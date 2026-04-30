无惧通胀冲击 四大重磅美股AI烧钱大战持续 业绩揭资本开支达2000亿 专家：已过最坏时间

四大重磅美股Alphabet（GOOG）、Meta（META）、微软（MSFT）及亚马逊（AMZN）在周三公布季绩。科企持续投入资源发展AI，令预期资本开支成为焦点所在。财经KOL、全职投资者泡泡龙表示，美股已过最坏时间，但后市仍会波动，建议投资者持守「炒股不炒市」原则及谨慎选股。

四大科企资本开支 由1450亿至2000亿美元

Meta公布2026预期资本开支上调至1,250亿美元至1,450亿美元，较之前预测加码100亿美元。Meta表示上调是由于预计今年零部件价格上涨，以及为支持未来数年产能增加的数据中心成本。

Google母企Alphabet在财报电话会议中，透露预计全年资本开支介乎1,800亿美元至1,900亿美元之间。展望2027年，Alphabet预计资本开支将会「显著」增长。

微软在财报电话会议中透露，预计2026年资本开支将达到1,900亿美元，当中包括因为零部件价格上涨而增加的250亿美元支出。微软表示由于市场需求不断增长，以及整个平台实现的效率提升，对投资回报仍然充满信心。

亚马逊在今年1月表示，预计其资本支出将接近2,000亿美元。亚马逊在财报电话会议透露，资本开支计划「基本上维持不变」。

Meta尚未有震撼AI新产品 亚马逊自由现金流蒸发95%

Meta今年首季利润按年增61%至267.7亿美元，每股盈利10.44美元。营收升33%至563.1亿美元，高于预期554.5亿美元。但Meta股价盘后挫逾6%，报626.01美元。

Meta股价受压，除了资本开支再加码及用户增长逊预期，亦因为投资者在Meta财报中留意到两大风险。一是通胀忧虑，Meta提及资本开支加码100亿美元，原因是数据中心建设成本上涨，反映通胀影响已由一般家庭扩展至大型企业。二是监管挑战，Meta提及将继续关注活跃的法律和监管事务，包括欧盟和美国可能对我们的业务和财务表现产生重大影响的不利因素。

泡泡龙认为，Meta公布季绩后股价受压，除了市场关注资本开支上升，另一原因是Meat仍未有震撼的AI产品。泡泡龙指出Meta在广告业务引入AI后，相对Alphabet，Meta现时仍未有令市场眼前一亮的AI产品，令市场对Meta发展AI的信心打了折扣。

亚马逊公布首季营收为1,815.2亿美元，每股盈利2.78美元，远高于预期的1.64美元。市场关注持续增加的资本开支，正蚕食亚马逊的自由现金流，即在营运业务及进行重大投资后剩余的资金。过去12个月，亚马逊自由现金流暴挫95%至12亿美元，一年前自由现金流接近260亿美元。反映亚马逊营收增长，但资金几乎押注到AI设施建设。

泡泡龙表示，亚马逊较「输蚀」之处，是仍未有突出的自家AI产品，但亚马逊之前公布的自家晶片业务，预计未来收入可观。至于AI产品，泡泡龙认为亚马逊仍处于「烧钱」研发阶段，成果仍有待观察。

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Alphabet云业务收入有惊喜 微软称AI业务年收入增长123%

Alphabet公布首季收入增长22%至1,099亿美元，净利润为626亿美元，按年劲升81%。Google Cloud增长显著加快，收入增长63%至200亿美元。执行长 Sundar Pichai 表示，企业级生成式 AI 产品 Gemini Enterprise 付费月活跃用户数较上季成长 40%。

泡泡龙认为Alphabet在各项业务表现上，都为投资者带来AI驱动营收的想像空间。另外市场曾忧虑业务持续萎缩，现在Google已收复失地，在「基本盘」守得住之下，加上Google Cloud增长强劲，泡泡龙认为Alphabet是在四大科企中，AI概念「确定性」最高的一间。

微软公布截至3月底止第三财季净利润按年升23%至317.8亿美元，每股盈利4.27美元，胜市场预期的4.06美元。微软执行长Satya Nadella表示，AI 业务的营收年化预估 (annual revenue run rate) 已突破 370 亿美元，同比增长123%。

泡泡龙表示，微软之前受惠与OpenAI建立紧密合作关系，但现在OpenAI对手涌现，微软又未有突破性的Ai产品，令市场继续抱持观望态度，情况与Meta相似。幸好微软云业务不差，成为支持股价的强劲助力。

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美股后市炒主题 须小心拣股

对于美股后市，泡泡龙认为油价升势持续，中东局势仍未明朗，美股后市仍有震荡，但已过了最坏的时间。

泡泡龙认为美股后市仍主力炒主题，后市会较平稳，建议投资者「炒股不炒市」，多留意CPU、存储等主题，并谨慎选择押注股份。