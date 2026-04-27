港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站

港铁东铁线再次推出广受欢迎的落马洲过境优惠，让频繁穿梭港深两地的乘客享受更实惠的交通选择。由即日起至9月30日，乘客不仅可享即日来回悭$6的优惠，今年更扩展优惠网络，在福民、会展中心及深大增设优惠换领点，令行程规划更添灵活，轻松节省交通开支。

经港铁即日来回落马洲减$6优惠！八达通/乐悠咭一连6个月适用

经港铁即日来回落马洲减$6优惠！八达通/乐悠咭一连6个月适用

即日起到9月30日（三），乘客只需在同一日内，先由香港乘搭港铁东铁线经落马洲站过关前往深圳，然后在深圳行程中，前往任何一个指定的优惠换领点，使用同一张成人八达通或乐悠咭拍卡领取优惠。在完成深圳的行程后，当日经落马洲站乘搭港铁返回香港，在抵达目的地出闸时，系统便会自动从车费中扣减$6。即使乘客只作单程回港，只要在拍卡后经落马洲站入境，亦能享受$3的车费折扣。

深圳地铁新增3个优惠站

考虑到乘客的行程多样性，港铁今次特意扩大了优惠网络。除了原有的福田口岸站外新增了另外三个位于人气地点的优惠换领点，分别是深圳地铁4号线的福民站、1号线的会展中心站以及13号线的深大站。这不仅省去了专程前往福田口岸站的时间，更有效分流了繁忙时间的人潮，让整个过关回程的体验变得更为顺畅。

港铁来回落马洲减$6优惠

优惠期限：2026年4月27日 至 2026年9月30日

适用对象：持有成人八达通或乐悠咭的乘客

优惠内容： 即日来回优惠： 于香港经落马洲站前往深圳，同日在指定地点拍卡后，再经落马洲站返回香港，该程车费可享 $6 折扣。 单程返港优惠： 如只由深圳经落马洲站返回香港，在指定地点拍卡后，该程车费可享 $3 折扣。

优惠换领点： 深圳地铁4号线：福田口岸站 深圳地铁4号线：福民站 深圳地铁1号线：会展中心站 深圳地铁13号线：深大站

重要条款及细则： 优惠必须在拍卡当日，并于港铁落马洲站服务时间内使用。 每张八达通或乐悠咭只能储存一项车程优惠。若重复拍卡，新记录的优惠将会覆盖旧有而未使用的优惠。 享受$6即日来回优惠，乘客的八达通必须存有当日经落马洲站出闸的乘车记录。 此优惠可与「早晨折扣优惠」同时使用，但总优惠金额不会高于该车程的票价。 优惠不适用于机场快线。 所有争议以香港铁路有限公司的最终决定为准。



资料来源：MTR