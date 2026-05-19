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港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得

旅游
更新时间：19:47 2026-05-19 HKT
发布时间：19:47 2026-05-19 HKT

随著跨境交通日益便利，越来越多港人选择乘搭不同级别的高铁列车北上出行。近日，一名港男于深圳罗湖乘搭高铁前往广州，并以¥209的价钱体验了车厢内的商务座，对豪华舒适的环境赞不绝口，形容其体验极佳。

港男体验高铁商务座 ¥209深圳去广州包一餐+免费小食

该名网民在Facebook群组「深圳吃喝玩乐资讯关注组」上讲述自己从深圳罗湖乘搭高铁直达广州站的体验。他购买了票价为¥209的商务座，65分钟的车程不仅包含了一份餐点及小食，座椅的设计更让他觉得像「飞机长途商务位咁豪华」。

帖主更将此与香港出发的高铁作对比，指出香港高铁前往广州东的二等座票价需¥215，因此他认为若时间充裕，「宁愿东铁上罗湖转车更高性价比」。此外，他也提醒其他网民，一天只有数班高铁是「智能复兴号」，且只有中午和傍晚的车次才有盒饭派发。

网民指车程太短：悭返啲钱坐经济位仲实际

帖文发布后，引起了不少网民的回响与讨论。部分网民对商务座的舒适度表示向往，认为商务座能提供「一个可以伸展嘅地方」，并表示「睇落好舒服，虚荣一吓有咩所谓」。更有网民补充，购买商务座可提早到车站使用专用的商务座候车室，享受小食及饮品任食的待遇，认为是「超值享受宁静」。

然而，也有另一派网民从实用性角度出发。他们认为由于车程仅约一小时，时间太短，「坐得65分钟都未享受够就落车，就嘥咗」。这部分网民指出，在短途车程中商务舱的作用不大，「悭返啲钱坐经济位仲实际」。

 

资料来源：深圳吃喝玩乐资讯关注组

 

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