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苹果季度盈利及销售胜预期 iPhone收入创新高 惟预告Mac机缺货持续 收入预测仍最多增17%

股市
更新时间：09:15 2026-05-01 HKT
发布时间：09:15 2026-05-01 HKT

苹果（AAPL）公布第二财季业绩，营收按年增长17%至1,111.8亿美元，每股盈利2.01美元，收入及盈利均高于预期1,096.6亿美元及1.95美元。iPhone收入按年升22%至567亿美元，低于预期572.1亿美元，为三个季度内第二次低于市场预期。苹果预料本季收入将增长14%至17%，远高于预期9.5%，股价盘后曾升逾5%。

iPhone与Mac需求旺 面临供应链及成本挑战

将于9月1日转任苹果行政主席的库克（Tim Cook）表示，iPhone 17系列是苹果「史上最受欢迎产品线」，但正面临供应链及成本挑战。他指，iPhone上季销售受制于先进处理器晶片的供应瓶颈，同时具备运行AI模型能力的Mac mini及Mac Studio需求远超预期，加上平价新机MacBook Neo销情热烈，导致处理器供应出现瓶颈，相关缺货情况料将持续数月。他预料记忆体成本将显著上升，对整体业务产生影响，惟未有回应会否将成本转嫁消费者。

与Google合作顺利 个性化Siri将如期推出

市场关注苹果在AI业务方面的进展，库克表示与Google合作顺利，并对苹果独立研发的工作感到满意。他表示苹果团队投入不少心力，将AI视为消费者与企业市场的巨大机会。他强调苹果已全力以赴，个性化的 Siri 今年将如期推出。

候任行政总裁John Ternus表示，苹果将在现有产品的蓝图上，持续增加AI方面的投资。苹果上季研发成本增长33%至114亿美元。

相关文章：苹果库克现身员工大会 澄清身体状况 拟长期担任行政主席一职

毛利率胜预期 启动千亿回购 派发股息

苹果上季毛利率达49.3%，高于前一季的48.2%。苹果预计本季毛利率47.5%至48.5%之间。

苹果上季服务收入增16%至309.8亿美元，高于预期的303.9亿美元。Mac收入增约6%至84亿美元，高于预期的80.2亿美元。iPad收入增8%至69.1亿美元，高于预期的66.6亿美元。穿戴式装置、家居用品及配件收入增5%至79亿美元，高于预期的77亿美元。

各地区销售方面，苹果美洲销售升12%至450亿美元，欧洲销售增14.7%至280.5亿美元，大中华区销售增28%至205亿美元。

苹果董事会批准额外1,000亿美元股份回购计划，并宣布派发每股27美仙股息。

相关文章：苹果前CEO直言OpenAI已成最大威胁 忧消费者忠诚分化 

苹果第二财季业绩

营收 1111.84亿 
服务收入 309.8亿 
iPhone收入 567亿 
Mac收入 84亿 
iPad收入 69.1亿 
可穿戴设备、家居产品和配件收入 79.01亿 
货币单位：美元

 

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