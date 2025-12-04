美股憧憬减息造好 道指早段升167点 Meta急升5% 传大削元宇宙预算三成
市场持续憧憬减息，美股初段造好，道指早段升逾100点。
道指报48049点，升167点；标指报6866点，升17点；纳指报23528点，升74点或0.3%。
元宇宙部门明年1月料大裁员
Meta（META）一度大升逾5%，行政总裁朱克伯格计划大幅削减「元宇宙」项目的预算达30%，包括明年1月开始对该部门裁员。亚马逊（AMZN）跌1%；Google母企Alphabet（GOOG）亦跌1%。
11月底首申领失业救济19.1万人 低预期
美国劳工部公布，截至11月29日的一星期，首次申请失业救济人数为19.1万人，低于预期的22万人，按周减少2.7万人。
专家：资金明显避险 需警剔
LPL Financial首席技术策略师指出，板块轮动是牛市的「命脉」，本轮上涨周期主要以大型科技股领涨，随后资金涌入其他周期性板块，但近期资金已转向防守性板块，是4月份以来首次出现明显避险情绪。他认为目前仍是高位回调现象，但值得密切关注。
