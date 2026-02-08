深圳直击！京东踩入饮食界开「七鲜超市」 卖即煮海鲜/片皮鸭/烧肉 店员公开港人8大爆买清单

港人热爱北上深圳扫货，大型超市及商场更是必到热点。除了Costco、山姆、盒马外，近来亦有相对「小众」的超市弹起，就是由内地电商平台京东自营的七鲜超市（7FRESH）。除了有日常超市百货外，七鲜更主打「超市+餐饮」模式，供应多款即煮海鲜、烘焙及串烧美食等。加上部分分店地点便捷，毗连口岸及其他旅游点，成为近期港人返深圳必去的新蒲点之一！

京东自营深圳七鲜超市！人气即捞即煮海鲜/片皮鸭/烧肉

内地网购电商平台京东于2017年成立自营的超市品牌「七鲜超市」，定位是「店仓合一、线上线下一体化」，旨在为消费者提供高端、精选、实惠的商品，以及舒适方便的消费体验。七鲜目前在全中国已有约70间分店，遍布北京、上海、广州等地，单是深圳区已有6间分店，包括罗湖、福田及龙岗等，非常方便港人前往。

深圳设6间分店 主打24小时内直送

而这次记者到访的，就是位于深圳福田水围的分店。这间七鲜超市与福田口岸只相隔一个地铁站，加上附近有水围文化广场及水围1368文化街区等，可一站式满足吃喝玩乐，以及是尽情购物的要求。超市面积非常阔落，并清楚地划分成不同的区域，例如是蔬菜、肉类、海鲜、副食品、粮油杂货及餐饮区，让顾客甫进店内已能「一目了然」。

虽然七鲜超市与其他深圳新兴的大型超市的格局及模式相似，但它其中一样最主打的，就是对「新鲜」的要求。七鲜是首间推出「24小时鲜品矩阵」概念的超市，例如「24小时菜」、「24小时蛋」等，即店家所卖的蔬菜或鸡蛋，由田间采摘及鸡场检拾后，再去到货架出售，都会控制在24小时内，且上架后只卖一天，对食品的新鲜度是一丝不苟。

熟食区最受欢迎！即捞即煮即食

超市内另一特色，就是充满非常热闹的水产区及熟食区。于水产区的巨型鱼缸中，有帝王蟹、龙虾、东星斑等各式各样的生猛海鲜，肥嫩新鲜。顾客更随心挑选喜欢的海鲜，享用「即捞即煮」的加工服务，交由七鲜超市厨房操刀，并即席于堂食区慢慢品尝，非常方便。据店员表示，港人近日特别喜爱一款清蒸大黄鱼，肉质鲜甜，连加工费¥9.9/500g，几十元就能入手，性价比甚高。

而熟食区同样人气高涨，不少人蜂涌购买各款新鲜出炉的美食。推介有皮脆肉嫩的脆皮烧肉、卤味专区的酱牛肉及卤鸡爪等。有曾经去过七鲜超市的港人更特别推荐必买「七鲜烘焙」的包点，包括猫山王榴梿千层蛋糕及双拼瑞士卷，店员更笑言是烘焙区的「招牌货」。加上有每日定时出炉的现烤面包、蛋糕及甜点，份量十足，绝对是面包控的天堂。至于店员其余推介，可参考以上图辑。

七鲜超市（福田水围店）