大巡游，以及水族馆上演的「美人鱼与鲨鱼共舞」最具特色，为游客入园必看的重点观赏项目。

深圳野生动物园

48. 深圳华大大鹏农科示范基地︰周末开放 体验无农药士多啤梨

深圳华大大鹏农科示范基地︰周末开放 体验无农药士多啤梨

位于深圳的华大大鹏农科示范基地，现时逢周末会对外开放。游客可于园区内体验亲自采摘小番茄及士多啤梨，场内种植的士多啤梨属「妙香7号」品种，果实外型饱满且具备天然果香。这里的农产品标榜不含农药，收费按实际重量计算，定价为每斤¥40。除了采摘果类，基地内亦有供应多款直接采收的新鲜农作物，当中涵盖白菜、生菜、芥兰与油麦菜等，提供多样化的鲜活蔬菜选择。

深圳华大大鹏农科示范基地

地址：深圳市大鹏新区鹏飞路47号

营业时间：9am-6pm（士多啤梨及小番茄采摘每周末开放）

查询：「深圳市华大大鹏农科示范基地」微信公众号

49. 罗湖米兜欢乐王国︰3万呎室内游乐场体验 亲子放电好去处

罗湖米兜欢乐王国︰3万呎室内游乐场体验 亲子放电好去处

座落于深圳罗湖益田假日广场的米兜欢乐王国，占地逾3000平方米，是极具人气的室内亲子乐园。场内游乐设施动静皆宜，除了传统的波波池、巨型滑梯及弹床，更特设5D飞行影院、VR飞碟与亲子碰碰车等科技互动项目，让家长与孩童同乐。此外，园区亦备有游戏机区，以及模拟超市和换装馆等角色扮演空间，为家庭带来一站式的丰富娱乐体验。

罗湖米兜欢乐王国

2026深圳饮茶/火锅推介｜传统点心+放题任食

深圳具备多元化的餐饮文化，能够满足各类游的饮食偏好。若钟情于经典的粤式点心，市内提供不少物超所值的茶楼选择；至于热爱火锅的人士，亦可发掘到丰富的款式，涵盖正宗的川式麻辣口味，以至主打罕有牛肉部位及浓郁鸡煲的特色火锅。另外，标榜现捞现煮、主打新鲜食材的任食海鲜自助餐，同样是备受追捧的餐饮热点，为游客的寻味之旅带来丰富的满足感。

50. 海底捞大排档火锅︰逾200款即捞海鲜+鲜切牛肉¥5起

海底捞大排档火锅︰逾200款即捞海鲜+鲜切牛肉¥5起

内地连锁火锅店海底捞的全新概念店「海底捞大排档火锅」，最近正式进驻深圳罗湖太阳百货。新店主打「自选自取、一人一锅」的创新模式，食客可推车穿梭于海鲜、鲜切牛肉、铁板及熟食等多个档口挑选食材。全店供应逾200款美食，亮点包括活虾、鲍鱼等生猛海产，以及即点即切的安格斯牛肉。此外，还有即制的铁板菜式、烤榴梿及特色锅底，如无米粥及五指毛桃鸡汤选择。收费按餐盘颜色计算，最平只需¥5/碟。加上营业时间是至翌日早上7时，为大众提供宵夜新选择。

海底捞大排档火锅（太阳百货店）

地址： 深圳罗湖区解放路2001号太阳百货5楼

交通： 深圳地铁3号线「老街站」A出口，步行约130米

营业时间：10am-7am

人均消费︰约¥180/人

同场加映︰海底捞大排档火锅深圳店开幕！逾200款即捞海鲜/鲜切牛肉/铁板小食 开幕优惠享68折

51. 捞鲜门：罗湖大型海鲜火锅城 鲜活海产¥3.4起

捞鲜门：罗湖大型海鲜火锅城 鲜活海产¥3.4起

邻近口岸的深圳罗湖茂业天地开设了一间大型海鲜火锅店「捞鲜门」，店家逾1.6万呎，主打海鲜市场营运模式，场内的巨型自助区供应超过100款新鲜海产、手切牛肉及各式火锅配料。食客可在场内自由挑选龙虾、大闸蟹、生蚝及鲍鱼等食材。餐厅采用按餐碟颜色计算的收费机制，最平菜式只需¥3.4。凭借多元化的食材选择与相宜定价，该店即使在平日下午时段亦经常客满。

