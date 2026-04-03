深圳室内好去处2026｜15大落雨天必游景点 购物商场／博物馆／打卡书店／游戏中心

预料今个复活节、清明节假期，深圳将迎来连场降雨，天气预报指出，未来数日天气状况或将持续不稳，并可能出现狂风、雷暴等极端天气。恶劣天气下，为应对阴雨天气，《星岛头条》整理了深圳15个适合在雨天前往的室内景点，当中包括大型购物商场、博物馆及多元化的文娱玩乐场所。

1.怀德万象汇：地铁上盖避雨一流 齐集食买玩

深圳宝安区全新购物地标怀德万象汇，是目前深圳最大的万象汇。商场总面积广达18万平方米，与地铁12号线「怀德站」实现无缝连接，交通极为便利。商场引进逾400个品牌，并设有近100间特色餐饮，包括深圳老字号潮八珍橄榄鸡煲、人气茶饮去茶山及西餐JOETYLER等，为顾客提供多元化的一站式购物及美食体验，成为消费新热点。

怀德万象汇

地址：深圳宝安福永大道33、39号

营业时间︰10am-10pm

交通：乘深圳地铁12号线至怀德站B1出口，步行1分钟

延伸阅读︰深圳「怀德万象汇」11月开幕！宝安地铁上盖新商场 400+餐厅/零售店进驻

2. 深圳湾万象城二期︰3线地铁衔接新商场 米芝莲级餐厅进驻

位于深圳南山区后海的深圳湾万象城二期，与地铁2、11及13号线相连，地理位置优越。商场占地8.7万平方米，引入了Hoka、Mammut等多个国际品牌，并有多间米芝莲及黑珍珠级餐厅，提升购物与餐饮体验。商场亦串连起深圳人才公园、海岸城、后海汇等多个商圈，为顾客提供一个便捷舒适的休闲购物热点。

深圳湾万象城二期

地址：深圳市南山区科苑南路2888号

营业时间︰10am-10pm

交通：乘搭深圳地铁铁2、11及13号线，至后海站H/G出口

延伸阅读︰深圳湾万象城二期9月开幕！8.7万平方米新商场 无缝衔接地铁3线 Hoka/荣耀/米芝莲餐厅

3. 深圳大悦城：73万米地铁直达不淋雨 设港人最爱超市

位于深圳宝安中心区的大悦城购物中心，坐落于地铁灵芝站上盖，交通极为便利。商场占地广达73万平方米，汇聚超过380个品牌，主打年轻与潮流风格。场内设有4大主题区，引进了陶陶居、海底捞及霸王茶姬等多间知名餐饮，并配备深圳首个双巨幕寰映影城IMAX与盒马鲜生大型超市。此外，商场还设有青年地下街和酒吧，为顾客提供一站式的购物与娱乐体验。

深圳大悦城

地址：深圳宝安区新安街道中心区25区前进一路与创业二路交汇处西

营业时间︰10am-10pm

交通：乘搭深圳地铁12号线，至灵芝站A1出口步行约100米

延伸阅读︰深圳宝安新商场「大悦城」6.28开业！占地73万平方米 380+品牌进驻 集齐港人最爱超市/点心/火锅店！

4. 光明星河COCO City︰地铁直达 光明区首间盒马超市

光明星河COCO City是深圳光明区全新大型商场，商场与地铁6号线光明大街站相连，提供极大的交通便利，主要对象是年轻人及家庭顾客，汇聚了餐饮、潮流及休闲娱乐等多个品牌。场内焦点商户包括光明区首家盒马鲜生超市、连锁戏院寰映影城，以及大型室内游乐场Meland。餐饮方面，除了引入Manner Coffee等热门选择，本地老字号南粤光明乳鸽亦已进驻，为顾客打造了一站式的消闲体验。

光明星河COCO City

地址：深圳光明区光明街道光明大道511号

营业时间︰10am-10pm

交通：乘搭深圳地铁6号线至光明大街站D出口，步行220米

延伸阅读︰深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽

5. 深圳京东MALL：南山区一站式家电购物新地标

深圳首家京东MALL于去年5月在南山区海雅缤纷广场隆重开幕，这座全新的购物中心楼高6层。

深圳首家京东MALL于去年5月在南山区海雅缤纷广场隆重开幕，这座全新的购物中心楼高6层，总面积广达近3万平方米，由知名网购平台京东打造，主打「潮购科技」概念，是集创新电子产品与家电的一站式购物点。

商场汇集超过200个知名品牌，提供多达20万种潮流商品，最大特色是采用「场景即卖场」的创新模式，有电竞对战区、美食厨房及咖啡工坊等30多个沉浸式主题体验区，让顾客在体验中更深入地了解产品功能与特色。

