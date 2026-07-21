加强版「招标妥」︱议员冀强化背景审查倡设扣分制 何巨业关注长远市建局定位

发展局及市建局第四季推出加强版招标妥，并设立跨部门预审名单。市建局非执行董事、立法会议员陈学锋表示，希望加强版「招标妥」可以强化背景审查工作，防范同一董事横跨及操纵多间空壳公司的「不理想情况」，并倡设扣分制。测量师学会楼宇维修工作组主席何巨业则关注长远市建局的定位，日后是否需要整合并成立一个独立的维修局去处理。

陈学锋今早（21日）在电台节目上表示，加强版则由警方、廉署及劳工处等部门主动提供刑事及检控纪录，能有效强化背景审查。他又指，可以考虑在制定出预审名单后，亦由市建局按其收集到的资料，评出一至两间承建商让业主选择，以减低其他公司干预业主决定的机会。

长远应强制大厦维修必须参与「招标妥」

针对发展局局长提出「预审门槛需具弹性，避免逢罪必禁导致合格公司过少」的说法，陈学锋表示认同，建议参考机电工程署对升降机承办商的监管模式，引入「加分扣分制」，例如若承建商涉及工业意外诉讼等违规行为，便予以扣分，当分数扣至不合格水平时，市建局应公开资讯，让小业主在投票决定时有清晰、客观的依据，同时方便法团向其他业主交代。

陈学锋认为，现阶段提供资助是吸引业主参与的诱因，但长远期望能实行「用者自付」，以减轻公帑负担。他更期望政府未来能强制所有大厦在进行大维修时必须参与「招标妥」，以消除不参与大维修市建局机制所带来的潜在围标风险。

何巨业促追踪工程质量防「低进高走」

测量师学会楼宇维修工作组主席何巨业在同一节目上认为，业主最关注的是公司过往业绩及诚信问题，有否「货不对版」和「低进高走」，即先以低价投标入围，随后在工程期间更改做法或提高价格，导致最终造价远超业主财政预算的不良手法获利。

何巨业坦言，仅靠政府部门的刑事或违规纪录，难以察觉「低进高走」等隐蔽行为。他建议市建局或相关机构必须长期追踪承建商过往项目的实质工程质量及表现，由独立专业人士作出客观评估，以此作为预审名单的重要参考。

何巨业又关注长远市建局的定位问题，未必只是执行反围标工作，因此政府需要增拨资源，甚至社会可以讨论，日后是否需要整合并成立一个独立的维修局去处理。

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