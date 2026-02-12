Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用

旅游
更新时间：12:12 2026-02-12 HKT
发布时间：12:12 2026-02-12 HKT

永东巴士作为港澳跨境直通巴服务的主要营运商之一，以便捷、舒适及多站点的服务，成为不少旅客往返两地的交通首选。适逢新春佳节，永东巴士与澳门上葡京酒店及澳门新葡京合作，推出「新春大折日」交通优惠，由澳门酒店返回香港市区的车票，可享低至半价的折扣，绝对是游客福音！

永东巴士「新春大折日」 成人/长者/幼童澳门返程香港半价

即日起至2月28日，只要购买永东巴士从澳门上葡京酒店或澳门新葡京出发，直达香港市区的车票，即可享半价优惠，更适用于成人、长者及幼童，单程车票低至$30。值得一提的是，优惠更适用于周末及公众假期，旅客在享受完一趟完美的星级酒店假期后，无需费时周章，便可直接在酒店乘搭永东巴士，无缝连接回港的舒适旅程，省时又方便。

永东巴士的澳门线路经由港珠澳大桥往返，每日提供多达16个来回班次，为旅客提供了极高的行程弹性，无论是即日来回的短途旅行，还是多日深度游，都能轻松配合。此外，香港的上下车点遍布九龙及新界多个核心区域，包括连接港铁站的大型商场如观塘APM、钻石山荷里活广场及葵芳新都会广场等，交通网络四通八达。

澳门上葡京综合度假村以揉合中西艺术文化、气势恢宏的建筑设计而闻名，度假村内提供超过15间餐厅，涵盖米芝莲星级佳肴到环球地道美食，加上顶级的购物商场及多元化娱乐设施，为旅客打造极致奢华的住宿体验。而作为澳门半岛标志性建筑的澳门新葡京酒店，则以瞩目的莲花外型和坐拥多间米芝莲餐厅而备受赞誉。

永东巴士「澳娱综合新春大折日」优惠

  • 优惠期限： 即日起至2026年2月28日
  • 优惠内容： 凡购买由「澳门上葡京酒店」或「澳门新葡京酒店」出发，前往香港市区的单程车票，即可尊享半价优惠。
  • 车票特价详情：
    • 周一至周五出发：
      • 成人：$80 (原价$160)
      • 长者：$50 (原价$100)
      • 幼童：$30 (原价$60)
    • 周六、周日及公众假期出发：
      • 成人：$90 (原价$180)
      • 长者：$55 (原价$110)
      • 幼童：$40 (原价$80)
  • 香港上落车地点：
    • 观塘APM
    • 钻石山荷里活广场
    • 葵芳新都会广场
    • 旺角油麻地
    • 尖沙咀中港城
    • 荃湾如心广场
  • 备注： 优惠受相关条款及细则约束，详情可向永东旅行社查询。

 

资料来源：永东旅行社Eternal East Tours Co. Ltd

 

同场加映：城巴新春优惠！14条机场巴士路线 小童免费搭  农历新年起为期16日  

