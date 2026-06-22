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港交所下调期货按金门槛 收紧Call孖展要求 9月分阶段生效

股市
更新时间：19:14 2026-06-22 HKT
发布时间：19:14 2026-06-22 HKT

港交所（388）宣布优化旗下衍生产品结算所的客户按金规定，根据修订后的安排，客户按金乘数及客户维持按金规定将分两个阶段调整，以便市场准备充分和顺利过渡。第一阶段计划将于今年9月21日实施，第二阶段待监管机构批准后，预期于2027年3月推行。港交所表示，优化措施以提升资本效率、降低市场参与者的融资成本，支持香港衍生产品市场的长远发展。

客户维持按金将改为结算所按金1倍

根据新安排，第一阶段计划下，客户基本按金将由现时的结算所按金的1.33倍降至1.2倍，第二阶段则进一步下降至1.1倍；客户维持按金（股票期权以外的衍生产品）则由目前的客户基本按金的80%，改为结算所按金的1倍，两阶段均维持1倍；至于客户股票期权维持按金，第一阶段维持与客户基本按金相同要求不变，即最低客户基本按金将设定为结算所按金的1.2倍 ，而第二阶段则调整至结算所按金的1倍。

港交所：措施分阶段实施有助市场有序过渡

港交所指出，措施分阶段实施，有助市场有序过渡，让市场参与者可逐步调整其系统及风险管理安排，同时维持市场稳定运作。参与者仍可因应客户风险状况、产品特性及当前市况，向客户征收高于最低要求的客户按金。交易所续指，修订后的客户按金亦将令香港的客户按金乘数更贴近其他主要国际市场，促进香港衍生产品市场的持续发展，同时有关优化措施亦支持港交所持续巩固及拓展其衍生产品生态圈，以满足投资者及风险管理者不断演变的需求。

刘碧茵：优化措施巩固国际风险管理中心地位

港交所首席营运总监刘碧茵表示，这些客户按金调整措施是港交所持续优化市场微结构、提升香港市场活力、韧性及竞争力的最新举措。她续指，连同之前对按金抵押品安排的优化措施，这次调整将在审慎控制风险的前提下进一步提升抵押品的使用效率，促进更有效的资金运用、降低成本，令市场参与者得以更灵活管理对冲、交易及投资组合活动，进一步巩固香港作为国际风险管理中心的地位。

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