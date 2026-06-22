大班面包主席廖志强遭颁令破产 判词指去年8月已知欠款 至今只初试卖楼还债

香港老牌连锁面包店大班面包西饼去年6月宣布结业，主席廖志强亦因欠债约300万元，遭债主入禀高等法院呈请破产。高院暂委法官林展程上周颁令廖志强破产，今下判词提到，虽然廖志强向法庭提出正在售卖物业及希望家人帮助筹集资金等，但廖在短期内不可能有足够资金还款，而且廖去年中已知道欠债一事，至今却仍在初步尝试售卖物业和探讨其他方式，考虑到须保障债权人利益，终仍颁下破产令。

官指无证据支持廖可于30日内还清300万

债务人为廖志强，而呈请人为刘梅心。

判词指，廖志强欠呈请人约300万港元，呈请人今年4月向廖发出破产呈请书。廖没有存档任何反对证据，虽然他在庭上表示很有诚意还款及正在售卖物业，并声称能在20天内先还三分一债项，及于30日内还清余款，但廖只是在市场上放售物业，其中一个潜在买家的购买条件是需要获取银行按揭，另有潜在买家仍身处内地，故林官认为廖估计还款的时间表并无任何实质基础。

廖志强亦向法庭指，他会与家人商讨，希望家人帮助筹集资金还债，他在最差情况下可能须向财务公司借贷。林官指其说法没有实则证据支持，廖在庭上的陈述也显示出他不可能有足够资金在短期内还款。

呈请人去年10月开始追债 廖近期才初试卖楼

虽然廖身处困境，破产令更会加重其难处，但呈请人提出破产呈请书是其权利，而且廖早于2025年8月11日知悉须偿还债，呈请人也在2025年10月开始追债，廖却仅仅初步尝试售卖物业及探讨其他方式。因此，林官上周一当庭颁布破产令。

廖当时在庭上立刻询问，如果他能在今日（6月22日）、即判词颁下前偿还债项，法庭能否撤销破产令。林官遂询问廖有何基础，认为能在今日前偿还债项，但廖只是重复上述说法和强调自身困境。考虑到须保障债权人利益，林官最终仍颁下破产令。

案件编号：HCB2285/2026

法庭记者：王仁昌