深圳京东MALL（南山店）

地址：深圳市南山区粤海街道南海大道2746号海雅百货1至6楼

营业时间︰10am-10pm

交通：乘深圳地铁9号线，至南山书城站A或B出口

延伸阅读︰深圳京东MALL 5.31开业！占地近3万平方米 逾200品牌进驻+30个主题体验区（附地址及交通）

6. 龙华8号仓奥特莱斯：欧陆建筑风格大型outlet

位于深圳龙华区的8号仓奥特莱斯，是华南地区首家采用「OUTLETS+LOFT」模式经营的商业综合体。

位于深圳龙华区的8号仓奥特莱斯，是华南地区首家采用「OUTLETS+LOFT」模式经营的商业综合体。商场占地8万平方米，以欧陆风格建筑设计，并于2023年9月翻新后重开，提供集购物、餐饮及娱乐于一身的多元化体验。场内有超过200个国际及本地品牌，如MICHAEL KORS、COACH、Armani Exchange等，为顾客提供丰富的折扣商品选择。商场中庭亦会不定期举办各种品牌特卖活动，提供比店内更吸引的折扣优惠，是寻找高性价比商品的理想去处。

大梅沙8号仓奥特莱斯

地址：深圳龙华区民康路1号深南国际华南物流园

交通：乘深圳地铁10号线，至光雅园站C出口

营业时间︰10am-10pm

延伸阅读：深圳龙华8号仓Outlet逾200品牌进驻！Nike／adidas／I.T.／COACH低至1折 附交通方式+餐厅详情

7. MINISOLAND：Sanrio粉丝必到3层高旗舰店

深圳罗湖东门步行街开设了全新的MINISO LAND，为品牌在当地的首间主题乐园式旗舰店。

深圳罗湖东门步行街开设了全新的MINISO LAND，为品牌在当地的首间主题乐园式旗舰店。全店楼高三层，占地达1.6万平方呎，设计融合了传统岭南建筑风格与现代色彩元素，提供一个独特的购物环境。店内有迪士尼、SANRIO及Chiikawa在内的超过100个热门IP。各楼层分区明确，1楼以SANRIO角色为主，2楼是迪士尼与哈利波特系列，3楼则专注于生活小物及香薰产品，并设有多个打卡位，吸引粉丝朝圣。

深圳MINISO LAND

地址：罗湖区东门步行街解放路名仕商城1-3楼（太阳百货对面）

营业时间：10am-11pm

交通：乘深圳地铁1或3号线，至⽼街站A/E出口步行即达

延伸阅读︰深圳首间MINISO旗舰店开幕！3层高1.6万呎巨舖售5500+精品 迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100个IP

8. KP-FUN潮玩游乐街区：室内亲子放电之选 逾百游戏无限畅玩

位于福田区中洲湾C Future City的「KP-FUN潮玩游乐街区」提供一站式的多元化潮玩运动体验。场馆横跨两层，总面积超过7000平方米，汇集了上百种时下最热门的游乐项目。该街区主打结合科技的沉浸式体验，包括可解锁虚拟场景任务的「MR卡丁车」、带来极致感官刺激的「幻影骑士体感VR」，以及AR竞技、360度旋转VR等新潮玩法。此外，场内亦提供真人CS、保龄球、射箭、桌球等多种经典项目，供游客无限次畅玩。若感疲惫，还可前往K歌房稍作休息。场馆实行一票通玩制度，并允许持票者当日自由进出，让您尽情享受一整天的玩乐时光。

KP-FUN潮玩游乐街区

营业时间：上午10时至晚上10时

地点：福田区中洲滨海商业中心一期三层

9. 深圳太空馆︰逾百项航天互动体验

馆内楼高4层，设有超过100项互动项目，包括长征火箭残骸、嫦娥五号返回舱复制品及空间站体验舱等珍贵展品。

全国航天科普新地标深圳太空馆位于欢乐海岸，由中箭航天科技（深圳）有限公司打造，其独特的「飞碟」造型极具未来感。馆内楼高4层，设有超过100项互动项目，包括长征火箭残骸、嫦娥五号返回舱复制品及空间站体验舱等珍贵展品，亦设有VR月球漫步、驾驶火星车及火箭组装工作坊等多种体验，让大人与小孩能一同沉浸于航天科技的乐趣之中。

深圳太空馆

地址：深圳南山区沙河街道海园二路13号

交通：乘深圳地铁9号线至「深圳湾公园站」E岀口；或1号线至华侨城站D岀口

费用：¥198（于中箭航天小程序搜索购票）

10. 深圳科学技术馆︰「宇宙飞船」沉浸式科技体验

深圳新地标深圳科学技术馆（新馆）有著宛如「宇宙飞船」的科幻外观，这座建筑由著名建筑师Zaha Hadid的事务所设计。

深圳新地标深圳科学技术馆（新馆）有著宛如「宇宙飞船」的科幻外观，这座建筑由著名建筑师Zaha Hadid的事务所设计，流线型幕墙由超过9万块不锈钢板构成，能在日光下折射出星云、极光等宇宙奇观，极之震撼。馆内设有5层展区，围绕「数字文明，创新未来」主题，提供近950个创新展项，其中8成为沉浸式互动体验，如AI机械人餐厅及模拟遥距手术等，让参观者以生动有趣的角度感受科技与艺术的融合。

