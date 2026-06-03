Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 芬兰诞长女夭折 瑞典接管次女 回港家中再诞Danny后被捕

「Save Lily」事件轰动全港，涉事的「非常父母」首先在芬兰家中分娩，首胎夭折；次女Lily因健康情况被瑞典强制接管，二人回港后再在家中诞下幼子Danny，惟小朋友因父母不愿验DNA而未能领取出世纸。警方之后以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」拘捕43岁姓曾父亲及39岁姓关母亲，而幼子Danny被送往明爱医院检查。至6月3日，警方、入境处及社署举行记者会，指被捕二人同意抽取DNA样本跟男婴作比对，法庭亦指示将男婴送往收容所，交由专业人士照顾。

《星岛头条》整合「Save Lily / 幼子Danny」事件的时序懒人包，让读者一文看清事件始末。

北欧时期

回港时期

父母被捕

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2019年：曾先生及关小姐于芬兰居住期间曾于在家自行分娩，惟首胎长女在一个月后不幸夭折。两人其后遭芬兰警方控告涉嫌遗弃及严重疏忽照顾杀人。不过关小姐报称长女是自然夭折死亡，死因是心脏病及脑膜炎。

2021年：关小姐再次怀孕，次女Lily随后于芬兰出生，但一直未有办理出生登记。两人及后涉潜逃至瑞典，并非法居留。

2023年底：瑞典警方在二人暂居货车发现大量现金，以涉嫌偷钱及洗黑钱将二人分别单独囚禁。瑞典社福当局发现当时约2岁的Lily仅穿睡衣、全身肮脏且牙齿严重受损，基于保护儿童利益为由，依法将其强制带走，安排至寄养家庭照顾。