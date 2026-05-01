深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？

港人北上消费或短途旅游已成周末常态，但一项容易被忽略的交通规则，正令不少旅客大失预算。近日，深圳交通部门严格执行新法规，要求车辆后座乘客也必须佩戴安全带，并在多个口岸及市区进行突击检查，有香港网民在深圳乘搭巴士时，因未遵守规定，而被执法人员当场截查，相关经历引发广泛讨论，提醒北上港人需多加注意。

深圳交警严查乘客佩戴安全带? 港人见证违规者疑即场收罚单

早前，有香港网民在Facebook群组「深圳大湾区好去处开心share」中发帖，分享在深圳乘搭专线巴士时，遇到当地警方拦截检查，并有多名乘客被要求下车，最终每人收到一张类似「泊车罚单」的通知后才获准返回车上，令他不禁产生「现在国内人落深圳仍然要签证吗？」的疑问。

网民亲历深圳旅游巴士、的士被拦截收罚单

帖文发出后，不少网民留言指出，很可能是车上乘客没有佩戴安全带，而遭交警开罚，并提醒「依家查得好紧」、「坐直通巴经港珠澳回内地都有人查」，日后在深圳乘车时，必须佩戴安全带，避免被触法。

此外，《星岛头条》记者亦在小红书发现，有网民分享类似遭遇。她忆述与男友在深圳搭的士时，因后排没有佩戴安全带而被交警拦停登记，首次违规会先作口头劝告，但若再犯则可能面临¥500的罚款。

然而，并非所有个案都侥幸只是口头警告了事。有网民亦反映，自己从广州乘坐旅游巴士到深圳时，有乘客就因未妥善佩戴安全带，遭执法人员当场罚款人民币200元。另有网民表示，在深圳万象城附近搭乘网约车时，也因后座没有佩戴安全带而被截查，并被即时记录个人资料及发出处罚通知书。

车厢张贴告示 提醒乘客佩戴安全带

事实上，为配合当局的执法行动，现时深圳许多网约车、旅游巴士等载客车辆，均已在车厢内的显眼位置，如前座椅背后方，张贴或悬挂「后排请佩戴好安全带，违者罚款」的告示，明确提醒乘客必须遵守相关规定。

于深圳未佩戴安全带最高罚款¥500 当局：司机有责任提醒

为提升道路安全，深圳交警部门于去年发布官方公告，强调「安全带=生命带」的重要性。当局正强力推行新措施，将对大型车辆实施逢车必查，严格检查乘客是否全程佩戴安全带，以及司机有否尽到提醒的义务。

根据《深圳经济特区道路交通安全违规处罚条例》，在高速公路或城市快速路上，无论是驾驶人还是乘客（包括后排座位），一旦被发现未佩戴安全带，将面临每人¥500的罚款；若在普通道路上违规，罚款则为每人¥200。

资料来源：深圳大湾区好去处开心share、小红书、深圳交警