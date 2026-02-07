深圳办年货8大平价批发市场+市集！海吉星/福田农批/龙岗世贸中心 海味生果礼盒一应俱全

深圳年货市场｜深圳办年货｜还有两个多星期便到农历新年，又是忙著办年货的时间！近年港人喜欢北上消费，自不然会亦会发掘深圳办年货的好去处，趁假期返深圳吃喝玩乐期间顺道购买应节的海味干货、蔬菜水果、年花、过年装饰及利是封等，价钱又实惠。其实深圳有不少热门办年货必到的热门地，例如批发市场、农批市场、花卉市场等，大部分地铁直达，方便港人一日游深圳去逛逛扫平货！

深圳办年货8大批发市场+年货市集！买齐干货海味/蔬果/利是封

深圳办年货8大平价批发市场+年货市集目录：

海吉星农批市场的地理位置虽然不比福田农批市场方便，不过胜在面积够大，今年更特别举办福市集年货节，由即日起至2月14日，场内供应多款新鲜水果、蔬菜、肉禽类、茶叶及副食品等年货。此外，市场内亦有各式粮米油面、干货、香料、干果、糖及酒等，送礼佳品应有尽有。

今次市集区域分布在各栋大楼，5/6栋一层为水果区、7/8栋一层为蔬菜、肉禽及冻品区，至于茶叶区则位于6栋三层，副食品交易区则分布在5、6栋一层及3栋一、二层，要入手大量送礼用品就最适合不过！建议上午前往水果款式会较多，而且要记得预留时间，避免逛不完所有区域！

海吉星农批市场 福市集年货节

日期：即日起至2026年2月14日

地址︰深圳市龙岗区平湖白坭坑社区丹农路1号

交通︰乘搭深圳地铁3号线「丹竹头站」A出口转乘巴士M491路、M181路、M270路、881路，到海吉星公交总站。如不想转乘多程地铁及公交，建议乘的士前往，约人民币90元

由即日起至2026年2月11日，深圳会展中心举办一年一度的迎春年货博览会，占地约7,500平方呎，集合多个品牌的干货、礼盒及副食品，涵盖糖果、美酒、茶叶、全国各地特产、时尚潮流服饰及非遗集市等，类似香港工展会及冬日美食节等大型博览，适合购买家常年货及办送礼年货。

日期：即日起至2026年2月11日

地址：深圳会展中心6号馆（深圳市宝安区展城路1号）

交通：乘搭深圳地铁1号线或4号线「会展中心站」D出口步行200米

门票：免费入场

临近农历新年，福田农批市场举行「福市集」，集合超过2,000个商户，供应各式各样的应节年货，由生鲜食品到年花一应俱全，同时首设农产品质量分级示范店，网民推荐必买爽脆多汁的智利车厘子，以及过年必备的海味干货等。

福田农批市场深受不少港人喜爱，占地逾10万平方米，4层高的批发市场划分为不同区域，包括蔬菜、水果、冻肉、蛋、副食品、海味干货、土产、中药材、家品杂货等，种类繁多，加上地铁可以直达，交通非常方便！

福田农批市场「福市集」

日期：即日起至2026年2月14日

地址：深圳市福田区梅林路110号

交通：深圳地铁4号线至「上梅林站」下车，转乘地铁9号线至「梅景站」下车，C出口步行约70米

营业时间：上午8时至下午6时

深圳龙岗世贸中心由即日起举行户外花市，供应新鲜蔬果、特色食品、腊味礼盒、新春装饰及礼盒等，同场更有非遗鱼灯巡游表演、儿童骑马体验等活动，除了办年货，也适合一家大细感受浓厚的新年气氛；至于商场内，亦有苏宁易购年货节及华润万家年货节。

日期：即日起至2026年2月23日

地址：深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道8014号

交通：深圳地铁3号线至「吉祥站」C出口步行约7至10分钟

临近农历新年，深圳笋岗文具玩具礼品城的过年气氛浓厚，几乎化身一片红彤彤的喜庆海洋，热闹非凡。市场内，各间店舖都会挂满挥春对联、新年挂饰、灯笼、利是封、财神公仔等，款式之多让人眼花撩乱，喜气洋洋的氛围扑面而来。

深圳笋岗文具玩具礼品城楼高四层，分区清晰，1楼及2楼主要是新春节庆用品，是当地市民办年货的核心区域；2楼至3楼提供各式文具、玩具、家品及公仔精品；至于4楼就是小朋友天地，有齐多款儿童玩具，如盒装玩具、车仔、积木等。而且，场内主打亲民批发价，利是封最平10人民币就可以买到3包，就算大手扫货亦不会肉赤。

提提大家，购物前建议先在网上查询价格，以及要多走几间商店，货比三家，做个精明消费者！

笋岗文具玩具礼品批发市场

地址：深圳罗湖区宝安北路2033号1至4楼

交通︰深圳地铁7号线「笋岗站」A出口，步行约500米

营业时间︰上午8时30分至下午7时

位于深圳南山区的南贸市场，有「年货一条街」之称，更是当地人办年货的首选热点！市场内粮油杂货店林立，贺年食品种类丰富，有多款糖果、饼干等，无论是过年必备的传统利是糖、瑞士糖、金莎朱古力、蓝罐曲奇、乐家杏仁糖，还是经典中式贺年糖果，如糖冬瓜、糖莲子、糖椰子、柑桔、橄榄等，应有尽有。此外，想入手各式坚果、果脯、对联、灯笼等年货亦一应俱全，价格亲民合理，逛起来超满足！

南贸市场

地址︰深圳南山区南头街道南贸街华为体验店东侧90米

交通︰深圳地铁1号线桃园站B出口

位于深圳福田区华强北的紫荆城食品交易中心，占地约5,000平方米，汇聚超过百间商户，楼高两层，是本地人和港人北上扫货的进口零食天堂！

每逢临近农历新年，场内瞬间变成人山人海的办年货热点，可以入手多款贺年礼盒，涵盖糖果、坚果、朱古力、饼干、果干、饮品，以至高级礼品酒都有，而且买一件都可享有批发价，比超市或在香港购买便宜，但亦有网民提醒，购买前要从多渠道比价，才能以最抵价钱入手心水产品。

紫荆城食品交易中心

地址︰深圳福田区振兴路25号

交通︰深圳地铁2号线华强北站B出口，步行约420米

宝安区的上川市场由1991年投入使用，至今超过30年，获小红书网民封为「宝藏级街市」，洋溢地道烟火气息，占地过万平方米，6幢建筑结合商舖与民居，设有蔬菜水果区、鲜肉区、海鲜区，不少得有干货区，供应过年必备的瓜子、糖果、坚果、腊肠、腊肉等。

深圳上川市场