深圳科学技术馆

地址︰深圳光明区光辉大道8号

开放时间︰周二至周五10am-5pm；周六至周日及国家法定节日假期9:30am-6pm；逢周一闭馆（法定节日假期外）

交通︰深圳地铁6号线至光明站，C/D出口经2楼通道可直达

备注︰馆方实行网上实名预约购票制，每日8pm开放第三日的入场票；港人需以回乡证，于微信小程序「深圳科学技术馆」中购票，同一有效证件号每日限购一张门票

11. 湾区之眼︰深圳最大实体书城

全国最大规模书城「湾区之眼」位于深圳宝安区，其「双玉盘」环形建筑极具特色，寓意「融汇古今，放眼世界」。书城不仅是阅读空间，更打造为文化科技体验中心，引入了华南首个《三体》VR科幻体验，并与陕西历史博物馆合办「壁画里的大唐」展览，让访客在书香中穿梭于科幻与历史之间。

湾区之眼

地址：深圳市宝安区新安街道宝华路1号

开放时间︰10am-10pm

交通：由香港出发可乘高铁至深圳宝安站，再转乘地铁5号线至宝华站，A1出口步行约200米

12. 深圳湾文化广场：南山区文化艺术新地标

深圳南山区全新地标深圳湾文化广场于去年11月开幕，占地达18.8万平方米，为深圳新时代十大文化设施之一。广场由著名建筑师马岩松操刀，以「原石」为设计概念，打造8座外形圆润如鹅卵石的建筑，融入自然环境，成为网上热话。场内有9大展厅及设施，包括国际特展及常设展区、设计探索馆、工作坊、文创商店、海景餐厅及艺术街区等，无论是欣赏展览或打卡拍照都适合。

深圳湾文化广场

地址：深圳市南山区科苑南路2516号（近人才公园）

开放时间：10am-6pm（5pm停止入场）

交通：乘深圳地铁13号线至「人才公园」B1出口，步行1分钟

入场费︰常设展¥20、全展通¥188

延伸阅读：深圳湾全新文化广场限时免费入场+参观全馆展览！占地约19万平方米 「原石」设计概念建筑群（附预约教学）

13. 深圳美术馆：视觉张力与艺术薰陶的雨天好去处

深圳美术馆新馆以其大面积的悬挑结构和标志性的中庭水广场，构成强烈的视觉冲击力。

深圳美术馆新馆以其大面积的悬挑结构和标志性的中庭水广场，构成强烈的视觉冲击力。馆内总建筑面积达6.6万平方米，设有18个展厅，并拥有一个3900平方米的半室外雕塑展场，足以容纳大型装置艺术展览。馆方致力于透过馆藏精品回溯深圳的城市艺术史，并设有互动区域，利用高科技典藏库及完善的配套设施，为公众提供专业且具深度的艺术体验。

深圳美术馆

地址：深圳市龙华区腾龙路30号1栋

开放时间：10am-5:30pm（逢星期一闭馆，内地法定节假日除外）

交通指引：搭乘地铁4号线或6号线至红山站，从A1出口步行约300米即可抵达。

门票：免费，需提前预约。

延伸阅读：深圳美术馆新开幕 免费入场睇7大展览 盐田千春/国画大师齐白石/莫奈真迹

14. 愈欣书店（龙华印象汇店）：走进《潜行空间》的梦幻中

愈欣书店于深圳设有多家分店，其中龙华印象汇店以其独特的设计而闻名。

愈欣书店于深圳设有多家分店，其中龙华印象汇店以其独特的设计而闻名。书店内部采用了「莫比乌斯环」作为设计灵感，充满未来科技感。设计师巧妙地利用地面与天花板的镜面反射，配合环形交错的书架，共同营造出如同电影《潜行空间》般的超现实场景，为读者带来独一无二的视觉体验。

愈欣书店（龙华印象汇店）

地址：深圳市龙华区民治大道南53号印象汇03层06号

开放时间：10am-10pm

交通方式：可搭乘地铁4号线至白石龙站D出口，或乘搭巴士至横岭站

入场：免费，无需预约

15. 南山博物馆：免费探寻山西宋金壁画的众生气象

南山博物馆近期正举办「山西宋金壁画中的众生气象」主题展览。

南山博物馆是深圳备受欢迎的文化地标之一，以其频繁举办各类大型展览而闻名，且馆内绝大部分展览均免费向公众开放，是雨天或节假日出行的理想选择。博物馆近期正举办「山西宋金壁画中的众生气象」主题展览。展览精选71组展品，主要依托山西地区宋金时期墓葬中出土的壁画，深入展示古人如何构建其身后世界。这些壁画透过仿木砖雕与彩绘艺术，细腻地再现了当时的宅邸格局与生活情趣，如果阁下是《盗墓笔记》、《鬼吹灯》等书迷，绝对看得过瘾。。

南山博物馆