神舟二十三号｜黎家盈博士导师：太空船「本身就是部大电脑」 相信胜任有余 祝愿昔日学生：健健康康一切顺利！

搭载首位港产航天员黎家盈等三名乘组人员的神舟二十三号载人飞船，成功发射对接太空站天和核心舱的径向端口，并顺利进驻「天宫」。黎家盈在轨驻留期间将操作由科技大学团队牵头研发的温室气体探测仪「天韵相机」，其硕士及博士论文指导导师、港大工程学院计算与数据科学院名誉副教授邹锦沛形容「太空船本身就是一部很大的电脑」，相信黎家盈深厚的电脑运算知识与背景，加上其谨慎细致的性格，让她绝对有能力胜任载荷专家的工作。

邹锦沛今（25日）在港台节目表示，黎家盈在港大计算机学系完成了学士、哲学硕士及博士学位。在修读博士期间，她从密码学转向应用性更强的「网络犯罪计算机取证」研究。

行事谨慎对航天任务绝对胜任有余

邹锦沛回忆道，黎家盈是一位非常小心谨慎的科学家。在团队研究中，她总是会对数据进行反复不停论证与核实（Verify），并且展现出极佳的团队合作精神与领导能力，能够妥善处理复杂的流程与项目。

对于电脑科学背景如何帮助太空任务，邹锦沛指出：「太空船本身就是一部很大的电脑。」他相信，黎家盈深厚的电脑运算知识与背景，加上其谨慎细致的性格及能力，对于载荷专家的工作绝对胜任有余。即使面对太空中的突发状况或不确定性，她亦能凭借其优异的解难能力与严格的训练，从容应付挑战。

邹锦沛亦在商台节目忆述，黎家盈在博士期间论文主力研究的是密码学，其中会接触大量网络法证知识，即破解互联网上的犯罪，寻找科技上的痕迹，成为法庭呈堂证供。他形容黎家盈小心谨慎，而她未毕业已获团队安排在法庭担任专家证人，因其表现良佳。

他又忆述与黎家盈对上一次谈话是在两年前一次旧同学聚会，当时黎在席间透露正参与航天员选拔，笑言当然有感到诧异，始终黎一向效力警队，没想到她会对太空人工作有兴趣，感到惊喜，「寻日睇住佢发射升空都好紧张，但都开心嘅，希望佢健健康康，一切顺利！」

科大土木及环境工程学系讲座教授苏慧在同一节目表示，「天韵相机」是世界首款轻小型、高分辨率且高精度的二氧化碳和甲烷点源协同探测仪。该相机设计极为轻巧，重量仅80公斤，体积比家用洗衣机还要小，但功能却十分强大。

「天韵相机」 助力国家碳中和

苏慧指出，「天韵相机」安装在距离地面400公里的中国空间站上，每次拍照覆盖面积达50公里乘50公里，足以一次过覆盖全香港及周边海域。其解像度高达100米乘100米，能精准定位并分辨出相隔仅100米的工厂烟囱所排放的二氧化碳及甲烷浓度。结合大气风速和风向等气象数据，团队能精确追溯温室气体的排放源头。这项技术将有助于支持国家实现「碳达峰、碳中和」的战略目标，并能协助中电等企业评估减碳措施的成效。相机设计寿命为两年，但团队期望它能在太空中长期服役。

苏慧强调，这次由香港首位航天员亲自操作香港牵头研发的仪器，完美实现了「香港制造、香港操作」的完整闭环。这不仅体现了国家对香港科研能力的高度肯定，亦将极大推动香港航天科技的发展，并有望激励更多香港年轻人投身STEM（科学、科技、工程及数学）领域。她亦透露，除了「天韵相机」，科大目前正参与国家「嫦娥八号」探月工程，负责制作一款轻小型的太空机械人。

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