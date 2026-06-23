SpaceX发债吓窒股价 单日急挫16% 跌穿上市首日收市价 

马斯克旗下焦点半新股SpaceX（SPCX）据报启动首次投资级债券发行，拟为AI布局及现有债务再融资筹集资金；不过，该股周一股价急挫，收市跌16%，报154.6美元，更跌穿上市首日收市价160.95美元，最新市值约2.03万亿美元。该股过去3个交易日已累跌逾24%，市值蒸发逾6,000亿美元。

据彭博报道，SpaceX正寻求透过今次发债筹集至少200亿美元，所得款项将用于为规模大致相同的过桥贷款再融资。该笔过桥贷款构成SpaceX 291亿美元长期债务的大部分。

据悉，多间曾为SpaceX提供短期过桥融资的银行，包括美国银行、花旗、高盛、摩根大通及摩根士丹利，周一已安排与投资者举行电话会议，预期随后将正式发行债券，期限介乎5年至30年。

获三大评级机构投资级评级

SpaceX上周取得三大主要债券评级机构的投资级评级，为其以较低成本举债铺路。穆迪及惠誉分别给予SpaceX债务Baa1及BBB+评级，均较垃圾级高三个级别；标普全球则给予BBB评级。

管理层曾称未来依赖债市融资

报道指，SpaceX在IPO期间一直向投资者强调自身具备投资级评级。公司管理层此前亦向潜在股权投资者表示，今次IPO预计将是SpaceX最后一次出售股份，未来将更多依赖债券市场融资，而非透过发股摊薄股东权益。

SpaceX早前完成规模达750亿美元的IPO，创下历来最大IPO纪录，上市后一度跻身全球市值最高上市公司之列，亦令创办人马斯克成为全球首位万亿富豪。文件显示，截至6月19日，SpaceX持有近1010亿美元现金及现金等价物。