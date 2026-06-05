青年失业率及「尼特族」人数攀升 李家驹倡政府增津贴助青年应对AI冲击

香港青年人口虽减少，但失业率及「尼特族」人数持续上升。立法会议员李家驹今日（5日）在电台节目表示，随著AI时代来临，初职面临被取代风险，令年轻人求职更困难。他建议政府应与时并进，在第四季公布的人力推算中直接调查AI对职位的冲击，并优化「展翅计划」及增加雇主聘用津贴，以针对性协助青年就业。

青年失业率居高不下

李家驹表示，本港青年失业率维持在11.2%，相比25岁以上成年人的3.3%失业率，差距高达三倍多。他指本港该项比率已连续三年维持在3.4至3.5的超标水平，情况值得社会高度关注。

至于本港「尼特族」（NEET），即无就业、无求学、无培训的青年。李家驹指出，人数在2013至2020年间持续上升，目前已有超过3.6万名尼特族。他引述2016年政府研究报告指出，本港长期的尼特族情况与经济波动息息相关，在金融风暴及沙士等劳动市场疲弱时期，尼特族人数均会显著上升。

李家驹担心，随人工智能（AI）时代来临，初级职位将面临被取代的威胁，恐令尼特族比例进一步飙升。目前多项数据已显示，通讯及资讯科技等行业的职位平均减少两成，未来数年更有四成岗位可能受影响。由于香港的职位分布呈现「哑铃型」，即初级职位占四成，中级职位仅占两成，初级职位一旦缩减，青年将失去借由初级工作晋升中层的机会，导致社会向上流动空间收窄，影响整体劳动力结构与社会发展。

尼特族分三种：隐性、结构性及主动

李家驹将其归纳为三种情况，「隐性」尼特族缺乏求职主动性，选择「躺平」并依靠家庭供养，或长期求职失败后陷入被动状态；「结构性」尼特族因社会岗位转移或职位改变而失去工作；「主动」尼特族，因无法找到符合薪酬或期望的工作而选择暂不就业。

倡政府加强「展翅」及「大湾区」计划

他认为政府应进行深入调查，并针对「隐性」与「结构性」失业青年提供更具针对性的支援。指政府虽在《青年发展蓝图》前后推出近300项措施，包括「展翅青少计划」及「大湾区青年就业计划」，但成效仍有待优化。如「展翅计划」中部分学员未能获得个案辅导服务；而「大湾区青年就业计划」的企业空缺填补率亦仅约两成。

吁提高雇主在职培训津贴

李家驹建议政府提高在职培训津贴，指现时「展翅计划」向聘用副学士或以下学历学员的雇主提供为期6至12个月、每月5000元的在职培训津贴，建议政府将津贴期延长至一年，并可考虑将津贴范围扩大至中层或策略性岗位，以提高企业聘用诱因。并配合未来不同产业的能力要求，为青年提供更具实务性的AI框架与培训内容，以提升其职场竞争力。

政府正就AI对劳工市场的影响进行全面分析，结果将纳入今年第四季公布的人力推算中期更新。李家驹认为，人力推算的统计工作必须与时并进，建议扩大抽样代表性、设计更直接问卷及涵盖特定群体等。

尼特族面临「延迟就业」困境

香港人力资源管理学会政策倡议及研究委员会联席主席殷晖指出，不少青年在面临选科或毕业时，因对前路模糊而出现「延迟就业」现象。他们因缺乏求职压力、未做好就业装备，在雇主眼中如同「一张白纸」，在屡次求职失败后更易产生挫败感，形成不求职、不培训的「啃老族」特征。

殷晖分析青年重返劳动市场面临缺乏清晰晋升阶梯、雇主期望与毕业生质素落差及缺乏期望管理等问题，建议政府与企业推动强制毕业前实习及优化技能培训以解决源头问题。