「超强厄尔尼诺」登场 台风易「北折」迎打风淡季？专家吁勿掉以轻心：一关键因素或致破坏力更强

【厄尔尼诺/打风】美国国家海洋暨大气总署（NOAA）预测今年底发展成史上最强「超级厄尔尼诺」（圣婴现象）的机率高达63%。按一般理解，「强厄尔尼诺」会导致台风生成点偏东，且在菲律宾附近海域容易遇到引导气流的弱点而「北折」，趋向台湾、日本等地，不进入南海，对香港影响较低。据天文台预测，现时在西北太平洋的热带气旋米克拉会在未来两三日大致移向琉球群岛一带，而另一热带气旋海高斯亦会移向日本以南海域，路径类似，与香港「差之千里」，那会否预示今年风季的热带气旋较多倾向以上路径，对香港构成影响的机会较低？

厄尔尼诺仅因素之一 料台风数目与正常相若

香港气象学会发言人、前天文台助理台长梁荣武表示，料平均全年录得雨量较大、全球以至本港气温会偏高。热带气旋方面，梁荣武指难以一概而论，厄尔尼诺现象只是影响台风活动的众多因素之一。他预计今年袭港的台风数量与正常年份相若，但由于台风生成位置偏东，一旦正面吹袭香港，其强度可能更具破坏力。

对上一个强厄尔尼诺年是2023年，当年9月曾出现「500年一遇世纪暴雨」，亦包括超强台风「苏拉」导致十号飓风信号。梁荣武指出，单凭厄尔尼诺单一因素并不能作准。根据天文台的统计数据，在厄尔尼诺年份，影响香港的台风数目虽然远少于「拉尼娜现象」出现的年份，但与气候中性的正常年份相比「基本上差唔多」，并非特别多或特别少。

生成位置偏东或增台湾日本受灾风险

梁荣武强调，对香港而言，台风的「路径」才是最关键因素。他解释，在厄尔尼诺年份，台风大多于距离香港较远的太平洋东面形成。但因生成位置偏东，热带气旋有较大机会在进入南中国海前，已经提早转向北移动，即台湾、日本及琉球群岛等地受台风威胁的风险将较高。

发展时间延长 倘袭港恐威力更强

但梁荣武也提醒，虽然部分台风可能会转向，但正因为台风在较远的东面形成「多咗时间去发展，有机会成为好劲嘅台风」。他指，虽然前提是该台风路径直指香港，但若不幸袭港，其威力绝对不容忽视。他亦提醒，影响台风路径因素众多，不能单靠厄尔尼诺现象下结论，目前天文台预测今年将有4至7个热带气旋进入本港500公里范围，至于会否因为强厄尔尼诺现象而进一步调整预测，需留意天文台公布。