星级大搜查丨唐碧霞预测八位红星马年运势 炎明熹财运旺MC慎防桃色 钟柔美或被伴侣拖累

过去的2025蛇年不少艺人都成为话题焦点，而2026马年他们的运势又如何？今集《星级大搜查》找出8位过去一年话题性高的艺人供堪舆学家唐碧霞师傅深入分析，根据网上资料所得有关他们的出生日期，让唐碧霞师傅看看他们在马年的运程起伏，当中有人事业爱情两得意，亦有人需步步为营，谨慎应对。

佘诗曼（生肖兔）：名气登顶 桃花旺盛

佘诗曼年初因《新闻女王2》成为四届视后，在2026马年她事业上依然当旺。唐碧霞师傅指出，佘诗曼的八字属木，2026年正行「食神伤官」年份，这对从事演艺事业的人来说是大利名气的吉兆，预示著她将有更多出色的代表作问世，人气再度飙升。从2018年起，她便走在「食伤生财」的大运上，意味著能凭借名气带动财富增长，加上八字中带有偏财星，其「小富婆」的地位将更加稳固。

然而，事业得意，感情生活亦同样精彩。2026年对属兔的她来说是桃花极其旺盛的一年，不仅有「天喜桃花星」这颗正桃花，更有「咸池桃花星」加持，桃花运势锐不可挡。这对于艺人来说能增强观众缘，但同时也可能带来复杂的感情问题。唐碧霞师傅提醒，佘诗曼有机会认识年纪比自己轻的男士，但必须妥善处理感情关系，避免口舌是非，方能安然度过。

宣萱（生肖狗）：地位提升 姻缘驾到

属狗的宣萱，去年《寻秦记》上映至今成绩亮眼，2026年将是她充满机遇的一年。唐碧霞师傅分析，宣萱的八字为庚午日生于申月，属于「身强」的命格，个性独立自主，有原则。2026年对她而言是「官杀」年份，对于女性命格，这代表著地位的提升，有机会获得奖项肯定，收获外界的认可。

事业之外，感情亦是重点。2026年是宣萱的姻缘年，桃花运相当重，是寻觅真命天子的好时机。唐碧霞师傅指，若宣萱错过2026和2027年遇上的姻缘，之后的姻缘运将会减弱。不过，由于庚金日出世的人对伴侣要求较高，唐碧霞师傅建议宣萱若觅得心上人，最好低调处理，并多加包容，感情生活定能甜蜜温馨。此外，「驿马星」强劲预示著她将有更多向外发展和赚钱的机会，但同时需注意交通安全，提防手脚受伤。

陈晓华（生肖狗）：事业亮眼 静待良缘

TVB花旦陈晓华在2026年的事业运将相当亮眼。唐碧霞师傅指出，虽然她的八字出现「子午相冲」，直冲夫妻宫，意味著感情关系容易出现变化，但这一年对其演艺事业却是绝佳的提升期。2026年正值「食神伤官」年份，能让身为明星的她才华尽显，更容易被观众看见，新闻及曝光率都会大增。

感情方面，由于夫妻宫受冲，唐碧霞师傅建议她寻找「不正常姻缘」，例如与年长十年以上、曾离婚或比自己年轻的对象，甚至是异地恋，关系会更为稳定。即使2026年感情出现波折，也不必过于担心，因为在2028至2030年期间，她的姻缘运依然不俗，届时将不乏追求者。

李龙基（生肖虎）：健康预警 感情不稳

年届75岁的李龙基，去年宣布与未婚妻王青霞分手，2026年他需特别关注健康与感情运。唐碧霞师傅分析：「佢而家呢十年，由2023年开始，就系行紧一个午火嘅大运，所以由2023年去到呢一个2033年之间，亦都代表住子午相冲，冲正咗佢日柱，咁样代表住夫妻宫，所以感情啊各方面就非常地唔稳定，成日都有分分合合嘅迹象。」而2026马年，此相冲之力更为猛烈，婚姻宫受到严重冲击，感情问题需格外留神。

更重要的是，日柱受冲也直接影响健康。唐碧霞师傅发出预警，李龙基需注意属「水」的器官，如肾脏、膀胱、泌尿及生殖系统；同时也要留意属「火」的部位，如眼睛、心脏和血液循环系统。这一年，健康将是他最重要的课题。

MC张天赋（生肖鼠）：财来财去 慎防桃色

MC张天赋在2026年将面临财运与感情的双重考验。唐碧霞师傅指出，MC的八字「金寒水冷」，聪明且富艺术才华，但命格有「财来财去」之象，虽能赚钱，却不易守财。2026年是丙午年，对他而言是「全财」之年，意味著金钱与女人的机遇都很多。

然而，这一年他同时「犯太岁」，财运可能大起大落，有机会因大胆投资而大赚，亦可能因此破财。此外，其八字中的「红艳煞」在2026年依然强劲，代表容易卷入桃色纠纷或因感情而惹上是非麻烦。唐碧霞师傅建议他专注于香港或东南面发展，并可尝试影视拍摄，或能开辟比唱歌更赚钱的道路，但理财和处理感情问题将是他全年的核心功课。

炎明熹（生肖鸡）：财运虽旺 小心理财

去年离开TVB的炎明熹(Gigi) ，财运在2026年持续向好，但亦有隐忧。唐碧霞师傅分析，炎明熹的八字属水且身强，为人理智聪明，从18岁到28岁正行财运，特别在2025及2026年，正财、偏财俱旺，是揾钱的好时机。

不过，她的大运中出现「劫财星」，意味著赚来的钱财容易被身边人瓜分或需要分享。因此，唐碧霞师傅强烈建议炎明熹在这段黄金赚钱期学会理财，或将钱财交由家人代为储蓄。在事业发展方向上，由于其八字忌金水，应避免到寒冷的北方地区发展，相对温暖的大湾区会更适合她。唐碧霞师傅指出：「如果大湾区嘅话呢就稍微好啲，因为譬如深圳，或者广州等地区，比较热少少啦，所以亦都比较适合佢。」

钟柔美（生肖狗）：运势两极 视乎时辰

钟柔美(Yumi)去年因桃色新闻成为话题人物，2026年的运势则呈现两极化的可能，关键在于其出生时辰。唐碧霞师傅解释，钟柔美的八字「官星天透地藏」，天生姻缘旺盛，但亦有因伴侣而令名誉受损的风险。

若钟柔美于晚上9点至早上7点之间出生，八字「身强」，则2026年的「食神伤官」运将助她名气上涨，作品备受瞩目。反之，若为「身弱」，2026年则可能成为是非口舌缠身、负面新闻频发的年份，个人将承受巨大压力。唐碧霞师傅建议，若属后者，钟柔美应多向女性长辈或朋友请教，运用智慧化解危机。

叶蒨文（生肖猴）：辛劳得财 提防争夫

TVB上位小花叶蒨文去年认爱GM曾展望，事业及爱情皆有当旺。而2026年将是叶蒨文「辛苦得财」的一年，多劳多得，演艺事业发展相当不错。然而，感情方面却暗藏危机。唐碧霞师傅指出，2026年其夫妻宫出现「子午相冲」，感情状态会有变化，如拍拖、同居或结婚。

最大的警示来自于「姊妹争夫」的格局，唐碧霞师傅强烈建议她将恋情低调处理，切勿带男友与闺密见面，以免横生枝节。此外，她的命格显示在感情中倾向付出更多，且容易被多才多艺或样貌出众的男士吸引，这也增加了陷入三角关系的风险。与陈晓华相似，选择「不正常姻缘」将有助于她未来婚姻的稳定。

