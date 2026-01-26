农历新年回乡注意！高铁推「误购车票免费退」新服务 符合2条件即可 另新增16个热门站

随著农历新年将至，，又是市民「抢飞」搭高铁回乡探亲或北上旅游的高峰期。在分秒必争的购票过程中，有时难免会遇上因手快误购车票或是突然改变行程的情况，蒙受退票手续费的损失。有见及此，「铁路12306平台」特别推出一项新服务，为旅客提供免费限时退票，为春运旅客提供极大便利，即睇内文详情。

高铁全新服务！误购车票限时免费退

今年的春运由2月2日开始，不少市民会趁农历年北上回乡探亲或旅游，其中搭高铁北上就是热门选择之一。为了抢到心仪的高铁班次，旅客往往需要在高铁购票平台「铁路12306」上「扑飞」，但难免会一时错手买错车票，影响行程。

符合2条件即可申请 电子/积分支付皆可

针对这长期困扰旅客的问题，「铁路12306平台」由即日起推出「旅客误购限时免费退票服务」。这项新措施规定，旅客购买乘车日期为2月2日（春运首日）或是之后的高铁火车票时，如有误购的话，只要符合两个条件，即可免费退票，包括在购票支付成功的30分钟内，并且是列车开出前4小时以上，即可申请。

这项服务涵盖了所有境内客运列车，以及出发或终到站为「香港西九龙」的跨境高铁，使用电子或积分支付均可。购票人可自行在网上办理退票，款项或积分将按原支付渠道退还。不过，需要留意的是，同一购票人每日只限办理一个订单的免费退票，而且改签车票、预约或候补购票等情况并不适用。如果旅客是在车站票务窗口误购，则必须当场提出，由工作人员即时处理。

新增16个热门站点 合肥/南京/无锡

除了有新服务方便旅客外，港铁亦同步宣布，由即日起高铁香港段的网络将进一步扩展，新增16个直达站，包括合肥南站、南京南站、无锡东站、清远站、汨罗东站、泉州东站、泉州南站、惠东站、惠州南站、福州南站、汕头南站、惠来站、陆丰东站、陆丰南站、潮南站及兴宁南站，总数达110个，让市民到这些热门旅游城市及文化古都游览更快捷。

