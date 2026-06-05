其士争产案丨六女周薇薇形容周亦卿为「严父」 做决定时「好有自己主见同谂法」

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀挑战遗嘱有效性，要求以2009年遗嘱作准。六女周薇薇供称，她在2015年受父亲周亦卿所托，协助成立信托及订立遗嘱，曾与会计师事务所KPMG(毕马威)及PwC（罗兵咸永道)的负责职员会面，以了解并讨论成立信托的详情。周薇薇又形容父亲是位「严父」，「好有自己主见同谂法」，惟在成立信托一事上，从不讲明谁是受益人，故周薇薇认为父亲最终选择不成立信托。

周薇薇指律师卓照华就信托问题建议咨询华马威

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。

六女周薇薇今继续接受原告方盘问，她曾在香港大学修读法学士课程，期间曾修读衡平法与信托法 (Equity & Trusts)，但当时「读过、考完试，无需要再用（有关知识）」。她到英国修咸顿大学修读法学士时则主攻航运法，故当父亲周亦卿拜托她协助成立信托及订立遗嘱，她便重拾书本了解相关知识，而且直接找其朋友、女律师卓昭华。

周亦卿。资料图片

六女周薇薇称「佢（律师卓昭华）永远都系我第一个会揾嘅人」，两人均修读法律，持法律专业知识，「任何我想多对眼望一望」的资料，「同佢熟到系咩都可以叫佢帮一眼」。惟她与卓昭华深入讨论成立信托及订立遗嘱时，卓则指成立信托「太繁复」，建议她找会计师事务所KPMG(毕马威)。她其后一直咨询卓昭华，却遭卓「闹爆」，「佢话讲咗好多次，真系做唔到」。

父亲是「严父」、「好有自己主见」

周薇薇了解到成立信托需与多名律师沟通，问卓昭华可否成为协调者（coordinator），惟「coordinator佢都唔做」。周薇薇「本身唔识KPMG啲人」，她经卓昭华介绍后便与KPMG职员以电邮方式联络，表明其父亲周亦卿希望成立家族信托，把其士股份转到信托，提及周家成员均持有加拿大护照，亦有日本护照持有人；其后她与五女周蕙蕙曾和KPMG职员多次食饭见面讨论，但KPMG没有提供任何实质意见。

周薇薇指她当时对信托认知「唔深」，而父亲周亦卿从来「无好清晰话我知边个系受益人」，故令成立家族信托事宜一直停滞在初步阶段。周薇薇形容父亲周亦卿是「严父」，「佢好有自己主见同好有自己谂法」、「佢会做自己需要做嘅决定」、「佢好有自己standard」，而且「如果周生会做一样嘢𠮶时，佢会追得好紧」，故认为父亲选择不成立信托。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