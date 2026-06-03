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Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 从芬兰潜逃到瑞典、回港家中再诞Danny后被捕

社会
更新时间：15:34 2026-06-03 HKT
发布时间：15:34 2026-06-03 HKT

「Save Lily」事件轰动全港，涉事的「非常父母」早前被揭次女Lily因健康情况被瑞典强制接管，二人回港后再在家中诞下幼子Danny，惟小朋友因父母不愿验DNA而未能领取出世纸。警方昨（3日）以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」拘捕43岁姓曾父亲及39岁姓关母亲，而幼子Danny被送往明爱医院检查。《星岛头条》整合「Save Lily / 幼子Danny」事件的时序懒人包，让读者一文看清事件始末。

北欧时期

回港时期

父母被捕

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北欧时期︱首胎夭折、次女Lily被瑞典政府接管

  • 2019年：曾先生及关小姐于芬兰居住期间曾于在家自行分娩，惟首胎长女在一个月后不幸夭折。两人其后遭芬兰警方控告涉嫌遗弃及严重疏忽照顾杀人。

  • 2021年：关小姐再次怀孕，次女Lily随后于芬兰出生，但一直未有办理出生登记。两人及后涉潜逃至瑞典并非法居留。

  • 2023年底：瑞典警方在二人暂居货车发现大量现金，以涉嫌偷钱及洗黑钱将二人分别单独囚禁。瑞典社福当局发现当时约2岁的Lily仅穿睡衣、全身肮脏且牙齿严重受损，基于保护儿童利益为由，依法将其强制带走，安排至寄养家庭照顾。

  • 2023年底：父母其后返港，并开设「Save Lily」社交专页高调要求瑞典当局交还女儿。瑞典当局拒评个别案件，但重申是依法申请监护令。

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回港时期︱家中诞幼子Danny 沦无证婴儿

  • 2026年约4月：关小姐在香港家中自行分娩，诞下幼子Danny。两人事前无产检，分娩时无医护人员协助，产后亦无带婴儿到医院作身体检查。

  • 2026年5月

    • 由于没有医院出生纪录，入境处要求父母提供 DNA 样本核实血缘关系，才能为 Danny办理出生登记。

    • 曾先生以「宗教」及「须保障个人私隐」为由不愿验 DNA，又要求政府先交出「私隐影响评估报告」，令已满两个月的 Danny 错过法例规定42天内办理出世纸的限期，沦为无身份、无医疗纪录的无证婴儿。

  • 2026年6月2日（中午）：劳福局局长孙玉菡指，社署社工曾多次登门造访（甚至等到深宵）均未能接触二人，直到6月1日才透过电邮取得联络，正积极安排与该对父母见面。社联主席管浩鸣形容其行为「匪夷所思」、偏离常理，严格上已构成疏忽照顾。

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被捕与搜查︱宣称父母涉疏忽照顾儿童被捕

  • 2026年6月2日（早上）：曾先生接受电台访问，坚称是「不愿意」验DNA而非拒绝，原因是为向儿子示范「捍卫权利」，并辩称在家分娩环境较宁静、「感染细菌机会较低」。

  • 2026年6月2日（下午）：保安局局长邓炳强表示，警方于长沙湾寻获三人。由于女方无法提供任何产前检查纪录、妊娠期照片，加上婴儿出生后从未接受检查且父母拒绝验DNA，警方正式以涉嫌「疏忽照顾儿童罪」拘捕宣称父母二人。

    Danny 被即时送往明爱医院接受身体检查，社署人员到场了解，并正向法庭申请保护令，以保障其福祉，以儿童最佳利益和身心健康为首要考虑，为其订定合适的福利计划。

  • 2026年6月2日（晚上）：两人被捕后分别被扣留在长沙湾警署及红磡警署。曾先生双手被反锁手铐，由探员押返女方报住的荔枝角「饶宗颐文化馆—翠雅山房」旅馆房间进行搜查，逗留约半小时后离去。

  • 2026年6月3日：二人继续被扣查。传媒走访男方位于秀茂坪邨的公屋寓所，邻居指曾见过关女怀孕时「好大个肚」，平时会打招呼、为人「几好」，但近两个月已不见二人踪影。

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