捞鲜门

地址︰深圳罗湖区人民南路1008号大中华茂业天地4楼

交通：深圳地铁1号线「罗湖站」、9号线「人民南站」，步行约8分钟

营业时间：11am-10pm

电话：178-96443677

人均消费：约RMB150

延伸阅读︰罗湖新商场茂业天地正式开幕！100+品牌陆续进驻 过关5分钟直达 楼高10层设大型超市/餐厅/戏院/室内游乐场/K房

52. 藜苑酒楼︰莲塘口岸过关5分钟即达 叹虾饺皇/红米肠

藜苑酒楼︰莲塘口岸过关5分钟即达 叹虾饺皇/红米肠

藜苑酒楼位于莲塘香莲街市2楼，邻近莲塘口岸，旅客在通关后仅需步行约5分钟便能抵达，是出境后就近用膳的选择。酒楼主要提供各类中式点心，当中的特色菜品有虾饺皇、红米肠、咸水角及天鹅酥等。加上该区一带的周边配套设施完善，酒楼附近设有美食街、超级市场及按摩店等商舖，让食客在用膳完毕后，能够轻松前往下个「景点」。

藜苑酒楼（莲塘店）

地址：深圳罗湖区莲塘罗沙路4089号新世界四季御园

交通：深圳地铁2号线「莲塘口岸站」A3出口，步行约300米

营业时间：8am-10pm

人均消费：约¥90/人

53. 五邑楼︰中国风装潢 即叫即制手工点心/地道家乡菜

五邑楼︰中国风装潢 即叫即制手工点心/地道家乡菜

五邑楼是一间专门提供传统五邑菜式的餐厅，以地道家乡菜肴及即叫即制的手工点心作卖点。店内的装潢设计充满浓厚的中国传统风格，环境宽敞，非常适合家庭客群聚餐。食物方面，店家精致的手工点心获食客的正面评价。当中较具代表性的菜品包括造型独特的陈皮豆沙猪仔包及馅料丰富的竹笙海鲜饺等。另外，餐厅亦有供应大大煲台山黄鳝煲仔饭，结合了肉质鲜嫩的黄鳝与香脆的煲底饭焦，为顾客提供不同的传统中式菜肴选择。

五邑楼（莲塘店）

地址：深圳罗湖区罗沙路兰亭国际名园2楼

交通：深圳地铁2号线「莲塘口岸站」A2出口，步行约120米

营业时间：8am-9:30pm

人均消费：约¥90/人

54. 京味张．北京烤鸭：必试排队名店45天填鸭+传统喊堂体验

京味张．北京烤鸭：必试排队名店45天填鸭+传统喊堂体验

深圳排队名店「京味张．北京烤鸭」主打传统京城风味，店内特设热闹的「喊堂」迎送文化。其招牌片皮鸭严选北京金星鸭厂的45天优质填鸭，每日新鲜烤制。师傅会于客席前即场片鸭，肥瘦适中的鸭肉配上大葱、青瓜、哈密瓜及特色山楂条，口感层次丰富，半只售价为¥118，另店内供应的烤羊肉等菜式亦是人气之选。

京味张．北京烤鸭（罗湖益田假日店）

地址：罗湖区华丽路2038号益田假日广场L4-22

交通︰深圳地铁3号线「翠竹站」B2出口，步行约250米

营业时间︰11am-2:30pm、5pm-9:30pm

人均消费︰约¥100/人

55. 芸山季．傣：主打云南高山直送野生菌火锅

芸山季．傣：主打云南高山直送野生菌火锅

源自云南的「芸山季．傣」野生菌火锅店进驻深圳后迅速扩张，全线主打产地直送食材。其招牌汤底精选18种珍贵野生菌，搭配百日走地鸡慢熬8小时而成，汤头鲜甜且鸡肉滑嫩。品尝原汤后，食客可加入从海拔3000米高山采摘、经冷冻链保鲜运送的当季野菌拼盘。此外，店内亦供应玫瑰乳扇、苦茶酥红豆及花瓣炸牛奶等多款具地方特色的小食。

芸山季．傣（皇庭广场店）

地址：深圳福田区福华三路118号皇庭广场L2层2号（近西3号门）

交通︰深圳地铁1/4号线「会展中心站」D出口，步行100米

营业时间：11am-10pm

人均消费︰约¥130/人

2026深圳扫街略｜最新食街/街头小食/手信店

若想体验最纯正的深圳滋味，前往美食城或于街头寻觅小食是理想的途径。于熙来攘往的美食街内，大众能够尝到各类即叫即制的香脆食品，例如臭豆腐及炸鸡等，同时亦备有款式繁多的糕点和甜品以供挑选。这类满载本土生活气氛的饮食经历，有助旅客更透彻地体会这座城市的动感与在地日常面貌。

