4只新股同日招股 来福谐波主打机械人核心部件 鲟龙科技冲鱼子酱第一股

港股新股市场持续热闹，4只新股今日（22日）起同步招股，包括破伤风抗毒素供应商江西生物（6915）、经皮穿刺手术机械人公司真健康医疗（2697）、机械人精密传动核心部件提供商来福谐波（3952），以及全球最大鱼子酱生产商鲟龙科技（6715）。上述4股均于6月25日截止招股，预期6月30日挂牌。

江西生物入场费6596元

江西生物计划发行3,623.45万股H股，一成于香港公开发售，招股价介乎9.33元至13.06元，最多集资4.7亿元，每手500股，一手入场费6,595.86元。中金公司及招商证券国际为联席保荐人。

江西生物为中国最大的人用破伤风抗毒素（人用TAT）提供商及出口商。根据弗若斯特沙利文资料，按2025年销量计，江西生物为中国及全球最大人用TAT提供商，市场份额分别为65.8%及45.8%；按2025年收入计，市场份额分别为66.9%及33.2%。公司引入WSH富策控股为基石投资者，投资金额5000万元。WSH由中源协和董事长龚虹嘉全资拥有。

根据招股书，所得款项净额的约33.7%将用于公司候选产品的研发；约31.4%将用于建设并扩展新基地及生产线；约15.7%将用于升级并优化公司的技术及流程；约10.3%将用于加强公司的销售及营销能力；约8.8%将用作一般营运资金及一般企业用途。

真健康医疗未有基石投资者

真健康医疗计划发行356.47万股H股，一成于香港公开发售，招股价介乎119.3元至135.4元，最多集资4.8亿元，每手20股，一手入场费2,735.3元。中金公司及星展为联席保荐人。

真健康医疗成立于2018年，于中国从事经皮穿刺手术及消融手术机器人研发及商业化。其核心产品为经皮穿刺手术机械人，共有TH-S1、TH-S、TH-S Pro及TH-SA四个型号，均已获国家药监局颁发三类注册证，批准用于肺部及腹部穿刺。真健康医疗是次招股未有引入基石投资者。

根据招股书，所得款项净额的约74.5%将用于公司核心产品的研发活动及商业化；约9.9%将用于公司关键产品的研发活动及商业化；约6%用于其他候选产品的研发活动以及相关专利申请及组合扩展；约2%将用于扩大公司的制造产能及提升公司的生产能力；约7.6%将用于公司的营运资金及其他一般企业用途。

来福谐波循18C章申上市

来福谐波计划发行1,344.19万股H股，5%于香港公开发售，招股价介乎77元至85.5元，最多集资11.5亿元，每手100股，一手入场费8,636.22元。招银国际为独家保荐人。

来福谐波循《上市规则》第18C章申请上市，需设回拨机制，公开发售占5%。若香港公开发售认购倍数达10倍及50倍或以上，将增至初订发行量的10%和20%。

来福谐波是中国机械人精密传动核心部件提供商，产品涵盖谐波减速器、关节模组、机械臂及自动化工作站，主要应用于人形机械人及工业机械人。根据灼识咨询资料，按2025年出货量计，公司在中国机械人谐波减速器提供商中排名第二，市场份额21.4%；按收入计亦排名第二，市场份额12.9%。

来福谐波引入Oaktree橡树资本、明山资本有限公司、嘉实国际资产管理有限公司、CDH Global、易方达、Eurus Holdings SPC、Lake Bleu、Dream’ee HK Fund、FMF、Oasis Fund为基石投资者，认购金额4.3亿元。

根据招股书，所得款项净额的约55%将于未来三年内用于生产设施的扩建，包括相关设备采购及生产人员招聘；约20%将用于加强研发能力，以扩大的应用场景丰富产品组合，尤其是谐波减速器；约5%将用于扩大海外销售网络；约10%将用于在国内和国际市场整个行业价值链中进行战略投资或收购潜在的高质量目标，以提升竞争力和市场份额；约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。

鲟龙科技入场费7626元

鲟龙科技计划发行1,633.29万股H股，一成于香港公开发售，发售价每股75.5元，集资约12.3亿元，每手100股，一手入场费7,626.14元。中信证券及中信建投国际为联席保荐人。

鲟龙科技为全球最大鱼子酱企业。根据灼识咨询资料，公司自2015年以来连续11年鱼子酱销量全球第一；2021年至2025年，鱼子酱销量持续占全球市场30%以上，2025年达36.1%，超过全球第二大企业4倍以上。公司旗下品牌包括「KALUGA QUEEN（卡露伽）」。

鲟龙科技引入贝莱德、霸菱、泰康人寿、上海景林及GTINV（与景林场外掉期有关）、大成投资者、工银理财、Nova Kerry Inc、未来资产证券（香港）为基石投资者，认购金额6.2亿元。

根据招股书，所得款项净额的约40%预计在未来五年内用于水产养殖及产能扩张、现有养殖加工基地技术升级；约20%预计在未来五年内用于品牌营销活动、扩大全球销售渠道，聚焦增强「KALUGA QUEEN（卡露伽）」品牌认可度和吸引力、消费者意识、消费者参与度，加速全球销售网络扩张以提升市场渗透率、促进长期增长；约15%预计在未来五年内用于持续加强研发能力，升级数字化信息系统；约15%预计在未来五年内用于战略性投资或收购；约10%将用于营运资金及一般公司用途。