神舟二十三号︱孙东︰火箭直冲云霄彰显国家科研实力 政府将为年轻人搭建更广阔创科舞台

神舟二十三号载人飞船昨日（24日）晚上顺利发射升空，率领香港特区代表团到酒泉衞星发射中心参与出征仪式的创新科技及工业局局长孙东今（25日）结束在甘肃酒泉的行程。孙东表示，能够在现场见证神舟二十三号载人飞船发射取得圆满成功，感到无比振奋与自豪。他形容火箭直冲云霄，彰显了国家科研实力不断跃升，加上今次飞行任务更有来自香港的载荷专家历史性的参与，深刻体现了香港在国家的大力支持下，不断发挥自身创科优势，更好融入和服务国家发展大局的历史性跨越。

参观甘肃当地钢铁企业酒钢集团。孙东fb

孙东今日在社交平台发文，指自己今早在结束行程前和国务院港澳事务办公室三局局长邹劲松、保安局副局长卓孝业等人，与中国载人航天工程办公室代理主任林西强会面。他在会上再次感谢载人航天办和国务院港澳办在国家选拔第四批预备航天员，以至让香港载荷专家参与神舟二十三号航天任务的过程中，对香港特区的支持和指导。

深信未来香港必定会产生更多创科人才

另外，在甘肃酒泉访问期间，代表团一行亦参观了当地钢铁企业酒钢集团和东方红卫星发射场，以更深入了解国家航天与现代工业的发展。孙东强调，借着国家给予香港参与航天任务的历史契机，政府会持续优化创科生态圈、拓展研发平台并投入资源，全力为年轻人搭建更广阔的创科舞台。他深信未来香港必定会产生更多创科人才，为国家建设科技强国、航天强国贡献香港力量，并向飞船三位乘组成员，包括来自香港的载荷专家黎家盈，致以最热烈的祝贺与最崇高的敬意。

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