跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作

随著粤港澳大湾区交通网络日益发达，传统跨境客运服务面临巨大挑战。香港老牌长途直通巴士公司「深华粤海」，日前宣布将于5月18日起停止所有长途客运服务，结束超过30年的营运历史。这一消息引发不少网民感慨，有人更认为这标志著一个时代的终结。

老牌直通巴「深华粤海」长途服务宣布停运！台山、深圳湾线未来将与永东合作

近日，有网上消息指「深华粤海」客运公司发出通告，表示将停止营运。「深华粤海」为本地历史悠久的跨境巴士公司，主要提供由九龙太子往返广东台山、梅州以及深圳湾口岸等地的服务，是许多粤港两地旅客熟悉的名字。

日前，其旺角车站亦贴出正式通告，表示自2026年5月18日起，将于太子站「取消全部售票及上车服务」，并全面与永东巴士合作。通告建议，有需要的乘客可致电永东热线或其他公司查询。 通告中亦特别向乘客致谢：「承蒙各位长期对公司的大力支持，全体员工表示衷心的感谢！」 ，并强调公司未来将如常运作。

员工证实消息 叹行业竞争激烈

《星岛头条》致电深华粤海客服，获证实停运消息。有员工透露公司的跨境直通巴客服务已营运超过30年。虽然近年中港两地人民交流频繁，本地亦掀起北上热潮，惟客流主要集中在周末和公众假期，且交通选择也愈来愈多，如不少长途客开始转乘高铁。她又感慨家庭客在票价愈来愈精打细算，近年面临的竞争也愈来愈激烈。

市场整合必然 网民：百花齐放年代已完

「深华粤海」的业务调整，反映了传统跨境巴士行业的结构性转变。网民对此反应热烈，不少人认为这是市场整合的必然结果。有网民留言指出：「未来嘅直通巴，只会越来越集中喺永东、环岛、中旅、粤港、荣利呢几间手上」，感叹「以前百花齐放，每间公司都有自己特色线、特色车队嘅年代，真系完咗」。

图片、资料来源：旅游巴士交流暨贴图区 Tour Bus Alliance

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