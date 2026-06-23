SK海力士杠杆ETF超越盈富基金 成香港规模最大ETF  

南方东英推出的SK海力士两倍杠杆ETF（7709）截至周二中午报164.75元，跌逾12%，但管理资产规模逾1,320亿港元，超越盈富基金（2800）的1,271亿港元，成为香港规模最大的ETF，凸显市场对半导体行业高风险投资的旺盛需求。

据彭博报道，SK海力士两倍杠杆ETF于上年10月推出，目标是提供单日回报两倍的效果，但投资者亦要留意产品的每日追踪误差。报道指出，这项转变既凸显市场对高增长科技股的需求，也反映两者基本面表现的巨大差异。

SK海力士ETF今年累升900%

SK海力士受惠于强劲的盈利增长及市场对AI需求的乐观预期，股价今年已飙涨逾300%。相较之下，恒指主要受中国大型股影响，在消费复苏步伐不一的情况下 ，同期下跌约逾8%。

报道引述ETF分析师Rebecca Sin指出，SK海力士杠杆产品「搭上了AI、晶片及科技浪潮」，年初至今回报率已接近900%，且流入资金接近20亿美元，其余则来自市值增长。