56. Harbour Bites 好食街：福田皇庭广场新蒲点 地铁直达

Harbour Bites 好食街：福田皇庭广场新蒲点 地铁直达

深圳福田皇庭广场B1层最近翻新重开的「Harbour Bites 好食街」，占地超过2200平方米，邻近会展中心站C出口，交通便利。美食区设有逾30个档口，有丰富多样的美食选择，例如港式烧腊、顺德砂锅菜、手工牛肉面、铁板烧及大肠面线等饱肚主食，亦有各类卤味零食及养生草本饮品供应。有别于传统的美食街，这里胜在有充足的座位空间，环境舒适，更可一次过体验多种不同风味的美食。

Harbour Bites 好食街

地址︰深圳福田区福华三路118号皇庭广场B1层

交通︰深圳地铁1/4号线「会展中心站」D出口，步行约120米

营业时间︰10am-10pm

人均消费︰约¥40/人

57. 深铁汇坊．深港融合商业街：罗湖口岸旁 买餸扫街热点

深铁汇坊．深港融合商业街：罗湖口岸旁 买餸扫街热点

紧贴罗湖口岸的「深铁汇坊．深港融合商业街」第二期已开幕，总面积扩充至超过2500平方米，有逾百间商户。这里与过关通道无缝连接，是游客离境前选购物品的便捷地点。场内店舖种类广泛，涵盖传统烧腊档，以及KUMO KUMO芝士蛋糕与the Roll'ING瑞士卷等多间知名甜品店。而大部分商户的营业时段均配合口岸的开放时间，方便大众随时前往。

深铁汇坊．深港融合商业街

地址：罗湖口岸B1层

交通：深圳地铁1号线「罗湖站」A2出口；9号线「人民南站」A1出口

营业时间：9:30am-11:30pm

延伸阅读：罗湖深港融合商业街2期陆续开业！占地逾2,500平方米 增至过百间零售/餐饮店 fufuland/KUMOKUMO

58. 粤港新天地：罗湖口岸客运站旁 全新美食广场

粤港新天地：罗湖口岸客运站旁 全新美食广场

邻近深圳罗湖口岸的全新地标粤港新天地，座落于罗湖汽车客运站旁，旅客过关后即可抵达。这个美食广场引入逾30间餐饮及零售商舖，人气十足。场内餐饮选项丰富，涵盖传统中式烧味、特色茶饮及各式小吃，包括新桂轩烧味、广隆蛋挞王、主打新鲜制作的熊大爷饺子，以及供应顺德双皮奶的甜品店等，更有按摩舖，方便游客行完松一松。

粤港新天地（美食广场）

地址︰深圳罗湖区南湖街道人民南路1002号罗湖商业城G楼

交通︰于罗湖口岸出关后，直行20米转右即达

营业时间︰7am-11pm

延伸阅读：罗湖口岸再开美食城「粤港新天地」！一出关即达 30+食肆有烧肉/茶饮/糕点 网民︰比莲塘更热闹

59. 罗湖火车站美食城：口岸快闪用餐热点 实惠地道小食

罗湖火车站美食城：口岸快闪用餐热点 实惠地道小食

位于罗湖口岸的罗湖火车站美食城，虽然整体规模较小，却是不少旅客快速用餐的热门地点。场内聚集了约20多间食肆，集中供应各款地道特色小吃。在众多选择中，杨杨潮汕小吃较受大众关注，店家主打潮州粉果、烧卖及蚝仔煎蛋等菜式。这里的食品口味贴近香港人的饮食偏好，而且定价亲民。这个美食区域为旅客在过关前后，提供了一个便捷的餐饮空间，方便大众以实惠的价格快速解决膳食需要。

罗湖火车站美食城

地址：深圳罗湖区罗湖桥社区建设路1001号罗湖火车站综合大楼M层

交通：于罗湖口岸出关后，转左上扶手电梯，直行直达

营业时间︰9am-11am

延伸阅读：深圳罗湖火车站美食城新开幕！邻近罗湖关口 杨杨潮汕小吃/酥小满牛肉饼进驻 新张优惠全场5折起

60. 大口兽︰主打平价鲜制零食 引大批港人试食

大口兽︰主打平价鲜制零食 引大批港人试食

深圳福田皇庭广场近期完成翻新，引入主打无防腐剂、每日鲜制的零食店「TOP SOLD 大口兽」。该店于五一假期开幕时，在商场内引发庞大人潮。店家被网民封为「平价版薛记炒货」，售价亲民，只需人民币10多元便可买到如盐焗鸡翼、鸡脚等卤味、香辣现拌魔芋丝等小食，并有烘焙、坚果、蛋糕、水果及现制饮品等。店内更设有多个免费试食摊位，成功吸引大量顾客慕名而来。

TopSold 大口兽新鲜零食（深圳首店）