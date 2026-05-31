调查：逾四成港漂生倾向留港发展 近四成自觉不融入社会 住宿租金成最大压力

特区政府积极「抢人才」，来港读书的港漂成为其中主力军。有机构今日发布港漂学生在港生活、学习、就业及社会融入情况的调查，约四成三受访港漂倾向毕业后留港发展，但对香港社会的融入情况则呈现两极化现象。

青年港漂总会去年9月至今年5月期间，以网上形式访问380名在港留学的内地大学生，当中80%是本科生、15%是硕士及博士生、5%是毕业一年内仍在香港发展的青年。

住宿租金成港漂生活最大压力

调查发现，有22.1%人来港升学的原因，是因为香港高校学术水平及国际排名；其次是希望毕业后留港工作，有21.1%。对于在港生活那一方面压力最大，最多人认为是租金及住宿成本，有19.2%；其次是对未来发展感到不确定，占17.6%；对于语言及文化适应、社交圈及归属感不足感到压力的人，亦分别有15.3%及14.2%。

两成港漂感明显疏离、很难融入社会

融入社会方面，有42.6%人认为融入的情况较好；不太融入、与本地社会连结较少的人，有20%；很难融入、感到明显疏离占19.5%。谈到是否留港发展，受访者考虑的最大因素是对香港的归属感，占18.7%；其次是签证及政策安排，占18.2%；薪酬水平及职位机会则占17.4%。

青年港漂总会创会会长孙悦指，港漂学生虽希望留港，惟对租金、生活成本及就业前景等有所担忧。她又提到，港漂来港后，除关注升学及就业前景，亦关注如何融入社会，甚至希望回应香港社会需要，形容新一代港漂学生的角色，正由「来港求学者」逐步走向「城市参与者」。她呼吁社会各界为留学生提供更多机会，让「港漂」融入香港。

总会今日（31日）亦举办第二届「留学香港」十大杰出留学生评选启动礼，报名期至9月底。孙悦致辞时说，有人认为港漂的漂字具不确定、不稳定的意思，但她作为来港十多年的「老港漂」，于香港读书、工作及成家立室，认为「香港绝对系我嘅家」，而漂字则反映来港奋斗的过程。总会成员过去两年一直热心帮助港漂，认为「帮佢哋等于帮返当年嘅自己。」

立法会议员陈勇表示，国家「十五五」规划中，本港被定位为「四中心一高地」，除了国际高端人才集聚高地，亦是创科、金融、航运及贸易中心，值得人才来港发展。他又形容，每个香港人其实都是「港漂」，因最早来港的都是内地的渔民、农民，而抗战时期亦是内地联同本地青年守护香港。

他又提到，香港是全球唯一一个拥有5间百强大学的国际化大城市，未来亦有望与更多国际级大学合作，推动本地教育发展。另外，政府正加快推进北都大学城发展，相信有助香港配合国家政策发展，同时发展成国际专上教育枢纽。今年举办第二届评选，希望可为在港留学的内地生定下标竿，让其为自己、家庭、社会作出贡献。

记者：伍万庭

摄影：陈浩元