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Save Lily｜孙玉菡：社工今早见父母评估情况 Danny暂住收容所状况良好

社会
更新时间：11:51 2026-06-06 HKT
发布时间：11:51 2026-06-06 HKT

男婴Danny父母曾先生及关女士，日前因涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被捕，并已获准保释。劳工及福利局局长孙玉菡今日（6日）在活动后会见传媒表示，社工今早已与该对父母会面了解其状况，而男婴目前健康状况良好，正接受专业人士照顾。

 

男婴在收容所健康状况良好

孙玉菡续指，社会福利署已于6月3日向法庭申请保护令，目前正在处理中，法庭亦已发出命令将男婴送往收容所暂住，目前男婴已在收容所居住数天，健康状况良好，并由专业人士悉心照料。他续称，若父母提出探望男婴，社署将会作出妥善安排，让他们在社工陪同下进行探访。社署将待法庭批出正式保护令，并启动多专业个案会议及评估，以评估男婴的健康及了解其家庭状况。

孙玉菡强调，在多专业团队完成整体评估工作后，社署将向法庭提交下一步的工作计划。现阶段首要工作是妥善照顾男婴，并与其父母保持密切沟通，同时配合法庭处理保护令事宜。

另外，Danny父母早上与社工会面后，随即到入境处总部办出世纸，而当局已核实有关资料。

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