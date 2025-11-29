纳芯微与卓越睿新开招 孖展超购逾两倍

来港上市公司接连不断，昨日再有两只新股开始招股，其中已在A股上市的纳芯微 （2676） 最多集资约22.12亿元，该股昨日孖展认购额超购2.37倍；另一新股卓越睿新（2687）则最多集资5.07亿元，超购2.84倍，两股将于下周三（3日）截至招股。另外，内地高端电动车品牌阿维塔（Avatr）等公司正式向港交所递交上市申请。至于轻松健康集团则于昨日通过上市聆讯。

纳芯微专注于芯片研发和设计，该公司计划发行1906.84万股H股，一成于作公开发售，最高发售价为116元。一手100股，入场费为 11716.99元。 中金、中信证券、建银国际为联席保荐人。另外，纳芯微A股昨日收报153.5元人民币，H股最高招股价116元，较其A股折让31.1%。纳芯微引入7名基石投资者，包括元禾纳芯、比亚迪（1211）全资附属Golden Link、小米（1810）全资附属Green Better等，认购金额10.89亿元。

卓越睿新为内地高校教学数字化解决方案提供商，该公司计划发行666.67万股H股，其中一成用作香港作公开发售，招股价介乎62.26元至76.1元。每手100股，入场费约7686.75元。农银国际为独家保荐人，且未设有基石投资者。

遇见小面录13.17亿元孖展额

至于还在招股期的遇见小面（2408）已录得13.17亿元孖展额，超购18.22倍；天域半导体（2658）亦录得26.96亿元孖展额，超购14.46倍。

昨日首挂新股海伟股份（9609）收报11元，较招股价14.28元大跌23%，不计手续费，一手蚀656元。

早前有市场消息指，阿维塔（Avatr）拟集资10亿美元（约78亿港元）。

另外，昨日智能机器人公司上海仙工智能科技股份，以及已在A股上市的牧原股份亦向港交所提交上市申请。



