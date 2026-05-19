伊波拉病毒︱保安局更新外游警示 提醒市民避免前往刚果及乌干达

刚果爆发伊波拉病毒。衞生署衞生防护中心回复《星岛头条》查询时，建议香港市民应提高警觉，如非必要，应避免前赴受影响国家和地区，包括刚果民主共和国和乌干达。有关的旅游建议已上载到保安局外游警示网站的「衞生署旅游健康建议」。

启动戒备级别 加强机场筛检

衞生署指，因应世界衞生组织将刚果民主共和国和乌干达爆发的埃博拉病定为「国际关注的突发公共衞生事件」。香港特别行政区政府在5月17日宣布启动「埃博拉（伊波拉）病毒病准备及应变计划」下的戒备应变级别，以保障市民健康。

署方表示，根据「应变计划」下的戒备应变级别，中心已采取一系列防控措施，严防输入个案，当中包括在机场加强对由非洲抵港的航班的旅客进行健康筛检、在所有入境口岸加强针对埃博拉病的宣传及健康教育工作、透过多种渠道加强对公众和医护人员的风险沟通与健康教育等。

香港国际机场加强对非洲抵港航班旅客的筛检。

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