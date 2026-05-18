星级大搜查丨明星通讯习惯大公开 Ian疑有电话恐惧症：有人打嚟我就好紧张 陈滢最憎人打电话

智能手机与即时通讯软件的普及，彻底改变了人与人之间的沟通模式。以往「煲电话粥」是等闲事，如今不少人却闻电话色变，宁愿花时间打字传讯息，也不愿按下通话键，这种现象被称为「电话恐惧症」（Telephobia）。原来，这种现代社会的「通病」在娱乐圈亦很普遍。众星纷纷剖白自己对电话的爱与恨，有人坦言「最憎人打电话」，有人更将手机长期设定静音长达十多年；亦有艺人坚持打电话才够直接与真诚。今集《星级大搜查》探讨到底「电话恐惧症」如何形成？长期活在「已读不回」的世界，对社交生活构成怎样的影响？

专家拆解：社交媒体泛滥成主因

香港心理学会注册临床心理学家赵思雅接受《星级大搜查》访问时指出，「电话恐惧症」的形成与社交媒体泛滥息息相关。她解释，现代人已习惯使用文字或录音沟通，这些方式容许使用者有时间深思熟虑，甚至修改内容，以呈现出最「稳阵」和「安全」的一面。相反，电话对话的即时性，要求快速反应，对于害怕出错、担心表现不完美、或害怕被给予负面评价的人来说，会构成无形压力。赵思雅分析：「一啲社交焦虑症嘅人士，佢哋好怕会做错嘢、讲错嘢，或者表现唔系最完美，所以佢哋会想喺一个最佳嘅状态先至去畀一个答复。」这种心态不仅导致他们抗拒来电，有时甚至会对文字讯息「已读不回」，只因仍在字斟句酌，思考如何完美回应。

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香港心理学会注册临床心理学家赵思雅接受《星级大搜查》访问时指出，「电话恐惧症」的形成与社交媒体泛滥息息相关。

「讯息派」艺人：Ian自爆天生惊听电话

在众多受访艺人中，绝大部分都坦承自己是「讯息派」。当中，陈卓贤（Ian）的心态似乎最似有「电话恐惧症」，他表示：「唔知点解由细到大呢，有人打电话嚟我就好紧张、好惊咁样。」这种恐惧让他养成极致的回避习惯，他更具体地分享：「我（手机）长期都系静音，我谂十几年嚟都系静音。好耐冇试过有铃声，因为有时会吓亲呀，打电话嚟个铃声突然间响，我就会吓亲。」受访时他更分享，过去一星期未曾通过一次电话，他甚至会设定晚上11点后手机自动进入「勿扰模式」，彻底隔绝来电。

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陈滢、方皓玟独爱传讯息

同样闻电话色变的还有陈滢，她斩钉截铁地说：「一定 send message，最憎人打电话畀我！」方皓玟（小明）则因惨痛经历而对来电却步，她透露早前险遭诈骗近万元，令她觉得很多来电都是「衰嘢」，更表示只有两种情况会优先选择打电话：「报警嘅时候啰、就嚟顶唔顺（身体不适）嘅时候啰！」而黄宗泽（Bosco）、张崇德等人则认为，先传讯息是一种礼貌，黄宗泽笑言：「而家都真系习惯先 message，问人：『喂，方唔方便接个电话？』我先会打嘅。通常我电话响，多数都系我两个阿妈打俾我，一系我阿妈，一系乐小姐（乐易玲）。冇咩紧要事，电话好少响。」

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「电话派」艺人：Sica偏好直接对话

尽管「讯息派」看似成为主流，仍有艺人坚守「电话派」的阵地。何洛瑶（Sica）便大唱反调，认为打电话最适合她，「好似饮水咁简单，好似呼吸咁自如」，她认为直接沟通、即时听到对方反应，远比讯息来得方便。

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蔡洁亦自认是「传统人」，认为急事或与好友「倾八卦」时，打电话最直接、最快：「你 send 讯息打唔切，就会打电话。」岑珈其则将打电话与「诚意」挂勾，特别在请求别人帮忙时，他坚持要亲口对话：「我会怕畀人觉得我冇诚意啰！」对他们而言，电话不仅是沟通工具，更是传递情感与尊重的重要媒介。

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长期逃避通话使人际隔膜变大

长期依赖文字沟通，会否带来负面影响？香港心理学会注册临床心理学家赵思雅提醒，对于本身已有社交焦虑倾向的人士，持续逃避电话甚至面对面沟通，只会令情况恶化，因为他们失去了练习即时沟通的机会。她强调：「人与人之间嘅面对面对话，或者电话嘅沟通，唔单止比较嚟得即时，其实有好多情感嘅元素，都系要靠对话嘅沟通系会比较嚟得直接，亦都可以减少好多误会。」若然社会趋势继续偏向单一的文字沟通，长远而言，人与人之间的隔膜恐怕会越来越大。看来，如何在享受科技便利与维持真实情感连结之间取得平衡，是每个人都需要思考的课题。

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香港心理学会注册临床心理学家赵思雅提醒，长期逃避通话使人际隔膜变大。