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哈工大以AI播种「农业未来」｜聚焦哈工大

高等教育
更新时间：10:53 2026-04-15 HKT
发布时间：10:53 2026-04-15 HKT

哈尔滨工业大学作为内地顶尖「双一流」高校之一，以航天、机械人等硬核科技支撑国之重器。开此专栏，意在向香港各界展现其科研实力与育人成果，搭建交流桥梁。

春日黑土地，不见传统农耕的忙碌身影，一台台智能设备穿梭田间，AI技术正为古老农耕注入新活力。

哈尔滨工业大学正采用一系列硬核AI技术，在黑土地上播种出农业现代化的新希望，从田间作业、育种科研到产业加工，全链条激活农业新质生产力。

「天工开悟」尽显智慧

自走式智能机械人在田间作业。
自走式智能机械人在田间作业。

在黑龙江多地农场，自走式智能激光除草机械人成了田间「新农夫」。「0.3秒内就能识别、定位、灼烧杂草，识别率超过95%，还能自主迭代升级，越用越『聪明』。」哈工大付宜利教授团队副研究员张松源介绍，这项「AI＋激光＋机械人」技术，大幅减少化学除草剂使用，让绿色农业照进现实。

育种科研领域，AI技术同样实现突破性进展。哈工大王亚东教授团队与农科院黄三文院士课题组联合发布植物星球计划，双方深度合作研发的植物基因组基底大模型进展迅速，有望推动育种科研实现由被动观察自然向主动设计生命的范式跃迁，为黑土地优质作物培育筑牢科技根基。

从田间管护到全域种植，哈工大「天工开悟」农业大模型尽显智慧。作为中国内地首个备案农业大模型，其斩获英国国际发明展钻石奖，还入选「中国—上海合作组织数字技术工具箱」。

「模型整合多维度农业知识，能精准预测24种作物生长，已服务龙江逾百万亩土地，助力产量提升5%、成本降低10%。」团队副教授姜京池如是说。

智慧农机同样大展身手，搭载自主导航系统的农机精准作业，农业无人机高效喷药，哈工大姚蔚然教授团队研发的智慧方案，实现「耕、种、管、收」一体化，累计服务九亿亩次，节省人工70%，让农民实现「云端种地」。

全产业链赋能升级

不止于种植前端，AI技术更深度赋能农产品精深加工与产业链升级。哈工大王振宇教授团队研发的智能萃取分离系统，终端分离物质活性和纯度远超国际标准，已转化专利48项。

王振宇表示，「我们正加快生物活性物质生产线建设，未来让更多高附加值龙江农产品走向市场。」。

扎根龙江大地，回应国家所需，在哈工大还有更多硬核科技正在助力书写「农业未来」的崭新答卷：哈工大生命科学和医学学部生命科学中心黄志伟教授团队研发的基因编辑RAD系统走出实验室，在玉米、大豆、猪、兔等物种中实现精准编辑；刘劼教授带领团队规划推进新能源农机与农业智能机械人中试平台（中试数据训练基地）建设，努力打通智能农机装备、农业机械人及农业人工智能等农业科技推广的「最后一公里」……

从田间智能作业、育种科研革新到全链条科技赋能，哈工大以AI技术深耕黑土地，为农业新质生产力发展提供强劲支撑，也让中国北方粮仓的现代化之路越走越宽。

文：哈尔滨工业大学全媒体中心记者阚思邈、李双余

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