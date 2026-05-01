深圳小象超市｜美团自营超市进驻福田领展中心城！主打新鲜蔬果/零食/烘焙 设熟食、海鲜肉类加工区

内地多间大型连锁超市如山姆、Costco、盒马鲜生等，因价格实惠及货品种类繁多而深受港人爱戴。美团旗下自营超市「小象超市」近日亦宣布将进驻深圳福田领展中心城，定位为精品超市，主打新鲜蔬果、零食及烘焙产品，并设有熟食区及海鲜肉类代客加工服务，为深圳乃至北上消费的香港市民，带来一个集购物、餐饮、休闲于一体的新选择。

美团自营超市「小象超市」进驻深圳福田！ 主打新鲜蔬果/零食/烘焙/熟食

「小象超市」的华南首店选址于深圳福田领展中心城B1层，占地面积达3000至5000平方米，采用清新简约的装修风格，以低矮货架搭配明亮光线，营造舒适的购物环境。超市内不仅提供蔬果海鲜、休闲零食、酒水饮料、日用百货等多个类别的商品，亦推出了「小象」、「象大厨」、「象小家」等自家品牌，更增设现制熟食区及水产肉禽免费加工等服务，且不设会员费，兼顾品质与性价比。

而超市深圳店的地理位置极具吸引力，领展中心城为地铁上盖物业，无缝连接深圳地铁1号线及4号线，距离港人北上主要关口之一的「福田口岸」仅两站之遥，步行至「福田高铁站」也只需约5分钟，交通极为便利。为经常北上消费的香港市民，提供了一个便捷且具新鲜感的消费热点。

「小象超市」深圳首店 被誉盒马劲敌

「小象超市」为美团旗下的自营前置仓即时零售业务，前身为港人可能较为熟悉的「美团买菜」。品牌于2023年12月正式升级，与内地大型连锁超市「盒马鲜生」、「七鲜超市」等的定位相似。自2025年12月于北京开设全国首家线下超市以来，小象超市已先后落地北京、宁波，此次深圳首店的开设，标志著其正加速向华南市场扩张。

资料来源：小红书